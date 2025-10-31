УКР
ВАКС засудив ексголову ДФС Насірова до 6 років позбавлення волі

насіров

Колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова визнали винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм екснардепа Олександра Онищенка.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Вирок ВАКС

Колегія суддів у складі Ігоря Строгого, Лесі Федорак та Віктора Ногачевського визнала Насірова винуватим.

Йому призначили покарання у вигляді 6 років позбавлення волі зі штрафом у 17 тисяч гривень (максимальна межа статті).

Також протягом трьох років Насіров не зможе обіймати певні посади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВАКС продовжив строк дії обов’язків Насірову до 30 грудня

Спільника Насірова обвинуваченого Володимира Новікова суд виправдав.

Цивільний позов про стягнення з обвинувачених 44 млн грн судді залишили без задоволення.

Суд вирішив взяти Насірова під варту до набрання вироком законної сили.

Читайте також: ЄСПЛ присудив Насірову 9,7 тис. євро компенсації через неналежне медичне обслуговування

Вирок ще не набрав законної сили

Апеляційна палата ВАКС має розглянути скарги на вирок до середини квітня 2026 року. Зазначається, що якщо цього не станеться, Насіров може уникнути відповідальності через сплив строку давності справи.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Більше про справу

  • Нагадаємо, Роман Насіров є фігурантом так званої "газової схеми Онищенка", за якою щодо нього була відкрита справа ще в 2017 році.
  • Тоді її почав розглядати Шевченківський суд Києва, де за два роки не змогли навіть зачитати обвинувальний акт.
  • У вересні 2019 року справу передали у ВАКС. Тут її розглядали понад 6 років. За весь час було призначено понад 200 судових засідань.
  • Насіров раніше заперечував свою провину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС залишив без змін запобіжний захід для Насірова: захист просив скасувати заставу у 40 млн грн

Автор: 

вирок (1149) суд (11945) Насіров Роман (994) ВАКС Антикорупційний суд (2098)
Топ коментарі
+6
без конфискации, по Савченко он уже срок отсидел, така сеэлявуха для поделившихся с Татаров & Ко
31.10.2025 22:20 Відповісти
+6
крав мільярдами, а штраф 17 тис. Насмішка. Скільки років ті прокурори, судді товклися з ним і тільки зараз спромоглися на цей смішний вирок, зате скільки зарплати за цей час держава їм заплатила, тобто платники податків. Яке кривосуддя - така і держава.
31.10.2025 22:25 Відповісти
+5
Навіть з ухваленням вироку він ВЖЕ фактично уникнув відповідальності, бо ці 6 років фактично відсидів.
31.10.2025 22:24 Відповісти
31.10.2025 22:19 Відповісти
31.10.2025 22:24 Відповісти
Клас. Тобто вже завтра Насіров буде абсолютно вільним.
31.10.2025 22:19 Відповісти
31.10.2025 22:25 Відповісти
Лохи платять завжди. Вони ж нас за лохіа тримають.
31.10.2025 22:32 Відповісти
У 2017 році Національне антикорупційне бюро оголосило йому підозру в зловживанні владою. За версією слідства, він допомагав ухилятися від податків газопостачальним підприємствам бізнесмена Олександра Онищенка, через що держава зазнала збитків у 2 мільярди гривень.

2 мільярди збитків державі - і 17 тис штрафу, то не пздц?
31.10.2025 22:34 Відповісти
якщо врахувати знецінення гривні, то тепер треба говорити про збиток не 2 млрд грн, а 4 млрд грн
31.10.2025 22:38 Відповісти
А чарівний плєд вакс не конфіскував? Ще б кому згодився б...
31.10.2025 22:28 Відповісти
То ковдра була
31.10.2025 22:31 Відповісти
31.10.2025 22:20 Відповісти
"закон Савченко" уже отменили куй зна когда
показати весь коментар
Нагадаємо, Роман Насіров є фігурантом так званої "газової схеми Онищенка", за якою щодо нього була відкрита справа ще в 2017 році. Джерело: https://censor.net/ua/n3582778
Не того позабавили волі, ой не того. Він не той, якого треба було залучати до кримінальної відповідальності за тими схемами.
31.10.2025 22:23 Відповісти
Клетчатий, однако!
31.10.2025 22:24 Відповісти
Як встановило слідство, у межах досудового розслідування встановлено, що у 2015-2016 роках Роман Насіров отримав разом зі своїм радником 722 млн грн від власника агрохолдингу.

31.10.2025 22:26 Відповісти
І без конфіскацій..офуїти..
31.10.2025 22:34 Відповісти
Шість років вже фактично відсидів, а на зароблені 722 млн. сплате штраф 17 тис. і всьо - чесна і вільна людина!
31.10.2025 22:34 Відповісти
і отримає 9700 євро компенсації з наших податків по рішенню ЄСПЛ ))))
31.10.2025 22:39 Відповісти
...і щуку кинули у море...
31.10.2025 22:35 Відповісти
мораль: корупціонерів бажано вбивати, або робити їм лоботомію.
31.10.2025 22:39 Відповісти
Замість цього антикор суду, судити мають присяжні. Чим більше, тим краще.
31.10.2025 22:50 Відповісти
Його клітчату ковдру напевно вже моль трахнула?
31.10.2025 22:52 Відповісти
17 000 штраф !!! Це просто глузування над Україною і Воїнами ЗСУ, які віддають свої життя на полі бою.. !!
31.10.2025 22:53 Відповісти
І тільки Бєня сидить тихо, без апеляцій. Найвпливовіший олігарх з медіа імперією. Навіть наташа масєйчук не вимагає звільнення шефа від несправедливого засудження🤣🤣🤣
31.10.2025 23:04 Відповісти
 
 