ВАКС засудив ексголову ДФС Насірова до 6 років позбавлення волі

Колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова визнали винуватим у справі про ухвалення незаконних рішень на користь фірм екснардепа Олександра Онищенка.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Вирок ВАКС

Колегія суддів у складі Ігоря Строгого, Лесі Федорак та Віктора Ногачевського визнала Насірова винуватим.

Йому призначили покарання у вигляді 6 років позбавлення волі зі штрафом у 17 тисяч гривень (максимальна межа статті).

Також протягом трьох років Насіров не зможе обіймати певні посади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВАКС продовжив строк дії обов’язків Насірову до 30 грудня

Спільника Насірова обвинуваченого Володимира Новікова суд виправдав.

Цивільний позов про стягнення з обвинувачених 44 млн грн судді залишили без задоволення.

Суд вирішив взяти Насірова під варту до набрання вироком законної сили.

Читайте також: ЄСПЛ присудив Насірову 9,7 тис. євро компенсації через неналежне медичне обслуговування

Вирок ще не набрав законної сили

Апеляційна палата ВАКС має розглянути скарги на вирок до середини квітня 2026 року. Зазначається, що якщо цього не станеться, Насіров може уникнути відповідальності через сплив строку давності справи.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Більше про справу

Нагадаємо, Роман Насіров є фігурантом так званої "газової схеми Онищенка", за якою щодо нього була відкрита справа ще в 2017 році.

Тоді її почав розглядати Шевченківський суд Києва, де за два роки не змогли навіть зачитати обвинувальний акт.

У вересні 2019 року справу передали у ВАКС. Тут її розглядали понад 6 років. За весь час було призначено понад 200 судових засідань.

Насіров раніше заперечував свою провину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС залишив без змін запобіжний захід для Насірова: захист просив скасувати заставу у 40 млн грн