ВАКС продовжив строк дії обов’язків Насірову до 30 грудня

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків для ексголови ДФС Романа Насірова.

Адвокати просили змінити запобіжний захід у вигляді застави на особисте зобов'язання.

Коментуючи пересторогу сторони обвинувачення, що Насіров може виїхати з України, оскільки має трьох дітей, захист заявив, що для цього йому необхідно мати відстрочку від мобілізації, якої той не має.

Прокурор стверджував, що Насіров звертався за отриманням візи. Захист це заперечує.

Що вирішив суд?

ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП щодо продовження строку дії обов'язків для Насірова.

Суд продовжив на 2 місяці строк дії обов'язків:

прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути - повідомляти про це суд;

не відлучатися за межі Київщини без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з учасниками справи;

здати закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд за кордон;

носити електронний засіб контролю;

Строк дії обов'язків продовжили до 30 грудня 2025 року.

Клопотання про зміну запобіжного заходу залиши без задоволення.

Справа ексголови ДФС Романа Насірова

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня 2022 року повідомили ексголові ДФС Роману Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.Із продовженням терміну тримання під вартою, розмір застави для нього зменшувався. Зрештою, у травні 2024 року за Насірова внесли 55 млн грн застави, після чого він вийшов із СІЗО.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.

9 квітня 2025 року обвинувачений екскерівник ДФС Насіров не прибув на засідання у ВАКС. Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду.

Згодом в ЗСУ скасували наказ про мобілізацію Насірова, розпочате службове розслідування.

Європейський суд з прав людини присудив ексголові ДФС Роману Насірову 9 750 євро компенсації за порушення Конвенції у його справі.

