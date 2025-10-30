ВАКС продлил срок действия обязанностей Насирова до 30 декабря

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей для экс-главы ГФС Романа Насирова.

Адвокаты просили изменить меру пресечения в виде залога на личное обязательство.

Комментируя предостережение стороны обвинения, что Насиров может выехать из Украины, поскольку имеет троих детей, защита заявила, что для этого ему необходимо иметь отсрочку от мобилизации, которой он не имеет.

Прокурор утверждал, что Насиров обращался за получением визы. Защита это отрицает.

Что решил суд?

ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП о продлении срока действия обязанностей для Насирова.

Суд продлил на 2 месяца срок действия обязанностей:

являться по вызову в суд, а в случае невозможности явиться - сообщать об этом суду;

не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения суда;

сообщать суду об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с участниками дела;

сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд за границу;

носить электронное средство контроля;

Срок действия обязанностей продлили до 30 декабря 2025 года.

Ходатайство об изменении меры пресечения оставили без удовлетворения.

Дело экс-главы ГФС Романа Насирова

Напомним, сотрудники НАБУ и САП 17 октября 2022 года сообщили экс-главе ГФС Роману Насирову и его бывшему советнику о подозрении в получении $5,5 млн и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга Олега Бахматюка. На момент преступления эта сумма составляла эквивалент 722 млн грн.

По версии следствия, за эти средства Насиров помог компаниям Бахматюка в ускоренном режиме получить возмещение НДС. В то время как другие компании, имея аналогичные основания для возмещения, не получали его в течение длительного времени.

Тогда же Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения для Насирова в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 523 млн грн.С продлением срока содержания под стражей размер залога для него уменьшался. В конце концов, в мае 2024 года за Насирова внесли 55 млн грн залога, после чего он вышел из СИЗО.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Бахматюка по этому делу, он сейчас скрывается в Австрии.

9 апреля 2025 года обвиняемый экс-руководитель ГФС Насиров не прибыл на заседание в ВАКС. Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд.

Впоследствии в ВСУ отменили приказ о мобилизации Насирова, начатое служебное расследование.

Европейский суд по правам человека присудил экс-главе ГФС Роману Насирову 9 750 евро компенсации за нарушение Конвенции в его деле.

