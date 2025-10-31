ВАКС приговорил экс-главу ГФС Насирова к 6 годам лишения свободы

Бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова признали виновным в деле о принятии незаконных решений в пользу фирм экс-нардепа Александра Онищенко.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Приговор ВАКС

Коллегия судей в составе Игоря Строгого, Леси Федорак и Виктора Ногачевского признала Насирова виновным.

Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в 17 тысяч гривен (максимальный предел статьи).

Также в течение трех лет Насиров не сможет занимать определенные должности.

Соучастника Насирова обвиняемого Владимира Новикова суд оправдал.

Гражданский иск о взыскании с обвиняемых 44 млн грн судьи оставили без удовлетворения.

Суд решил взять Насирова под стражу до вступления приговора в законную силу.

Приговор еще не вступил в законную силу

Апелляционная палата ВАКС должна рассмотреть жалобы на приговор до середины апреля 2026 года. Отмечается, что если этого не произойдет, Насиров может избежать ответственности из-за истечения срока давности дела.

Больше о деле

Напомним, Роман Насиров является фигурантом так называемой "газовой схемы Онищенко", по которой в отношении него было открыто дело еще в 2017 году.

Тогда его начал рассматривать Шевченковский суд Киева, где за два года не смогли даже зачитать обвинительный акт.

В сентябре 2019 года дело передали в ВАКС. Здесь его рассматривали более 6 лет. За все время было назначено более 200 судебных заседаний.

Насиров ранее отрицал свою вину.

