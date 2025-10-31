ВАКС приговорил экс-главу ГФС Насирова к 6 годам лишения свободы
Бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова признали виновным в деле о принятии незаконных решений в пользу фирм экс-нардепа Александра Онищенко.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
Приговор ВАКС
Коллегия судей в составе Игоря Строгого, Леси Федорак и Виктора Ногачевского признала Насирова виновным.
Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в 17 тысяч гривен (максимальный предел статьи).
Также в течение трех лет Насиров не сможет занимать определенные должности.
Соучастника Насирова обвиняемого Владимира Новикова суд оправдал.
Гражданский иск о взыскании с обвиняемых 44 млн грн судьи оставили без удовлетворения.
Суд решил взять Насирова под стражу до вступления приговора в законную силу.
Приговор еще не вступил в законную силу
Апелляционная палата ВАКС должна рассмотреть жалобы на приговор до середины апреля 2026 года. Отмечается, что если этого не произойдет, Насиров может избежать ответственности из-за истечения срока давности дела.
Больше о деле
- Напомним, Роман Насиров является фигурантом так называемой "газовой схемы Онищенко", по которой в отношении него было открыто дело еще в 2017 году.
- Тогда его начал рассматривать Шевченковский суд Киева, где за два года не смогли даже зачитать обвинительный акт.
- В сентябре 2019 года дело передали в ВАКС. Здесь его рассматривали более 6 лет. За все время было назначено более 200 судебных заседаний.
- Насиров ранее отрицал свою вину.
2 мільярди збитків державі - і 17 тис штрафу, то не пздц?
Не того позабавили волі, ой не того. Він не той, якого треба було залучати до кримінальної відповідальності за тими схемами.