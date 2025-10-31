РУС
1 651 23

ВАКС приговорил экс-главу ГФС Насирова к 6 годам лишения свободы

насіров

Бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова признали виновным в деле о принятии незаконных решений в пользу фирм экс-нардепа Александра Онищенко.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Приговор ВАКС

Коллегия судей в составе Игоря Строгого, Леси Федорак и Виктора Ногачевского признала Насирова виновным.

Ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в 17 тысяч гривен (максимальный предел статьи).

Также в течение трех лет Насиров не сможет занимать определенные должности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВАКС продлил срок действия обязанностей Насирову до 30 декабря

Соучастника Насирова обвиняемого Владимира Новикова суд оправдал.

Гражданский иск о взыскании с обвиняемых 44 млн грн судьи оставили без удовлетворения.

Суд решил взять Насирова под стражу до вступления приговора в законную силу.

Читайте также: ЕСПЧ присудил Насирову 9,7 тыс. евро компенсации за ненадлежащее медицинское обслуживание

Приговор еще не вступил в законную силу

Апелляционная палата ВАКС должна рассмотреть жалобы на приговор до середины апреля 2026 года. Отмечается, что если этого не произойдет, Насиров может избежать ответственности из-за истечения срока давности дела.

Больше о деле

  • Напомним, Роман Насиров является фигурантом так называемой "газовой схемы Онищенко", по которой в отношении него было открыто дело еще в 2017 году.
  • Тогда его начал рассматривать Шевченковский суд Киева, где за два года не смогли даже зачитать обвинительный акт.
  • В сентябре 2019 года дело передали в ВАКС. Здесь его рассматривали более 6 лет. За все время было назначено более 200 судебных заседаний.
  • Насиров ранее отрицал свою вину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВАКС оставил без изменений меру пресечения для Насирова: защита просила отменить залог в 40 млн грн

приговор (1291) суд (25295) Насиров Роман (770) Антикоррупционный суд (1299)
+6
без конфискации, по Савченко он уже срок отсидел, така сеэлявуха для поделившихся с Татаров & Ко
31.10.2025 22:20 Ответить
+5
Навіть з ухваленням вироку він ВЖЕ фактично уникнув відповідальності, бо ці 6 років фактично відсидів.
31.10.2025 22:24 Ответить
+5
крав мільярдами, а штраф 17 тис. Насмішка. Скільки років ті прокурори, судді товклися з ним і тільки зараз спромоглися на цей смішний вирок, зате скільки зарплати за цей час держава їм заплатила, тобто платники податків. Яке кривосуддя - така і держава.
31.10.2025 22:25 Ответить
Апеляційна палата ВАКС має розглянути скарги на вирок до середини квітня 2026 року. Зазначається, що якщо цього не станеться, Насіров може уникнути відповідальності через сплив строку давності справи.
31.10.2025 22:19 Ответить
Навіть з ухваленням вироку він ВЖЕ фактично уникнув відповідальності, бо ці 6 років фактично відсидів.
31.10.2025 22:24 Ответить
Клас. Тобто вже завтра Насіров буде абсолютно вільним.
31.10.2025 22:19 Ответить
крав мільярдами, а штраф 17 тис. Насмішка. Скільки років ті прокурори, судді товклися з ним і тільки зараз спромоглися на цей смішний вирок, зате скільки зарплати за цей час держава їм заплатила, тобто платники податків. Яке кривосуддя - така і держава.
31.10.2025 22:25 Ответить
Лохи платять завжди. Вони ж нас за лохіа тримають.
31.10.2025 22:32 Ответить
У 2017 році Національне антикорупційне бюро оголосило йому підозру в зловживанні владою. За версією слідства, він допомагав ухилятися від податків газопостачальним підприємствам бізнесмена Олександра Онищенка, через що держава зазнала збитків у 2 мільярди гривень.

2 мільярди збитків державі - і 17 тис штрафу, то не пздц?
31.10.2025 22:34 Ответить
якщо врахувати знецінення гривні, то тепер треба говорити про збиток не 2 млрд грн, а 4 млрд грн
31.10.2025 22:38 Ответить
А чарівний плєд вакс не конфіскував? Ще б кому згодився б...
31.10.2025 22:28 Ответить
То ковдра була
31.10.2025 22:31 Ответить
без конфискации, по Савченко он уже срок отсидел, така сеэлявуха для поделившихся с Татаров & Ко
31.10.2025 22:20 Ответить
"закон Савченко" уже отменили куй зна когда
31.10.2025 22:57 Ответить
Нагадаємо, Роман Насіров є фігурантом так званої "газової схеми Онищенка", за якою щодо нього була відкрита справа ще в 2017 році. Джерело: https://censor.net/ua/n3582778
Не того позабавили волі, ой не того. Він не той, якого треба було залучати до кримінальної відповідальності за тими схемами.
31.10.2025 22:23 Ответить
Клетчатий, однако!
31.10.2025 22:24 Ответить
Як встановило слідство, у межах досудового розслідування встановлено, що у 2015-2016 роках Роман Насіров отримав разом зі своїм радником 722 млн грн від власника агрохолдингу.

31.10.2025 22:26 Ответить
І без конфіскацій..офуїти..
31.10.2025 22:34 Ответить
Шість років вже фактично відсидів, а на зароблені 722 млн. сплате штраф 17 тис. і всьо - чесна і вільна людина!
31.10.2025 22:34 Ответить
і отримає 9700 євро компенсації з наших податків по рішенню ЄСПЛ ))))
31.10.2025 22:39 Ответить
...і щуку кинули у море...
31.10.2025 22:35 Ответить
мораль: корупціонерів бажано вбивати, або робити їм лоботомію.
31.10.2025 22:39 Ответить
Замість цього антикор суду, судити мають присяжні. Чим більше, тим краще.
31.10.2025 22:50 Ответить
Його клітчату ковдру напевно вже моль трахнула?
31.10.2025 22:52 Ответить
17 000 штраф !!! Це просто глузування над Україною і Воїнами ЗСУ, які віддають свої життя на полі бою.. !!
31.10.2025 22:53 Ответить
І тільки Бєня сидить тихо, без апеляцій. Найвпливовіший олігарх з медіа імперією. Навіть наташа масєйчук не вимагає звільнення шефа від несправедливого засудження🤣🤣🤣
31.10.2025 23:04 Ответить
 
 