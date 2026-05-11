Граждане еще 28 государств смогут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре, - Кабмин
Кабинет Министров расширил перечень государств, граждане (подданные) которых получают гражданство Украины в упрощенном порядке, говорится в постановлении правительства №589 от 8 мая 2026 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Какие страны уже были в списке?
Ранее в данном перечне были:
- Канада,
- Германия,
- Польша,
- США,
- Чехия.
Какие страны добавились?
Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.
Как сообщалось, в октябре 2025 года Кабмин определил критерии иностранных государств, с которыми может быть введен упрощенный порядок приобретения гражданства Украины.
Напомним, 16 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, вводящий институт множественного гражданства (подданства) №4502-IX.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Друге роботодавці рахують лише прибуток який отримають, але продуктивність їх праці низька, до нас не поїдуть спеціалісти, і хто має трохи мізків, а поїде найбідніший їх прошарок суспільства відповідно привезуть лише хвороби і злочинність.
Навіть Нова Пошта завезла першу партію, є пост де вони виправдовуються мов немає працівників і в цьому немає нічого поганого.
Навіть Нова Пошта завезла першу партію, є пост де вони виправдовуються мов немає працівників і в цьому немає нічого поганого.
Як воно зараз, мабуть самі чиновники теж не знають.