Граждане еще 28 государств смогут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре, - Кабмин

Кабинет Министров расширил перечень государств, граждане (подданные) которых получают гражданство Украины в упрощенном порядке, говорится в постановлении правительства №589 от 8 мая 2026 года.

Какие страны уже были в списке?

Ранее в данном перечне были:

Канада,

Германия,

Польша,

США,

Чехия.

Какие страны добавились?

Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.

Как сообщалось, в октябре 2025 года Кабмин определил критерии иностранных государств, с которыми может быть введен упрощенный порядок приобретения гражданства Украины.

Напомним, 16 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, вводящий институт множественного гражданства (подданства) №4502-IX.