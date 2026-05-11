Граждане еще 28 государств смогут получить украинское гражданство по упрощенной процедуре, - Кабмин

упрощенного получения украинского гражданства

Кабинет Министров расширил перечень государств, граждане (подданные) которых получают гражданство Украины в упрощенном порядке, говорится в постановлении правительства №589 от 8 мая 2026 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Какие страны уже были в списке?

Ранее в данном перечне были:

  • Канада,
  • Германия,
  • Польша,
  • США,
  • Чехия.

Какие страны добавились?

 Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.

Как сообщалось, в октябре 2025 года Кабмин определил критерии иностранных государств, с которыми может быть введен упрощенный порядок приобретения гражданства Украины.

Напомним, 16 января 2026 года в Украине вступил в силу закон, вводящий институт множественного гражданства (подданства) №4502-IX.

Топ комментарии
+10
Мова йде за робочу силу яку сюди завозять з Азії, нічого хорошого в цьому не бачу взагалі. Тому що зіштовхнувся з ними в живу, і я проти такого рішення.

Друге роботодавці рахують лише прибуток який отримають, але продуктивність їх праці низька, до нас не поїдуть спеціалісти, і хто має трохи мізків, а поїде найбідніший їх прошарок суспільства відповідно привезуть лише хвороби і злочинність.
11.05.2026 20:10 Ответить
+8
Лише громадяни України мають рправо на приватну власність на землю. В цьому й весь Хфокус...
11.05.2026 19:02 Ответить
+6
Ну так зелень займається геноцидом українців, когось же треба завозити.
11.05.2026 19:26 Ответить
Лише громадяни України мають рправо на приватну власність на землю. В цьому й весь Хфокус...
11.05.2026 19:02 Ответить
а треба щоб після служби у ЗСУ, тоді б це вирішило деякі питання...
11.05.2026 19:47 Ответить
Де Індія і Бангладеш?Тут боти і всепропадли верещать що вже всі до України переїхали.
11.05.2026 19:04 Ответить
11.05.2026 20:10 Ответить
Де ви їх знаходите?Я індусів останній раз бачив у Києві у 2020.Були студенти,підробляли в нас на обєкті різноробами.Хто це поїде в країну де війна,на з/п меньшу ніж соцдопомога у ЄС?
11.05.2026 20:30 Ответить
Середній клас у них їдуть до бритів і Канаду, але нища каста немає коштів на такий переїзд, до нас їх зараз масово завозять великі компанії, оплачують їм дорогу, дають безоплатне житло.
Навіть Нова Пошта завезла першу партію, є пост де вони виправдовуються мов немає працівників і в цьому немає нічого поганого.
12.05.2026 08:47 Ответить
А ти підеш на НП вантажником за 22к?Може когось і завезли,їх в Черкасах не видно взагалі.
12.05.2026 09:30 Ответить
12.05.2026 08:47 Ответить
а в яких країнах та скільки тисяч громадян України, не встигших до 2016 року, вже десятиліття чекають на підписання прєзіками їх заяв, про вихід з громадянства? чи це "сєкрєтні дані"?
11.05.2026 19:06 Ответить
Буде кого бусифікувати ,вони ж то вже офіційно стануть громадянами України, відповідно і повинні виконувати всі обов'язки громадянина України ,чи не так ,чи в нас громадяни України діляться на сорти ?
11.05.2026 19:14 Ответить
Як це працювало до прийняття подвійного - дивляться не на громадянство, а на прописку. Якщо отримувати внутрішнього паспорта в Україні, то потребують чи власне житло, чи договір на аренду , та відправлять ставати на облік до ТЦК. Але якщо за границею у консульстві, то нічого з цього не треба, але дадуть лише загран.
Як воно зараз, мабуть самі чиновники теж не знають.
11.05.2026 20:11 Ответить
А нахріна їм це українське громадянство .теж знайшли цінність .це ж не громадянство країн Заходу.
11.05.2026 20:20 Ответить
Хз, тим більше складність отримання мабуть гірша за ізраїльське. З другого боку нема подвійного оподаткування, як у США, тому якихось негативів теж не несе. А! Ну окрім того, що в'їзд в Україну для чоловіків призивного віку буде одностороннім, хоча мобілізації все одно не підлягають, поки не захочуть прописатися.
11.05.2026 21:59 Ответить
Так їм вже всеодно доведеться рєєструватись ,вони ж не бомжі.
11.05.2026 22:20 Ответить
Ну мільйони ухилянтів же якось живуть та працюють під розшуком. А іноземцям доведеться навпаки долати бюрократичну стіну заради привілею бути бусіфікованим .
11.05.2026 23:08 Ответить
11.05.2026 19:26 Ответить
Клоун прийшов знищити Україну
11.05.2026 19:36 Ответить
А нафига им гражданство Украины?
11.05.2026 19:39 Ответить
нерухомість мати більше 1 року по закону не можуть
11.05.2026 19:48 Ответить
А коли ті в кого воно є зможуть його здихатися, за спрощеною процедурою.
11.05.2026 20:10 Ответить
Множинне громадянство - це песець!!
11.05.2026 21:39 Ответить
Більше 10/ громадян Кіпру вчора були громадянами кацапанія,завтра вони отримають український паспорт і легально стануть власниками сотень тисяч гектарів ( ті що переїхали на Кіпр мають мільйони,не гривень), для роботи завезуть азіатів. Де тут інтереси українців? Українці в цій схемі зайві
11.05.2026 22:17 Ответить
ага. я уже вижу многокилометрвые очереди жылаюстчих
11.05.2026 23:54 Ответить
якийсь жах
