В Украине вступил в силу закон о множественном гражданстве

В пятницу, 16 января, в Украине вступил в силу закон, который вводит институт множественного гражданства (подданства).

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что предусматривает закон?

Согласно закону, украинцы могут получить гражданство государств, перечень которых определяет Кабинет Министров.

Граждане этих стран также смогут получить украинское гражданство, соблюдая общие требования и сдав соответствующие экзамены.

В то же время для иностранцев, проходящих военную службу в ВСУ по контракту, достаточно одного года службы во время военного положения, чтобы претендовать на гражданство.

Кроме того, родственники военнослужащих, погибших или служащих для защиты Украины, смогут получить гражданство в упрощенном порядке.

Читайте также: Зеленский назвал первые страны, к которым Украина применит нормы о множественном гражданстве

Принятие закона о множественном гражданстве

Напомним, закон, который создал возможность множественного гражданства, был принят в июне и подписан в июле 2025 года президентом Украины Владимиром Зеленским.

8 октября 2025 года правительство Украины одобрило постановление, которое определяет критерии выбора иностранных государств, с которыми будет введен упрощенный порядок приобретения гражданства Украины.

Смотрите также: Кабмин утвердил критерии для стран, с которыми Украина введет множественное гражданство. ПЕРЕЧЕНЬ