В Украине вступил в силу закон о множественном гражданстве
В пятницу, 16 января, в Украине вступил в силу закон, который вводит институт множественного гражданства (подданства).
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.
Что предусматривает закон?
Согласно закону, украинцы могут получить гражданство государств, перечень которых определяет Кабинет Министров.
Граждане этих стран также смогут получить украинское гражданство, соблюдая общие требования и сдав соответствующие экзамены.
В то же время для иностранцев, проходящих военную службу в ВСУ по контракту, достаточно одного года службы во время военного положения, чтобы претендовать на гражданство.
Кроме того, родственники военнослужащих, погибших или служащих для защиты Украины, смогут получить гражданство в упрощенном порядке.
Принятие закона о множественном гражданстве
- Напомним, закон, который создал возможность множественного гражданства, был принят в июне и подписан в июле 2025 года президентом Украины Владимиром Зеленским.
- 8 октября 2025 года правительство Украины одобрило постановление, которое определяет критерии выбора иностранных государств, с которыми будет введен упрощенный порядок приобретения гражданства Украины.
💩
У мене громадянсто Республіки Франція.
Якщо на території України у мене будуть проблеми
то я просто зателефоную консулу Респебліки Франція.
А далі будуть проблеми у тих хто створив мені проблеми)))
Захар Коломбет #475278
Якось смішно просто коментувати вам.
Мій УБД я отримав 2016 році.
Пішов добровольцем у ПС у березні 2014 року.
Звільнився з 81 бр у серпні 2016 року.
Нехай вам щастить сцикунчики)))
Я виїхав у березні 2017 року.
А от сцикунчики ви бо у вас немає УБД.
А це УБД має навіть молодша моя сестричка.
І ніт, до державної роботи і до служби ніхто із моїх родичів непричасний.
Лише добровольці, я і моя молодша сестричка.
Сім*я маленька.
А раньше, до закона не могли и не получали?)))
Що змінюється:
-Громадяни України можуть одночасно мати паспорти США, Канади, Німеччини, Польщі та Чехії;
-Іноземці з цих країн можуть отримати українське громадянство;
-Всі нові громадяни складають іспити без пільг;
-Іноземці, які служать у ЗСУ під час війни, можуть отримати український паспорт після року служби.