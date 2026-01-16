РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11303 посетителя онлайн
Новости Множественное гражданство в Украине
3 170 30

В Украине вступил в силу закон о множественном гражданстве

закон о множественном гражданстве официально заработал

В пятницу, 16 января, в Украине вступил в силу закон, который вводит институт множественного гражданства (подданства).

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что предусматривает закон?

Согласно закону, украинцы могут получить гражданство государств, перечень которых определяет Кабинет Министров

Граждане этих стран также смогут получить украинское гражданство, соблюдая общие требования и сдав соответствующие экзамены.

В то же время для иностранцев, проходящих военную службу в ВСУ по контракту, достаточно одного года службы во время военного положения, чтобы претендовать на гражданство.

Кроме того, родственники военнослужащих, погибших или служащих для защиты Украины, смогут получить гражданство в упрощенном порядке.

Читайте также: Зеленский назвал первые страны, к которым Украина применит нормы о множественном гражданстве

Принятие закона о множественном гражданстве

  • Напомним, закон, который создал возможность множественного гражданства, был принят в июне и подписан в июле 2025 года президентом Украины Владимиром Зеленским. 
  • 8 октября 2025 года правительство Украины одобрило постановление, которое определяет критерии выбора иностранных государств, с которыми будет введен упрощенный порядок приобретения гражданства Украины.

Смотрите также: Кабмин утвердил критерии для стран, с которыми Украина введет множественное гражданство. ПЕРЕЧЕНЬ

Автор: 

гражданство (1353) закон (3208) иностранец (516) двойное гражданство (167)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Чекає міндіч та батальйон Монако
показать весь комментарий
16.01.2026 18:35 Ответить
+9
Кого не спіймають за корупцію або ще якась несподіванка, а він вже громадянин "Земель обєтованних" і руками його не чіпай, бо в нього три паспорта іноземного громадянства. Кордон він пересікає, як по маслу. Не життя - мед! Дуже цікавий та нагальний закон...
показать весь комментарий
16.01.2026 18:39 Ответить
+6
Всіх депутатів, які голосували ЗА цей закон, чекає майданчик і каштани...
показать весь комментарий
16.01.2026 18:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всіх депутатів, які голосували ЗА цей закон, чекає майданчик і каштани...
показать весь комментарий
16.01.2026 18:32 Ответить
Чекає міндіч та батальйон Монако
показать весь комментарий
16.01.2026 18:35 Ответить
Проведите опрос каким будет самое популярное второе. Мне известно).
показать весь комментарий
16.01.2026 18:33 Ответить
Ой вэй!)))
показать весь комментарий
16.01.2026 18:54 Ответить
Азохен вєй......ілі здравствуйте....
показать весь комментарий
16.01.2026 18:35 Ответить
Які родичі можуть отримати українське громадянство , у воїна їх може бути цілий аул .
показать весь комментарий
16.01.2026 18:36 Ответить
Кого не спіймають за корупцію або ще якась несподіванка, а він вже громадянин "Земель обєтованних" і руками його не чіпай, бо в нього три паспорта іноземного громадянства. Кордон він пересікає, як по маслу. Не життя - мед! Дуже цікавий та нагальний закон...
показать весь комментарий
16.01.2026 18:39 Ответить
У єрмака були вєтнамські боти, а в зєлєнскава будуть вєтнамські виборці
💩
показать весь комментарий
16.01.2026 18:45 Ответить
Підданство- це правовий зв'язок особи з монархічною державою, що зобов'язує до особистої вірності монарху (королю, царю, імператору).
показать весь комментарий
16.01.2026 18:46 Ответить
І його неможливо здихатися, так же як громадянства україни.
показать весь комментарий
16.01.2026 18:59 Ответить
Мені якось начхати.
У мене громадянсто Республіки Франція.
Якщо на території України у мене будуть проблеми
то я просто зателефоную консулу Респебліки Франція.
А далі будуть проблеми у тих хто створив мені проблеми)))
показать весь комментарий
16.01.2026 18:51 Ответить
Тепер ти будеш також й громадянином України і за тобою прийде ТЦК,
показать весь комментарий
16.01.2026 18:53 Ответить
І не допоможе ні посол Франції, ні Анжеліна Джолі!
показать весь комментарий
16.01.2026 18:58 Ответить
віктор федорович #394174

Захар Коломбет #475278
Якось смішно просто коментувати вам.
Мій УБД я отримав 2016 році.
Пішов добровольцем у ПС у березні 2014 року.
Звільнився з 81 бр у серпні 2016 року.
Нехай вам щастить сцикунчики)))
показать весь комментарий
16.01.2026 19:06 Ответить
В якому сенсі сцикнчики? Що не втікли з цієї країни, тоді коли і ти? в 2016?
показать весь комментарий
16.01.2026 19:13 Ответить
а хто тікав?
Я виїхав у березні 2017 року.
А от сцикунчики ви бо у вас немає УБД.
А це УБД має навіть молодша моя сестричка.
І ніт, до державної роботи і до служби ніхто із моїх родичів непричасний.
Лише добровольці, я і моя молодша сестричка.
Сім*я маленька.
показать весь комментарий
16.01.2026 19:23 Ответить
Ха́ва наґі́ла!
показать весь комментарий
16.01.2026 18:52 Ответить
Я так розумію цей закон депутати прийняли для себе, держслужбовців та їх него посліду.
показать весь комментарий
16.01.2026 18:54 Ответить
А як суддя громадянин Ізраїлю, з прокурором громадянином Франції будуть судити громадянина України
показать весь комментарий
16.01.2026 18:57 Ответить
Як захочуть !
показать весь комментарий
16.01.2026 19:04 Ответить
Обезземелення українців розпочалося.
показать весь комментарий
16.01.2026 18:59 Ответить
Мазел тов, посполиті!
показать весь комментарий
16.01.2026 18:59 Ответить
То й казав iврей що мир настане з 15 сiчня.16 - миру вся Вкраiна.
показать весь комментарий
16.01.2026 19:16 Ответить
цей закон порушує Конституцію, за якою в Україні не може бути подвійного громадянства. Конституція України (ст. 4) проголошує принцип єдиного громадянства, що означає, що держава визнає особу виключно громадянином України.
показать весь комментарий
16.01.2026 19:18 Ответить
А хо це зробив? Коли встигли? Що каже Конституційний суд?
показать весь комментарий
16.01.2026 19:22 Ответить
Согласно закону, украинцы могут получить гражданство государств, перечень которых определяет Кабинет Министров. Источник: https://censor.net/ru/n3595838
А раньше, до закона не могли и не получали?)))
показать весь комментарий
16.01.2026 19:27 Ответить
Украл-вывел-в Хайфу,украл-вывел-в Мюнхен,украл-вывел-в моцкву, теперь эта схема узаконена подкупольными конвертчиками.
показать весь комментарий
16.01.2026 19:28 Ответить
З 16 січня в Україні вступає в дію закон про подвійне громадянство.
Що змінюється:
-Громадяни України можуть одночасно мати паспорти США, Канади, Німеччини, Польщі та Чехії;
-Іноземці з цих країн можуть отримати українське громадянство;
-Всі нові громадяни складають іспити без пільг;
-Іноземці, які служать у ЗСУ під час війни, можуть отримати український паспорт після року служби.
показать весь комментарий
16.01.2026 19:29 Ответить
 
 