В Україні набув чинності закон про множинне громадянство
У п'ятницю, 16 січня, в Україні набув чинності закон, який запроваджує інститут множинного громадянства (підданства).
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Що передбачає закон?
Згідно із законом, українці можуть отримати громадянство держав, перелік яких визначає Кабінет Міністрів.
Громадяни цих країн також зможуть набути українське громадянство, дотримавшись загальних вимог та склавши відповідні іспити.
Водночас для іноземців, які проходять військову службу в ЗСУ за контрактом, достатньо одного року служби під час воєнного стану, щоб претендувати на громадянство.
Окрім цього, родичі військовослужбовців, які загинули або служать для захисту України, зможуть отримати громадянство у спрощеному порядку.
Ухвалення закону про множинне громадянство
- Нагадаємо, закон, який створив можливість множинного громадянства, був ухвалений у червні та підписаний в липні 2025 року президентом України Володимиром Зеленським.
- 8 жовтня 2025 року уряд України схвалив постанову, яка визначає критерії вибору іноземних держав, із якими буде запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.
Топ коментарі
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Завтра зепрезидент скажет что в целях ... я на этой конституции хером играл...
А раньше, до закона не могли и не получали?)))
Є країни, які забороняють подвійне громадянство, а не те, що множинне.
Що змінюється:
-Громадяни України можуть одночасно мати паспорти США, Канади, Німеччини, Польщі та Чехії;
-Іноземці з цих країн можуть отримати українське громадянство;
-Всі нові громадяни складають іспити без пільг;
-Іноземці, які служать у ЗСУ під час війни, можуть отримати український паспорт після року служби.
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Є країни, які забороняють подвійне громадянство, а не те, що множинне.

Закони України мають відповідати Конституції України, яка є Основним Законом і має найвищу юридичну силу, а всі інші нормативні акти приймаються на її основі та не повинні суперечити їй, розвиваючи, конкретизуючи конституційні норми, інакше Конституційний Суд України (КСУ) може визнати їх неконституційними. Кожен громадянин зобов'язаний дотримуватися Конституції та законів, а їх порушення тягне юридичну відповідальність.
В КК України є привілеї за ознакою статі, в моб. законі також. Ніхто нічого міняти не збирається.
15 липня Президент підписав Закон від 18.06.2025 №4502-IX, що вводить інститут множинного громадянства в Україні.
Конституційний Суд України тривалий час не мав кворуму через вакантні посади, що паралізувало його роботу,
Президент Зеленський призначив двох суддів Конституційного Суду України (КСУ) у 2025 році: Олександра Водяннікова (27 червня ) та Юрія Барабаша (17 вересня ), що дозволило відновити кворум суду.
Кількість депутатів: 240
За:196 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:23 Відсутні:21
Фракція політичної партії "Європейська солідарність"
Кількість депутатів: 27
За:22 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:5
Ви, як жінка, думаю добре розумієте, що оця роздача паспортів стартувала, коли наші патріотки роз'їхались шукати справжніх чоловіків по Європі. Тепер "українці" будуть паспортизовані, а чоловік іноземець не зможе бути проти надання укр. громадянства дитині.
А то сегодня можно, завтра нельзя. Распоряжения чиновников не могут стоять выше закона. Хотя это давняя, варварская, советская традиция.