В Україні набув чинності закон про множинне громадянство

У п'ятницю, 16 січня, в Україні набув чинності закон, який запроваджує інститут множинного громадянства (підданства).

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Що передбачає закон?

Згідно із законом, українці можуть отримати громадянство держав, перелік яких визначає Кабінет Міністрів.

Громадяни цих країн також зможуть набути українське громадянство, дотримавшись загальних вимог та склавши відповідні іспити.

Водночас для іноземців, які проходять військову службу в ЗСУ за контрактом, достатньо одного року служби під час воєнного стану, щоб претендувати на громадянство.

Окрім цього, родичі військовослужбовців, які загинули або служать для захисту України, зможуть отримати громадянство у спрощеному порядку.

Ухвалення закону про множинне громадянство

Нагадаємо, закон, який створив можливість множинного громадянства, був ухвалений у червні та підписаний в липні 2025 року президентом України Володимиром Зеленським.

8 жовтня 2025 року уряд України схвалив постанову, яка визначає критерії вибору іноземних держав, із якими буде запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.

