В Україні набув чинності закон про множинне громадянство

закон про множинне громадянство офіційно запрацював

У п'ятницю, 16 січня, в Україні набув чинності закон, який запроваджує інститут множинного громадянства (підданства).

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Що передбачає закон?

Згідно із законом, українці можуть отримати громадянство держав, перелік яких визначає Кабінет Міністрів

Громадяни цих країн також зможуть набути українське громадянство, дотримавшись загальних вимог та склавши відповідні іспити.

Водночас для іноземців, які проходять військову службу в ЗСУ за контрактом, достатньо одного року служби під час воєнного стану, щоб претендувати на громадянство.

Окрім цього, родичі військовослужбовців, які загинули або служать для захисту України, зможуть отримати громадянство у спрощеному порядку.

Ухвалення закону про множинне громадянство

  • Нагадаємо, закон, який створив можливість множинного громадянства, був ухвалений у червні та підписаний в липні 2025 року президентом України Володимиром Зеленським. 
  • 8 жовтня 2025 року уряд України схвалив постанову, яка визначає критерії вибору іноземних держав, із якими буде запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.

Топ коментарі
+36
Кого не спіймають за корупцію або ще якась несподіванка, а він вже громадянин "Земель обєтованних" і руками його не чіпай, бо в нього три паспорта іноземного громадянства. Кордон він пересікає, як по маслу. Не життя - мед! Дуже цікавий та нагальний закон...
16.01.2026 18:39 Відповісти
+32
Чекає міндіч та батальйон Монако
16.01.2026 18:35 Відповісти
+24
Всіх депутатів, які голосували ЗА цей закон, чекає майданчик і каштани...
16.01.2026 18:32 Відповісти
Женился на негритянке за 800 евро?
16.01.2026 20:38 Відповісти
Просто попросил политического убежища от Украины и дали? В 17м году? От Порошенки убегал?
16.01.2026 21:58 Відповісти
ніт, просто спричинив тяжкі тілесні водію маршрутки який відмовися везти мене по УБД.
А що? Так не можна було?
16.01.2026 22:43 Відповісти
Нє , можна, але не чув щоб за таке давали притулок у Франції чи де-інде. Так тобі і житло дали на півдні Франції? Безкоштовне? А як в вас там з роботою
17.01.2026 01:42 Відповісти
це ****** галімий ботяри
за таке йому б впаяли 7 років
я сам по такий статті судився
але я програміст тож отримав умовно
тікати у хранцію не довелось
17.01.2026 07:11 Відповісти
чмо,я в минулому ексмілітер із УБД.
А у кожного воїна є своя історія.
Мою затвердив суд Франції.
А ти досі не маєш УБД)))
19.01.2026 22:31 Відповісти
ну і ще одне, мені не сподобалась спроба мене викинути як шмат лайна і проти закону.
Нехай маршруточник радіє що я не застосовував ножа, а просто відзвиздував.
19.01.2026 23:43 Відповісти
я вже маю 24 місяці наробітку офіційної роботи.
Самотнім чоловікам самим займатись проблемою з житлом і не безоплатним.
Я плачу цілих 400 оро на місяць.
Аде потрібно знати трішки мову.
Ну і авжеж бажання.
А шаровиків посилають.
19.01.2026 22:30 Відповісти
На цьому форумі є твій співвітчизник, він з жінкою прибув і з аеропорта їх відвезли в безкоштовну двух чи трехкомньную квартиру з ремонтом, і вже майже 4 роки нічого не платить. Також Південна Франція. Але думаю йому десь 60-65.
І за 400, це хата у селі, чи якась кімната у місті? Це ринкова ціна? А працюєш кім, можна спитати?
20.01.2026 12:38 Відповісти
це я так розумію запитання?
Як що так то відповім:
Якщо ти одружений і у тебе діточки, чи може ти жінка,
любого віку-то тобі варто просто зателефонувати 115
і тут же ж будеш під дахом.
Якщо немає цих досягнень-
привезуть спальник , гарячу їжу, каву,
і побажають доброї ночі.
21.01.2026 22:14 Відповісти
Звучить як фантастика якась. Тут також десь є досить багато халяви, але її роками шукають зазвичай, особливо з житлом. І звісно, без піzди нікуди.
Я десь чув таку статистику, що жінки як класс тільки 2 чи 3 роки у житті сплачують податків більш ніж висасують з суспільства, з 36 до 39 років чи щось таке. Тобто, не кожна жінка продуктивна 3 роки, а всі жінки разом кому 36-39 зараз.
21.01.2026 22:46 Відповісти
халяви не буває-за все потрібно платити.
Плата то здоров*ячко.
Тому я і плачу 400+ електрика вода.
21.01.2026 23:50 Відповісти
Працюю на простих роботах.
Типу:піди подай, і іди, але якщо виявляєш здібності
у швидкості як розуміння так і у виконанні-ти виграв.
Я вже підстаркуватий, майже 50, я маю здібності.
ЗП-1800 на місяць, 5 на 7 годин і плюс їжа ресторану.
21.01.2026 22:17 Відповісти
400 це квартирка 18 кв м., в тихому але елітному районі Ніци.
Мені з цим пощастило, у поляка зняв.
Місцеві коли бачуть адресу самі охренівають.
А так від 500 і трішки більше-та не набагато більші квартирки.
21.01.2026 22:19 Відповісти
Круто! А купити таке коштує десь 70-75000?
А ти як вже живеш там, то мабуть і на пляж вже ніколи не ходишь? А як життя у Марселі, чи може є якісь інші міста на узбережжі краще за Ніццу? Я чув Кучма десь у вас там живе.
21.01.2026 22:55 Відповісти
1) купити можна і за 70, та райончик буде веселий:купа нарколиг і алкашів.
2)чому це не ходжу на пляж?
Я там більш щасливий, крайній раз робив одиночний вояж по морю на надувній дошці весельної тяги до Вільфраншу. Хвилі в 3-4 метри мене трішки зхвилювали. Усе було чудово.
Думаю наступного року зробити вояж до аеропорту, чи далі.
3) за Марсель не знаю, мені і тут чудово))
4) За кучму не чув, чув за ексгенпрокурора часів тимошенчихи піскуна, десь в під Каннами має віллу, недавно в нього багато нажитого непосильним трудом конфіскували місцеві поліцейські)))
21.01.2026 23:43 Відповісти
від мене 10 хв історичний центр і 15 хв море Средиземне.
21.01.2026 23:45 Відповісти
Я тебе спитав скільки коштує така квартира, а ти вже уявив себе ріелтором і аналітиком ринку нерухомості в Ніцці, якій до речі мені ніколи не був потрібен? Вибачай, але я гуглом користуюсь десь з 1998 року і є 5 різних ШІ на телефоні, які мені показали 3200 об'єктів нерухомості в твоєї Ніцці. Квартири навіть з бабусями продають. Я думав ми просто два іммігранта спілкуємося за життя, ну горазд я можу твої "послуги" оплатити відповідями на твої питання, якщо є. І можеш вже не казати ціну, я її знаю приблизно да і не особливо цікаво вже.
22.01.2026 08:57 Відповісти
як можна називати людиною того хто хто проти захистника своєї ж держави.
Щось від тебе кацапським мальчиком в трусіках тхне...
19.01.2026 22:33 Відповісти
Може він щиро думав що ти купив свій убд. Чи був ярим ватником?
20.01.2026 12:41 Відповісти
я хз,
Думаю він хотів живі гроші а не право на безоплатний проїзд.
21.01.2026 22:07 Відповісти
а може і ще і право сверхності- дивіться я побив убедешніка-я цар гори.
Деякі люди інваліди головного мозку.
21.01.2026 22:09 Відповісти
Desar

Взагаліто втікав від маршруточників, ну таких як твій тато.
Мені не сподобалось що перший же маршруточник зміг мені розповісти де і заскільки можна купити УБД.
І я вирішив що в цій країні яка не поважає захистників мені не місце.
19.01.2026 22:24 Відповісти
а ще я мав лише 5 штук оро і все.
Республіка Франція краща.
19.01.2026 22:27 Відповісти
Ха́ва наґі́ла!
16.01.2026 18:52 Відповісти
Я так розумію цей закон депутати прийняли для себе, держслужбовців та їх него посліду.
16.01.2026 18:54 Відповісти
А як суддя громадянин Ізраїлю, з прокурором громадянином Франції будуть судити громадянина України
16.01.2026 18:57 Відповісти
Як захочуть !
16.01.2026 19:04 Відповісти
посадять на 40 років громадянина України (якщо воно не міндич)
16.01.2026 19:44 Відповісти
Обезземелення українців розпочалося.
16.01.2026 18:59 Відповісти
Це буде перша країна де іх народ не буде мати землі.
16.01.2026 19:51 Відповісти
Мазел тов, посполиті!
16.01.2026 18:59 Відповісти
То й казав iврей що мир настане з 15 сiчня.16 - миру вся Вкраiна.
16.01.2026 19:16 Відповісти
цей закон порушує Конституцію, за якою в Україні не може бути подвійного громадянства. Конституція України (ст. 4) проголошує принцип єдиного громадянства, що означає, що держава визнає особу виключно громадянином України.
16.01.2026 19:18 Відповісти
да задрали вы уже этой конституцией на которую все хер ложили...
Завтра зепрезидент скажет что в целях ... я на этой конституции хером играл...
16.01.2026 19:48 Відповісти
Через то громадянам України, які набули іншого громадянства та оформили виїзд "призупиняли" українське громадянство, відбираючи внутрішній паспорт. Тому їх не могли бусіфікувати. От а зараз це виправили
17.01.2026 05:36 Відповісти
А хо це зробив? Коли встигли? Що каже Конституційний суд?
16.01.2026 19:22 Відповісти
Согласно закону, украинцы могут получить гражданство государств, перечень которых определяет Кабинет Министров. Источник: https://censor.net/ru/n3595838
А раньше, до закона не могли и не получали?)))
16.01.2026 19:27 Відповісти
дивлячись, в яких країнах.
Є країни, які забороняють подвійне громадянство, а не те, що множинне.
16.01.2026 20:26 Відповісти
Практически во всех развитых странах, с редкими оговорками, разрешено двойное гражданство.
16.01.2026 20:49 Відповісти
Украл-вывел-в Хайфу,украл-вывел-в Мюнхен,украл-вывел-в моцкву, теперь эта схема узаконена подкупольными конвертчиками.
16.01.2026 19:28 Відповісти
З 16 січня в Україні вступає в дію закон про подвійне громадянство.
Що змінюється:
-Громадяни України можуть одночасно мати паспорти США, Канади, Німеччини, Польщі та Чехії;
-Іноземці з цих країн можуть отримати українське громадянство;
-Всі нові громадяни складають іспити без пільг;
-Іноземці, які служать у ЗСУ під час війни, можуть отримати український паспорт після року служби.
16.01.2026 19:29 Відповісти
А що каже конституція ?
16.01.2026 19:43 Відповісти
Каже,що на паузі,яка з допомогою 73-тіх пробила собі стабільне місце.
16.01.2026 19:48 Відповісти
На Конституцію знов насрали. Зеленими це не вперше, а всі проковтнули.
17.01.2026 14:59 Відповісти
Ну тепер друзі гульнуть на повну
16.01.2026 19:31 Відповісти
РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Закони України мають відповідати Конституції України, яка є Основним Законом і має найвищу юридичну силу, а всі інші нормативні акти приймаються на її основі та не повинні суперечити їй, розвиваючи, конкретизуючи конституційні норми, інакше Конституційний Суд України (КСУ) може визнати їх неконституційними. Кожен громадянин зобов'язаний дотримуватися Конституції та законів, а їх порушення тягне юридичну відповідальність.
16.01.2026 19:36 Відповісти
Це дуже потужно на папері, а на ділі ніхто ніякої відповідальності несе і цей конституційний суд нічим дієвим не займається.
В КК України є привілеї за ознакою статі, в моб. законі також. Ніхто нічого міняти не збирається.
16.01.2026 22:07 Відповісти
Таке дивне співпадіння.

15 липня Президент підписав Закон від 18.06.2025 №4502-IX, що вводить інститут множинного громадянства в Україні.

Конституційний Суд України тривалий час не мав кворуму через вакантні посади, що паралізувало його роботу,
Президент Зеленський призначив двох суддів Конституційного Суду України (КСУ) у 2025 році: Олександра Водяннікова (27 червня ) та Юрія Барабаша (17 вересня ), що дозволило відновити кворум суду.
16.01.2026 22:25 Відповісти
А якого ж народу будуть тепер слуги?
16.01.2026 19:43 Відповісти
Усе робиться для крадіїв та євреїв !
16.01.2026 19:49 Відповісти
Антиконституційний закон набув чинності?
16.01.2026 20:03 Відповісти
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ"
Кількість депутатів: 240

За:196 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:23 Відсутні:21

Фракція політичної партії "Європейська солідарність"
Кількість депутатів: 27

За:22 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:0 Відсутні:5
16.01.2026 20:44 Відповісти
Кепські новини
16.01.2026 21:50 Відповісти
Как вы дипломатически выразились: "запропонують". Выдавят.Копняком под зад "запропонують" или утилизируют, что сейчас и делается.
16.01.2026 22:29 Відповісти
Так це всiм бажаючим, чи тiльки "избранным"? Простий украiнський пенс з пенсiею 4т. грн. теж може зробити собi iнше громадянство? Хочу у якусь цивiлiзовану краiну, наприклад, Папуа Нова Гвiнея.
16.01.2026 22:06 Відповісти
Ви про що?
Ви, як жінка, думаю добре розумієте, що оця роздача паспортів стартувала, коли наші патріотки роз'їхались шукати справжніх чоловіків по Європі. Тепер "українці" будуть паспортизовані, а чоловік іноземець не зможе бути проти надання укр. громадянства дитині.
16.01.2026 22:12 Відповісти
Извините, не поняла этих юридических тонкостей в Вашем последнем предложении. Если украинка выехала за рубеж, оставаясь гражданкой Украины, легализовалась, вышла там замуж, родила ребёнка, этот ребёнок автоматически становится гражданином Украины, потому что избавиться от гражданства Украины очень сложно?
16.01.2026 22:25 Відповісти
Так и я про тоже!
18.01.2026 05:55 Відповісти
Если бы риелторы озвучивали эту информацию, вы бы узнали, что 70% сдаваемого в аренду жилья и тех. помещений в Киеве ( а может уже и больше), принадлежит Гордону и его соплеменникам. А мы, "умные украинцы" живём " на Богом даннiй нам землi" в чужих домах и на чужой уже земле.
16.01.2026 22:42 Відповісти
Перечень должен быть определен законом, а не министрами.
А то сегодня можно, завтра нельзя. Распоряжения чиновников не могут стоять выше закона. Хотя это давняя, варварская, советская традиция.
16.01.2026 22:45 Відповісти
****** земле
16.01.2026 23:29 Відповісти
ШОБЫ ЕВРЕИ МОГЛИ БЫТЬ И УКРАИНЦАМИ !)
17.01.2026 01:21 Відповісти
цим законом зелений жид закрив в'їзд в Україну ВСІМ українцям, які зараз живуть закордоном і вже мають або получать в майбутньому закордонне громадянство зі списку цих країн, для яких ввели подвійне громадянство. Тому що тепер громадянство України для таких "подвійних" громадян має верховенство над іноземним громадянством і якщо якийсь такий "подвійний" громадянин в'їде в Україну по закордонному паспорту іншої країни, то з України під час воєнного стану його ВЖЕ НЕ ВИПУСТЯТЬ!!!
17.01.2026 03:56 Відповісти
ніхто сюди не приїде
17.01.2026 07:13 Відповісти
Как вы не правы! Миллионы ринутся! Весь Исраэль уже сидит на чемоданах! Ждут, когда уже эти гои-хохлы все повыздыхают.
18.01.2026 06:00 Відповісти
