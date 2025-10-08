УКР
Новини Множинне громадянство в Україні
2 813 17

Кабмін затвердив критерії для країн, із якими Україна запровадить множинне громадянство. ПЕРЕЛІК

Уряд ухвалив перелік критеріїв для держав, з якими буде запроваджуватися множинне громадянство

У середу, 8 жовтня, уряд України схвалив постанову, яка визначає критерії вибору іноземних держав, із якими буде запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.

Про це повідомили в МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, пріоритет надаватимуть тим країнам, які входять до кола союзників України.

До уваги братимуть такі критерії:

  • членство у "Групі семи";

  • членство в ЄС;

  • застосування санкцій проти РФ за агресію проти України;

  • підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

  • позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;

  • наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;

  • рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;

  • фінансова підтримка України;

  • інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

Водночас перелік конкретних іноземних держав визначать окремо. Постанова ж лише визначає порядок його формування та затвердження в Кабінеті Міністрів, зазначили в МЗС.

"Сьогодні головне те, що ми чітко врегулювали єдиний підхід і єдиний перелік критеріїв. Це державницький підхід, який правильно поєднує збереження єдності світового українства та стратегічні пріоритети національної безпеки України... Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України — адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок зі своєю Батьківщиною", - сказав очільник МЗС Андрій Сибіга.

Нагадаємо, закон, який створив можливість множинного громадянства, був ухвалений у червні та підписаний в липні президентом України Володимиром Зеленським. Він набуде чинності вже з 16 січня 2026 року.

Топ коментарі
+8
Конституція, Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
08.10.2025 22:57 Відповісти
+6
це ті країни, громадяни яких потім зможуть без перешкод скуповувати українські чорноземи ))
08.10.2025 23:00 Відповісти
+2
....................
А де ще один пункт: + Бабло
08.10.2025 22:58 Відповісти
Конституція, Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
08.10.2025 22:57 Відповісти
Так вова поставив її на паузу
08.10.2025 22:59 Відповісти
бо каломойша у буцегарні вже засидівся.
08.10.2025 23:02 Відповісти
та не сидить він там =сидить да дачі з повіями
08.10.2025 23:10 Відповісти
єдине громадянство - в будь-якiй країнi. Подвiйне цьому принципу не протилежить. Розберiться з питанням...
08.10.2025 23:21 Відповісти
у русні та в сша множинне громадянство, і немає таких обмежень в конституції, як у нас.
08.10.2025 23:26 Відповісти
+💯!

в Конституції України є лише одно громадянство - українське.

отже, ЗЄльоні вже заробили на статтю
"Узурпація влади"

.
08.10.2025 23:43 Відповісти
зебіл вже давно заробив 109 статтю (захоплення влади), бо сидить на посаді президента більше терміну.
08.10.2025 23:51 Відповісти
зелені давно узурпируют Конституцію законами, а закони - постановами КМУ
08.10.2025 23:56 Відповісти
....................
А де ще один пункт: + Бабло
08.10.2025 22:58 Відповісти
це ті країни, громадяни яких потім зможуть без перешкод скуповувати українські чорноземи ))
08.10.2025 23:00 Відповісти
Скуповувати українські чорноземи будуть соплемінники Вови **********. Для них Вова ********* і д'Єрьмак і стараються.
08.10.2025 23:28 Відповісти
Обробляти поля на ******** техніці відносно легко, і не треба багато мільйонів населення. Власне, тому (((зебіл))) і відкрив кордони для молоді. Потім поля будуть обробляти індуси, пакистанці, африканці. Хто дешевше.
08.10.2025 23:32 Відповісти
Це велика трагедія України, що на цілу державу не знайдеться жодного генерала, який би дав копняка під зад Вові ********** і його регенту д'Єрьмаку.
08.10.2025 23:37 Відповісти
"....інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики..." - навіть О. Бендер би до такого не додумався....
08.10.2025 23:05 Відповісти
Попередньо звірили з громадянствами всіх своїх падєльнікав.
08.10.2025 23:05 Відповісти
 
 