Кабмін затвердив критерії для країн, із якими Україна запровадить множинне громадянство. ПЕРЕЛІК

У середу, 8 жовтня, уряд України схвалив постанову, яка визначає критерії вибору іноземних держав, із якими буде запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.

Так, пріоритет надаватимуть тим країнам, які входять до кола союзників України.

До уваги братимуть такі критерії:

членство у "Групі семи";

членство в ЄС;

застосування санкцій проти РФ за агресію проти України;

підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;

наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;

рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;

фінансова підтримка України;

інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

Водночас перелік конкретних іноземних держав визначать окремо. Постанова ж лише визначає порядок його формування та затвердження в Кабінеті Міністрів, зазначили в МЗС.

"Сьогодні головне те, що ми чітко врегулювали єдиний підхід і єдиний перелік критеріїв. Це державницький підхід, який правильно поєднує збереження єдності світового українства та стратегічні пріоритети національної безпеки України... Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України — адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок зі своєю Батьківщиною", - сказав очільник МЗС Андрій Сибіга.

Нагадаємо, закон, який створив можливість множинного громадянства, був ухвалений у червні та підписаний в липні президентом України Володимиром Зеленським. Він набуде чинності вже з 16 січня 2026 року.