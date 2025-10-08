Кабмін затвердив критерії для країн, із якими Україна запровадить множинне громадянство. ПЕРЕЛІК
У середу, 8 жовтня, уряд України схвалив постанову, яка визначає критерії вибору іноземних держав, із якими буде запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.
Про це повідомили в МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, пріоритет надаватимуть тим країнам, які входять до кола союзників України.
До уваги братимуть такі критерії:
-
членство у "Групі семи";
-
членство в ЄС;
-
застосування санкцій проти РФ за агресію проти України;
-
підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
-
позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;
-
наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;
-
рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;
-
фінансова підтримка України;
-
інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.
Водночас перелік конкретних іноземних держав визначать окремо. Постанова ж лише визначає порядок його формування та затвердження в Кабінеті Міністрів, зазначили в МЗС.
"Сьогодні головне те, що ми чітко врегулювали єдиний підхід і єдиний перелік критеріїв. Це державницький підхід, який правильно поєднує збереження єдності світового українства та стратегічні пріоритети національної безпеки України... Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України — адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок зі своєю Батьківщиною", - сказав очільник МЗС Андрій Сибіга.
Нагадаємо, закон, який створив можливість множинного громадянства, був ухвалений у червні та підписаний в липні президентом України Володимиром Зеленським. Він набуде чинності вже з 16 січня 2026 року.
