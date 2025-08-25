95% українців, які виїхали до ЄС, наразі не мають права на отримання там громадянства, - Науменко

Закон про множинне громадянство більше спрямований на історичний зв'язок з діаспорою в Канаді, США, Франції та інших країнах.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

"Щоб отримати громадянство країни Європейського Союзу, треба пройти досить складні довготривалі процедури. І мають бути підстави, які вказують на те, чому людина його може отримати. Наприклад, за походженням, через шлюб з громадянином ЄС або тривалий термін постійного проживання на території ЄС. В більшості країн це 5-7 років. При цьому, ти маєш здати екзамени на знання з історії, мови, культури тощо. Ті українці, які виїхали раніше і одружилися з громадянами ЄС, отримали таке право. Дехто вже вийшов з громадянства України, ще частина людей в процедурі виходу. Але це не такі цифри, які суттєво впливають на демографічну ситуацію", - пояснила вона.

За словами Науменко, близько 95% українців, які перебувають в країнах ЄС, наразі не мають права на отримання там громадянства.

"Тому якихось тенденцій ми тут теж, скоріше за все, не побачимо.

Закон більше спрямований на той історичний зв'язок з діаспорою, яка знаходиться в Канаді, США, Франції та інших країнах. Тобто, йдеться про нащадків тих етнічних українців, які давно виїхали з нашої країни. Це люди, які хочуть мати громадянство України, але не хочуть виходити з громадянства країни, де народилися і прожили усе своє життя, і з якою вони теж асоціюють себе. Вони і до цього мали право отримати українське громадянство, але в переважній більшості випадків після цього мали вийти з громадянства країни, яке вони мають. Тепер вони зможуть зберегти інше громадянство", - зазначила голова ДМС.

Також, зауважила Науменко, не всі країни ЄС визнають множинне громадянство.

"І у випадку, якщо якийсь громадянин України захоче набути громадянство такої країни Європейського Союзу, він постане перед вибором", - додала вона.

