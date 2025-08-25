УКР
Новини Множинне громадянство в Україні
1 461 14

95% українців, які виїхали до ЄС, наразі не мають права на отримання там громадянства, - Науменко

Множинне громадянство Скільки українців можуть отримати паспорт у ЄС

Закон про множинне громадянство більше спрямований на історичний зв'язок з діаспорою в Канаді, США, Франції та інших країнах.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

"Щоб отримати громадянство країни Європейського Союзу, треба пройти досить складні довготривалі процедури. І мають бути підстави, які вказують на те, чому людина його може отримати. Наприклад, за походженням, через шлюб з громадянином ЄС або тривалий термін постійного проживання на території ЄС. В більшості країн це 5-7 років. При цьому, ти маєш здати екзамени на знання з історії, мови, культури тощо.  Ті українці, які виїхали раніше і одружилися з громадянами ЄС, отримали таке право. Дехто вже вийшов з громадянства України, ще частина людей в процедурі виходу. Але це не такі цифри, які суттєво впливають на демографічну ситуацію", - пояснила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін сформує перелік країн, з якими буде можливим множинне громадянство, - глава ДМС Науменко

За словами Науменко, близько 95% українців, які перебувають в країнах ЄС, наразі не мають права на отримання там громадянства.

"Тому якихось тенденцій ми тут теж, скоріше за все, не побачимо.

Закон більше спрямований на той історичний зв'язок з діаспорою, яка знаходиться в Канаді, США, Франції та інших країнах. Тобто, йдеться про нащадків тих етнічних українців, які давно виїхали з нашої країни. Це люди, які хочуть мати громадянство України, але не хочуть виходити з громадянства країни, де народилися і прожили усе своє життя, і з якою вони теж асоціюють себе. Вони і до цього мали право отримати українське громадянство, але в переважній більшості випадків після цього мали вийти з громадянства країни, яке вони мають. Тепер вони зможуть зберегти інше громадянство", - зазначила голова ДМС.

Читайте: Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Що він передбачає?

Також, зауважила Науменко, не всі країни ЄС визнають множинне громадянство.

"І у випадку, якщо якийсь громадянин України захоче набути громадянство такої країни Європейського Союзу, він постане перед вибором", - додала вона.

Повний текст інтерв'ю із главою Держміграції Наталією Науменко для Цензор.НЕТ читайте за посиланням.

Читайте: Закон про множинне громадянство передбачає обов’язкову здачу іспиту на знання української мови, - Кремінь

Автор: 

подвійне громадянство (154) Науменко Наталія (12)
Топ коментарі
+6
Чергова зелена сцянина
показати весь коментар
25.08.2025 16:35 Відповісти
+4
А він знає, скільки виїхало людей, наприклад, із картою поляка? А карта поляка дає право на громадянство! Плюс, у деяких країнах громадянство можуть давати при купівлі нерухомості.
показати весь коментар
25.08.2025 16:31 Відповісти
+4
Зате мають право отримати вид на постійне проживання. І тому не повернуться. А Науменко буде й далі розповідати про потужні реворми і перамоги.
показати весь коментар
25.08.2025 16:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
А він знає, скільки виїхало людей, наприклад, із картою поляка? А карта поляка дає право на громадянство! Плюс, у деяких країнах громадянство можуть давати при купівлі нерухомості.
показати весь коментар
25.08.2025 16:31 Відповісти
Например...и суммы.
показати весь коментар
25.08.2025 16:39 Відповісти
Для Испании это было (отменили) 500 тысяч в экономику. Для США 800 тысяч. Будут ещё трамповские паспорта по 5 лимонов.
показати весь коментар
25.08.2025 17:45 Відповісти
Чергова зелена сцянина
показати весь коментар
25.08.2025 16:35 Відповісти
Зате мають право отримати вид на постійне проживання. І тому не повернуться. А Науменко буде й далі розповідати про потужні реворми і перамоги.
показати весь коментар
25.08.2025 16:37 Відповісти
Угу, в первую очередь с израильской... у нас.
показати весь коментар
25.08.2025 16:38 Відповісти
Складно бреше
показати весь коментар
25.08.2025 16:40 Відповісти
Репетує як коза, чого в таку "зелену країну мрій " ніхто не повернеться, поки всю зелену паскуду не перевісити на ліхтарях, Україні звичайне життя не світить, для зелені війна і продовження війни це їхне існування.
показати весь коментар
25.08.2025 16:42 Відповісти
Ті Українці які виїхали до Польщі у 2017 році та поквапилися про свою легалізацію на сьогоднішній день можуть подаватися на громадянство.в кожній країні ЄС свої правила набуття громадянства,в польщі це мінімум 8 років з моменту вїзду(якщо людина задбала про свою легалізацію).всі ті хто знаходяться в польщі як біженці будуть йти до громадянства довше,бо час біженства не вілічується в час необхідний для отримання громадянства.
показати весь коментар
25.08.2025 17:03 Відповісти
Уточнення. Час який українці живуть в країнах ЄС під тимчасовим захистом дійсно не зараховується для отримання громадянства. Але якщо була подана відповідна заява і отримано повноцінний статус біженця (в Чехії це азил) то цей час зараховується.
показати весь коментар
25.08.2025 17:22 Відповісти
Голова державної міграційної служби не компетентна .
Не всім так гарно живеться в Україні, як голові державної міграційної служби.
І тому, 95% молоді, яка виїхала, навіть в 22-му, вже через рік отримує інше громадянство
Бо 5 років це не довготривалий термін.
показати весь коментар
25.08.2025 17:12 Відповісти
Про яку країну ви говорите? Бо звучить дуже сумнівно.
Звісно, якщо мова не про жінок, котрі цілеспрямовано шукали шлюб для отримання громадянства.
показати весь коментар
25.08.2025 17:36 Відповісти
Зайнята улюбленою справою зелених - гавкає в пустоту без підстав, тобто бреше...
показати весь коментар
25.08.2025 17:19 Відповісти
У Німеччині за один рік отримують громадянство 200 тисяч сирійців. Про це була стаття тут. А українці їм не подобаються.
показати весь коментар
25.08.2025 17:37 Відповісти
 
 