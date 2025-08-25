РУС
Новости Множественное гражданство в Украине
1 961 17

95% украинцев, выехавших в ЕС, в настоящее время не имеют права на получение там гражданства, - Науменко

Множественное гражданство Сколько украинцев могут получить паспорт в ЕС

Закон о множественном гражданстве больше направлен на историческую связь с диаспорой, которая находится в Канаде, США, Франции и других странах.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

"Чтобы получить гражданство страны Европейского Союза, надо пройти достаточно сложные долговременные процедуры. И должны быть основания, указывающие на то, почему человек его может получить. Например, по происхождению, через брак с гражданином ЕС или длительный срок постоянного проживания на территории ЕС. В большинстве стран это - 5-7 лет. При этом, ты должен сдать экзамены на знание истории, языка, культуры и тому подобное. Те украинцы, которые выехали раньше и женились на гражданах ЕС, получили такое право. Некоторые уже вышли из гражданства Украины, еще часть людей - в процедуре выхода. Но это не такие цифры, которые существенно влияют на демографическую ситуацию", - пояснила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин сформирует перечень стран, с которыми будет возможным множественное гражданство, - глава ГМС Науменко

По словам Науменко, около 95% украинцев, которые находятся в странах ЕС, пока не имеют права на получение там гражданства.

"Поэтому каких-то тенденций мы здесь тоже, скорее всего, не увидим.

Закон больше направлен на ту историческую связь с диаспорой, которая находится в Канаде, США, Франции и других странах. То есть, речь идет о потомках тех этнических украинцев, которые давно выехали из нашей страны. Это люди, которые хотят иметь гражданство Украины, но не хотят выходить из гражданства страны, где родились и прожили всю свою жизнь, и с которой они тоже ассоциируют себя. Они и до этого имели право получить украинское гражданство, но, в подавляющем большинстве случаев, после этого должны были выйти из гражданства страны, которое они имеют. Теперь они смогут сохранить второе гражданство", - отметила глава ГМС.

Читайте: Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Что он предусматривает?

Также, отметила Науменко, не все страны ЕС признают множественное гражданство.

"И в случае, если какой-то гражданин Украины захочет получить гражданство такой страны Европейского Союза, он окажется перед выбором", - добавила она.

Полный текст интервью с главой Госмиграции Натальей Науменко для Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Читайте: Закон о множественном гражданстве предусматривает обязательную сдачу экзамена на знание украинского языка, - Креминь

Автор: 

двойное гражданство (164) Науменко Наталья (14)
Топ комментарии
+8
Чергова зелена сцянина
показать весь комментарий
25.08.2025 16:35 Ответить
+6
А він знає, скільки виїхало людей, наприклад, із картою поляка? А карта поляка дає право на громадянство! Плюс, у деяких країнах громадянство можуть давати при купівлі нерухомості.
показать весь комментарий
25.08.2025 16:31 Ответить
+6
Зате мають право отримати вид на постійне проживання. І тому не повернуться. А Науменко буде й далі розповідати про потужні реворми і перамоги.
показать весь комментарий
25.08.2025 16:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А він знає, скільки виїхало людей, наприклад, із картою поляка? А карта поляка дає право на громадянство! Плюс, у деяких країнах громадянство можуть давати при купівлі нерухомості.
показать весь комментарий
25.08.2025 16:31 Ответить
Например...и суммы.
показать весь комментарий
25.08.2025 16:39 Ответить
Для Испании это было (отменили) 500 тысяч в экономику. Для США 800 тысяч. Будут ещё трамповские паспорта по 5 лимонов.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:45 Ответить
Было, практически везде отменили - Швейцария, Испания, Греция, Австралия, даже Новая Гвинея отменила.)))
показать весь комментарий
25.08.2025 17:56 Ответить
И дохера наших беженцев купят за такие суммы.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:58 Ответить
Чергова зелена сцянина
показать весь комментарий
25.08.2025 16:35 Ответить
Зате мають право отримати вид на постійне проживання. І тому не повернуться. А Науменко буде й далі розповідати про потужні реворми і перамоги.
показать весь комментарий
25.08.2025 16:37 Ответить
Угу, в первую очередь с израильской... у нас.
показать весь комментарий
25.08.2025 16:38 Ответить
Складно бреше
показать весь комментарий
25.08.2025 16:40 Ответить
Репетує як коза, чого в таку "зелену країну мрій " ніхто не повернеться, поки всю зелену паскуду не перевісити на ліхтарях, Україні звичайне життя не світить, для зелені війна і продовження війни це їхне існування.
показать весь комментарий
25.08.2025 16:42 Ответить
Ті Українці які виїхали до Польщі у 2017 році та поквапилися про свою легалізацію на сьогоднішній день можуть подаватися на громадянство.в кожній країні ЄС свої правила набуття громадянства,в польщі це мінімум 8 років з моменту вїзду(якщо людина задбала про свою легалізацію).всі ті хто знаходяться в польщі як біженці будуть йти до громадянства довше,бо час біженства не вілічується в час необхідний для отримання громадянства.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:03 Ответить
Уточнення. Час який українці живуть в країнах ЄС під тимчасовим захистом дійсно не зараховується для отримання громадянства. Але якщо була подана відповідна заява і отримано повноцінний статус біженця (в Чехії це азил) то цей час зараховується.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:22 Ответить
Голова державної міграційної служби не компетентна .
Не всім так гарно живеться в Україні, як голові державної міграційної служби.
І тому, 95% молоді, яка виїхала, навіть в 22-му, вже через рік отримує інше громадянство
Бо 5 років це не довготривалий термін.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:12 Ответить
Про яку країну ви говорите? Бо звучить дуже сумнівно.
Звісно, якщо мова не про жінок, котрі цілеспрямовано шукали шлюб для отримання громадянства.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:36 Ответить
Она права. Юлия Витальевна врать не будет.

Страны, где можно получить гражданство за один год:
Через год получить гражданство можно в Аргентине и Уругвае при оседлом проживании, в Румынии по упрощенной программе (если есть документальное подтверждение происхождения) или на Мальте (в зависимости от суммы инвестиций). Также в этом срок можно оформить паспорт за инвестиции в Турции, Гренаде, и других странах Карибского бассейна.

У нас вся молодь с голд картами на Мальту подалась.
Чего неухилянты через кордон с одним рюкзачком прут? Того шо крипта давно в Уругвае
показать весь комментарий
25.08.2025 17:53 Ответить
Зайнята улюбленою справою зелених - гавкає в пустоту без підстав, тобто бреше...
показать весь комментарий
25.08.2025 17:19 Ответить
У Німеччині за один рік отримують громадянство 200 тисяч сирійців. Про це була стаття тут. А українці їм не подобаються.
показать весь комментарий
25.08.2025 17:37 Ответить
 
 