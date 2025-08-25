95% украинцев, выехавших в ЕС, в настоящее время не имеют права на получение там гражданства, - Науменко

Закон о множественном гражданстве больше направлен на историческую связь с диаспорой, которая находится в Канаде, США, Франции и других странах.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

"Чтобы получить гражданство страны Европейского Союза, надо пройти достаточно сложные долговременные процедуры. И должны быть основания, указывающие на то, почему человек его может получить. Например, по происхождению, через брак с гражданином ЕС или длительный срок постоянного проживания на территории ЕС. В большинстве стран это - 5-7 лет. При этом, ты должен сдать экзамены на знание истории, языка, культуры и тому подобное. Те украинцы, которые выехали раньше и женились на гражданах ЕС, получили такое право. Некоторые уже вышли из гражданства Украины, еще часть людей - в процедуре выхода. Но это не такие цифры, которые существенно влияют на демографическую ситуацию", - пояснила она.

По словам Науменко, около 95% украинцев, которые находятся в странах ЕС, пока не имеют права на получение там гражданства.

"Поэтому каких-то тенденций мы здесь тоже, скорее всего, не увидим.

Закон больше направлен на ту историческую связь с диаспорой, которая находится в Канаде, США, Франции и других странах. То есть, речь идет о потомках тех этнических украинцев, которые давно выехали из нашей страны. Это люди, которые хотят иметь гражданство Украины, но не хотят выходить из гражданства страны, где родились и прожили всю свою жизнь, и с которой они тоже ассоциируют себя. Они и до этого имели право получить украинское гражданство, но, в подавляющем большинстве случаев, после этого должны были выйти из гражданства страны, которое они имеют. Теперь они смогут сохранить второе гражданство", - отметила глава ГМС.

Также, отметила Науменко, не все страны ЕС признают множественное гражданство.

"И в случае, если какой-то гражданин Украины захочет получить гражданство такой страны Европейского Союза, он окажется перед выбором", - добавила она.

