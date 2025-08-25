Кабмин сформирует перечень стран, с которыми будет возможно множественное гражданство, - глава ГМС Науменко

Основной новеллой в законе о множественном гражданстве будет определен перечень стран, с которыми это будет возможно.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

"Это будет, пожалуй, самая большая реперная точка при реализации этого закона. Вокруг чего, скорее всего, будут вестись дискуссии. Предварительный список обсуждался во время обработки законопроекта не один раз. Это страны Европейского Союза и страны-члены НАТО, иногда добавлялись страны G7. Но каким он будет в конечном варианте, увидим", - пояснила Науменко.

По ее словам, это должны быть страны, которые поддерживают суверенность Украины, выступают против этой войны и РФ.

"Законом установлено, что при формировании этого списка, Кабинет министров должен учитывать, что эти страны являются членами Европейского Союза, а также обращать внимание на то, поддерживали ли страны санкции, которые были введены против России. Кабинет Министров отдельным поручением должен определить, какой именно орган будет главным ответственным за формирование такого списка", - добавила глава Государственной миграционной службы.

Напомним, что 18 июня 2025 года Верховная Рада поддержала законопроект №11469 о введении института множественного гражданства в Украине.

15 июля Зеленский подписал закон.

