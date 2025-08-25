РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10660 посетителей онлайн
Новости Множественное гражданство в Украине
1 226 18

Кабмин сформирует перечень стран, с которыми будет возможно множественное гражданство, - глава ГМС Науменко

Множественное гражданство С какими странами будет возможно

Основной новеллой в законе о множественном гражданстве будет определен перечень стран, с которыми это будет возможно.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

"Это будет, пожалуй, самая большая реперная точка при реализации этого закона. Вокруг чего, скорее всего, будут вестись дискуссии. Предварительный список обсуждался во время обработки законопроекта не один раз. Это страны Европейского Союза и страны-члены НАТО, иногда добавлялись страны G7. Но каким он будет в конечном варианте, увидим", - пояснила Науменко.

Также читайте: Закон о множественном гражданстве предусматривает обязательную сдачу экзамена на знание украинского языка, - Креминь

По ее словам, это должны быть страны, которые поддерживают суверенность Украины, выступают против этой войны и РФ.

"Законом установлено, что при формировании этого списка, Кабинет министров должен учитывать, что эти страны являются членами Европейского Союза, а также обращать внимание на то, поддерживали ли страны санкции, которые были введены против России. Кабинет Министров отдельным поручением должен определить, какой именно орган будет главным ответственным за формирование такого списка", - добавила глава Государственной миграционной службы.

Полный текст интервью с Натальей Науменко читайте по ссылке.

Напомним, что 18 июня 2025 года Верховная Рада поддержала законопроект №11469 о введении института множественного гражданства в Украине.

15 июля Зеленский подписал закон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина планирует запуск множественного гражданства с Германией, Польшей, Чехией и странами Балтии, - Зеленский

Автор: 

Госмиграция (291) двойное гражданство (164) Науменко Наталья (14)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
А ЩО З КОНСТИТУЦІЄЮ,???!!!
показать весь комментарий
25.08.2025 15:15 Ответить
+12
Яйцесяйний одноосібно поставив її на паузу чим черговмй раз порушив Конституцію України.
показать весь комментарий
25.08.2025 15:19 Ответить
+9
Тобто, Ze та Слугам ***** пох..й Конституція України.
Коли всб цю погань почнуть топити, вішати, відстрілювати, давити тощо, без суда та слідства і вони почнуть волати про закон, нагадуйте їм про цей випадок як вони підтерались Основним Законом ПРЯМОЙ ДІЇ.
показать весь комментарий
25.08.2025 15:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ізраїль мастхев )))))
показать весь комментарий
25.08.2025 15:13 Ответить
Ні, №1 - ОАЄ.
показать весь комментарий
25.08.2025 15:40 Ответить
А ЩО З КОНСТИТУЦІЄЮ,???!!!
показать весь комментарий
25.08.2025 15:15 Ответить
Яйцесяйний одноосібно поставив її на паузу чим черговмй раз порушив Конституцію України.
показать весь комментарий
25.08.2025 15:19 Ответить
на паузі (с) - ZеГнида
показать весь комментарий
25.08.2025 15:23 Ответить
"Нє нагнєтайте!" (с)
показать весь комментарий
25.08.2025 16:07 Ответить
нагадую - Ізраїль санкції не підтримував )))))
показать весь комментарий
25.08.2025 15:15 Ответить
Тобто, Ze та Слугам ***** пох..й Конституція України.
Коли всб цю погань почнуть топити, вішати, відстрілювати, давити тощо, без суда та слідства і вони почнуть волати про закон, нагадуйте їм про цей випадок як вони підтерались Основним Законом ПРЯМОЙ ДІЇ.
показать весь комментарий
25.08.2025 15:17 Ответить
!!!100!!!
показать весь комментарий
25.08.2025 15:42 Ответить
От і побачимо, громадянство яких країн має ******* та вся його банда))
показать весь комментарий
25.08.2025 15:21 Ответить
Що там бачити : ізраїль, гамерика, кіпр, каймани - це вже 90% слугоригів
показать весь комментарий
25.08.2025 15:40 Ответить
Два паспорти мати в Україні табу - три можна - Беня
показать весь комментарий
25.08.2025 15:25 Ответить
Зеленський.
показать весь комментарий
25.08.2025 15:42 Ответить
тепер хасидам на шиксах в Умані вже можна не женитися..
показать весь комментарий
25.08.2025 15:30 Ответить
Скільки з них буде мати одним із множинних (колишніх) кацапське громадянство?
показать весь комментарий
25.08.2025 15:41 Ответить
кацапія має бути першою у тім списку.
показать весь комментарий
25.08.2025 16:05 Ответить
израиль и дальше второстепенное
показать весь комментарий
25.08.2025 16:12 Ответить
 
 