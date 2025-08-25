Кабмін сформує перелік країн, з якими буде можливим множинне громадянство, - глава ДМС Науменко

Основною новелою у законі про множинне громадянство буде визначено перелік країн, з якими це буде можливо.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

"Це буде, мабуть, найбільша реперна точка під час реалізації цього закону. Навколо чого, скоріш за все, будуть точитись дискусії. Попередній список обговорювався під час опрацювання законопроєкту не один раз. Це країни Європейського Союзу і країни-члени НАТО, іноді додавались країни G7. Але яким він буде в кінцевому варіанті, побачимо", - пояснила Науменко.

Також читайте: Закон про множинне громадянство передбачає обов’язкову здачу іспиту на знання української мови, - Кремінь

За її словами, це мають бути країни, які підтримують суверенність України, виступають проти цієї війни та РФ.

"Законом встановлено, що при формуванні цього списку, Кабінет міністрів має враховувати, що ці країни є членами Європейського Союзу, а також звертати увагу на те, чи підтримували країни санкції, які були введені проти росії. Кабінет Міністрів окремим дорученням має визначити, який саме орган буде головним відповідальним за формування такого списку", - додала голова Державної міграційної служби.

Повний текст інтерв'ю із Наталією Науменко читайте за посиланням.

Нагадаємо, що 18 червня 2025 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.

15 липня Зеленський підписав закон.

Також читайте: Українці можуть мати два закордонних паспорти одночасно. Пояснення від Міграційної служби