Множинне громадянство в Україні
1 527 20

Кабмін сформує перелік країн, з якими буде можливим множинне громадянство, - глава ДМС Науменко

Множинне громадянство З якими країнами буде можливим

Основною новелою у законі про множинне громадянство буде визначено перелік країн, з якими це буде можливо.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

"Це буде, мабуть, найбільша реперна точка під час реалізації цього закону. Навколо чого, скоріш за все, будуть точитись дискусії. Попередній список обговорювався під час опрацювання законопроєкту не один раз. Це країни Європейського Союзу і країни-члени НАТО, іноді додавались країни G7. Але яким він буде в кінцевому варіанті, побачимо", - пояснила Науменко.

Також читайте: Закон про множинне громадянство передбачає обов’язкову здачу іспиту на знання української мови, - Кремінь

За її словами, це мають бути країни, які підтримують суверенність України, виступають проти цієї війни та РФ.

"Законом встановлено, що при формуванні цього списку, Кабінет міністрів має враховувати, що ці країни є членами Європейського Союзу, а також звертати увагу на те, чи підтримували країни санкції, які були введені проти росії. Кабінет Міністрів окремим дорученням має визначити, який саме орган буде головним відповідальним за формування такого списку", - додала голова Державної міграційної служби.

Повний текст інтерв'ю із Наталією Науменко читайте за посиланням.

Нагадаємо, що 18 червня 2025 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.

15 липня Зеленський підписав закон.

Також читайте: Українці можуть мати два закордонних паспорти одночасно. Пояснення від Міграційної служби

Держміграція (274) подвійне громадянство (154) Науменко Наталія (12)
А ЩО З КОНСТИТУЦІЄЮ,???!!!
25.08.2025 15:15
Яйцесяйний одноосібно поставив її на паузу чим черговмй раз порушив Конституцію України.
25.08.2025 15:19
Тобто, Ze та Слугам ***** пох..й Конституція України.
Коли всб цю погань почнуть топити, вішати, відстрілювати, давити тощо, без суда та слідства і вони почнуть волати про закон, нагадуйте їм про цей випадок як вони підтерались Основним Законом ПРЯМОЙ ДІЇ.
25.08.2025 15:17
Ізраїль мастхев )))))
25.08.2025 15:13
Ні, №1 - ОАЄ.
25.08.2025 15:40
Це нагле порушення Конституції України - в значить кримінальний злочин.
Але кошерна Банда Зеленського саме цим буде турбуватись про себе коханих - а значить перелік країн для множинного громадянства можна вже озвучити - Швейцарія, Австрія, Монако, Кіпр, Ізраїль.
25.08.2025 16:57
на паузі (с) - ZеГнида
25.08.2025 15:23
"Нє нагнєтайте!" (с)
25.08.2025 16:07
нагадую - Ізраїль санкції не підтримував )))))
25.08.2025 15:15
!!!100!!!
25.08.2025 15:42
От і побачимо, громадянство яких країн має ******* та вся його банда))
25.08.2025 15:21
Що там бачити : ізраїль, гамерика, кіпр, каймани - це вже 90% слугоригів
25.08.2025 15:40
Два паспорти мати в Україні табу - три можна - Беня
25.08.2025 15:25
Зеленський.
25.08.2025 15:42
тепер хасидам на шиксах в Умані вже можна не женитися..
25.08.2025 15:30
Скільки з них буде мати одним із множинних (колишніх) кацапське громадянство?
25.08.2025 15:41
кацапія має бути першою у тім списку.
25.08.2025 16:05
Клоуни є клоуни
25.08.2025 16:43
 
 