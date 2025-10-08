РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7420 посетителей онлайн
Новости Множественное гражданство в Украине
1 606 10

Кабмин утвердил критерии для стран, с которыми Украина введет множественное гражданство. СПИСОК

Правительство утвердило перечень критериев для государств, с которыми будет вводиться множественное гражданство

В среду, 8 октября, правительство Украины одобрило постановление, которое определяет критерии выбора иностранных государств, с которыми будет введен упрощенный порядок приобретения гражданства Украины.

Об этом сообщили в МИД, информирует Цензор.НЕТ.

Так, приоритет будет отдаваться тем странам, которые входят в круг союзников Украины.

Во внимание будут принимать следующие критерии:

  • членство в "Группе семи";

  • членство в ЕС;

  • применение санкций против РФ за агрессию против Украины;

  • поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;

  • позиция во время голосований в международных организациях;

  • наличие отношений стратегического или иного вида партнерства;

  • уровень и перспективы развития двусторонних отношений;

  • финансовая поддержка Украины;

  • другие критерии, которые могут иметь существенное влияние на обеспечение национальных интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назвал первые страны, к которым Украина применит нормы о множественном гражданстве

В то же время перечень конкретных иностранных государств определят отдельно. Постановление же лишь определяет порядок его формирования и утверждения в Кабинете Министров, отметили в МИД.

"Сегодня главное то, что мы четко урегулировали единый подход и единый перечень критериев. Это государственный подход, который правильно сочетает сохранение единства мирового украинства и стратегические приоритеты национальной безопасности Украины... Потенциально речь идет об увеличении количества граждан Украины - ведь сотни тысяч этнических украинцев и их потомков смогут восстановить правовую связь со своей Родиной", - сказал глава МИД Андрей Сибига.

Читайте также: 95% украинцев, которые выехали в ЕС, пока не имеют права на получение там гражданства, - Науменко

Напомним, закон, который создал возможность множественного гражданства, был принят в июне и подписан в июле президентом Украины Владимиром Зеленским. Он вступит в силу уже с 16 января 2026 года.

Автор: 

гражданство (1333) Кабмин (14129) МИД (7126) двойное гражданство (166)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конституція, Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
показать весь комментарий
08.10.2025 22:57 Ответить
Так вова поставив її на паузу
показать весь комментарий
08.10.2025 22:59 Ответить
бо каломойша у буцегарні вже засидівся.
показать весь комментарий
08.10.2025 23:02 Ответить
та не сидить він там =сидить да дачі з повіями
показать весь комментарий
08.10.2025 23:10 Ответить
єдине громадянство - в будь-якiй країнi. Подвiйне цьому принципу не протилежить. Розберiться з питанням...
показать весь комментарий
08.10.2025 23:21 Ответить
....................
А де ще один пункт: + Бабло
показать весь комментарий
08.10.2025 22:58 Ответить
Официальное закрытие проекта "Украина" от Гаранта Конституции и компании. всех холопов просьба несколько позже добровольно пройти к газовым камерам.
показать весь комментарий
08.10.2025 22:59 Ответить
це ті країни, громадяни яких потім зможуть без перешкод скуповувати українські чорноземи ))
показать весь комментарий
08.10.2025 23:00 Ответить
"....інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики..." - навіть О. Бендер би до такого не додумався....
показать весь комментарий
08.10.2025 23:05 Ответить
Попередньо звірили з громадянствами всіх своїх падєльнікав.
показать весь комментарий
08.10.2025 23:05 Ответить
 
 