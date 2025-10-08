Кабмин утвердил критерии для стран, с которыми Украина введет множественное гражданство. СПИСОК
В среду, 8 октября, правительство Украины одобрило постановление, которое определяет критерии выбора иностранных государств, с которыми будет введен упрощенный порядок приобретения гражданства Украины.
Об этом сообщили в МИД, информирует Цензор.НЕТ.
Так, приоритет будет отдаваться тем странам, которые входят в круг союзников Украины.
Во внимание будут принимать следующие критерии:
-
членство в "Группе семи";
-
членство в ЕС;
-
применение санкций против РФ за агрессию против Украины;
-
поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;
-
позиция во время голосований в международных организациях;
-
наличие отношений стратегического или иного вида партнерства;
-
уровень и перспективы развития двусторонних отношений;
-
финансовая поддержка Украины;
-
другие критерии, которые могут иметь существенное влияние на обеспечение национальных интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики.
В то же время перечень конкретных иностранных государств определят отдельно. Постановление же лишь определяет порядок его формирования и утверждения в Кабинете Министров, отметили в МИД.
"Сегодня главное то, что мы четко урегулировали единый подход и единый перечень критериев. Это государственный подход, который правильно сочетает сохранение единства мирового украинства и стратегические приоритеты национальной безопасности Украины... Потенциально речь идет об увеличении количества граждан Украины - ведь сотни тысяч этнических украинцев и их потомков смогут восстановить правовую связь со своей Родиной", - сказал глава МИД Андрей Сибига.
Напомним, закон, который создал возможность множественного гражданства, был принят в июне и подписан в июле президентом Украины Владимиром Зеленским. Он вступит в силу уже с 16 января 2026 года.
А де ще один пункт: + Бабло