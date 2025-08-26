РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9775 посетителей онлайн
Новости Множественное гражданство в Украине
2 697 42

Зеленский назвал первые страны, к которым Украина применит нормы о множественном гражданстве

Зеленский назвал первые страны, где применят нормы закона о множественном гражданстве

Президент Владимир Зеленский заявил, что первыми странами, где применят нормы о множественном гражданстве Украины станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада.

Об этом он заявил на встрече с представителями Всемирного конгресса украинцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе говорили о дипломатической работе, давлении на Россию, возвращении похищенных детей, поддержке наших школьников и привлечении инвестиций в восстановление. Обсудили и поддержку наших воинов. Представители Конгресса рассказали, что уже направили собранные средства на дроны и пикапы для фронта. Спасибо за эту помощь", - отметил Зеленский.

Кроме того, обсудили вопросы, связанные с множественным гражданством.

По его словам, в ближайшее время правительство примет необходимые для этого нормативные акты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин сформирует перечень стран, с которыми будет возможным множественное гражданство, - глава ГМС Науменко

Напомним, что 18 июня 2025 года Верховная Рада поддержала законопроект №11469 о введении института множественного гражданства в Украине.

15 июля Зеленский подписал закон.

гражданство (1329) Зеленский Владимир (21727) двойное гражданство (165)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Фундаментальний підхід до фальшування майбутніх виборів від манкуртів!
показать весь комментарий
26.08.2025 21:40 Ответить
+6
Кто знает какое у них первое, какое второе.
показать весь комментарий
26.08.2025 21:37 Ответить
+6
Папиному юрысту не мешало бы посмотреть Конституцию Украины.
показать весь комментарий
26.08.2025 21:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я таки не понял, а шо теперь второе гражданство мамы Риммы и папы Саши незаконно?
показать весь комментарий
26.08.2025 21:35 Ответить
Кто знает какое у них первое, какое второе.
показать весь комментарий
26.08.2025 21:37 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2025 21:43 Ответить
показать весь комментарий
26.08.2025 22:17 Ответить
Та все просто! Подвійне громадянство це коли тип є "пятою колоною" і тут і там. Іншими словами "гівно в ополонці" космополітизму.
показать весь комментарий
26.08.2025 21:58 Ответить
Израиль и московия?
показать весь комментарий
26.08.2025 21:35 Ответить
Ніколи не подам руки особі з множинним громадянством і "зеленим" які протягли це неподобство через ВР.
показать весь комментарий
26.08.2025 21:39 Ответить
Я думав що то лиш моя теща така припи**ена😂
показать весь комментарий
26.08.2025 21:44 Ответить
Бігом до тещі. Падай на коліна і благай "маму" врозумити тебе каталкою по голові. Може вони тобі потіім пояснить що таке неоколоніалізм і якІ наслідки це принесе українцям....
показать весь комментарий
26.08.2025 21:51 Ответить
Фундаментальний підхід до фальшування майбутніх виборів від манкуртів!
показать весь комментарий
26.08.2025 21:40 Ответить
А Ізраіль?
показать весь комментарий
26.08.2025 21:40 Ответить
Який мудрий у нас керманич, про посполитих, вочевидь, піклується...
показать весь комментарий
26.08.2025 21:41 Ответить
Яки закони можуть бути прийняти, якщо Зеленський другий рік, як не президент, а "пересидент"? Хто на тих законах ставить свій підпис? Тут ще можно поставити питання про Велику Державну Печатку → (яка повинна бути, але її взагалі не існує ), та про легітимність В.Ради.
показать весь комментарий
26.08.2025 21:42 Ответить
" якщо Зеленський другий рік, як не президент "
Це тому твій путін не хоче зустрічатися з Зеленським?
показать весь комментарий
26.08.2025 21:47 Ответить
Йди дивись бидломарафон,а то пропустиш молитву на янелохе,покровителя істот без мозгів.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:24 Ответить
Це тому , що твій зеленський і твій путін на тебе поклали.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:25 Ответить
Підкажіть, а чи можливо було вибори під час війни провести та обрати нового? А може раду можна було нову обрати?
Я сам більше вашого незадоволений Зеленським та його оточенням-крадіями, але всі цитати щодо "нелегітимності" віють з кацапії.
показать весь комментарий
26.08.2025 21:53 Ответить
Так путін з самого початку прийшов до влади неконституційним шляхом, після того, як Єльцин відмовився від влади, тобто треба було з самого початку путіна визнати незаконним президентом рф, а ні гратися з ним в піддавки.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:01 Ответить
Все що треба прописано в Конституції України,а інша хрінь яку ви описали придумана та розповсюджена для стада дегенератів,яких за допомогою " не на часі"," на руку кремлю" легше грабувати.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:26 Ответить
Процитуйте, будь ласка, статті Конституції України, щодо проведення виборів під час війни, буду дуже вдячний.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:34 Ответить
А що є війна? Концерти гудять, тури по всій Україні, ресторани клуби працюють цілодобово, Київ півдня в пробках, інші міста в час-пік те саме.
В чому проблема? Бо прилетіти може? Так прилітає і так. Бо військові не проголосують? Так їх на фронті не так багато й навіть туди можна пригнати бюлетені, США так робили і не тільки.
Вибори не потрібні лише двум особам - путіну та зеленському, бо можуть прийти до влади люди які почнуть перемагати на фронті та садити крадіїв.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:33 Ответить
Хай тоді валять у свою Американщину! Я не заради таких кров проливаю.
показать весь комментарий
26.08.2025 21:45 Ответить
Папиному юрысту не мешало бы посмотреть Конституцию Украины.
показать весь комментарий
26.08.2025 21:45 Ответить
Стараннями Зе-шобли половина сторінок Конституції вже в коричневій субстанції...
показать весь комментарий
26.08.2025 22:36 Ответить
А мені, пля, чотирне громадянство, по державах моїх предків!
показать весь комментарий
26.08.2025 21:48 Ответить
поки зелені при владі , українці відмовляться від українського громадянства ,які за кордоном ... я розумію ,шо це влаштовує московію з Ізраелем , а ті українці які залишаться в Україні ,хай думають ,за кого голосувати на виборах ,як шо хочуть мати свою державу ...
показать весь комментарий
26.08.2025 21:50 Ответить
Якби українці проголосували за твого кумира, Україна була б уже частиною регіону кацапії.
показать весь комментарий
26.08.2025 21:53 Ответить
брешеш і гріх береш на свою душу !!!
показать весь комментарий
26.08.2025 21:53 Ответить
За Янеком, мабуть, сумуєш?
показать весь комментарий
26.08.2025 22:11 Ответить
А ви оракул,ясновидець? Чомусь питань до свого кумира ти не маєш,який віддав кацапії частину України.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:30 Ответить
Ішак готується до переобрання та робить ставку на закордонні виборчі округи з фальшуанням їхніх результатів.
показать весь комментарий
26.08.2025 21:53 Ответить
А взагалі то згідно Статті 92 Конституції України громадянство визначається законом, але закона про громадянство не існує , тобто в Україні взагалі не існує громадянство.
А ось про кількість громадянств читко вказано в Статті 4 Конституції : " в Ураїні існує єдине громадянство." → тобто для тог, щоб прийняти закон про множинне громадянство треба відмінити Конституцію...
показать весь комментарий
26.08.2025 21:55 Ответить
Так в США немає множинного громадянства. США визнають тільки громадянство США у людини.
показать весь комментарий
26.08.2025 21:56 Ответить
Я теж так думав. Щей у клятві громадянина вони так кажуть. Але згадайте, Трамп проводив переговори з хамасскими ушльопками про викуп саме такої особини з подвійним громадянством.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:01 Ответить
Або особи з американським громадянством. США не звертають уваги на наявність інших громадянств у людини - для США цих громадянств не існує.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:11 Ответить
Де найбільше біженців там і дозволили множинне громадянство.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:00 Ответить
Теж преЗедент?
показать весь комментарий
26.08.2025 22:26 Ответить
Країни, де "слуги Єрмака" вже накупували паспорти.
показать весь комментарий
26.08.2025 22:14 Ответить
Все це робиться заради однієї країни)
показать весь комментарий
26.08.2025 22:24 Ответить
 
 