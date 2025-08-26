Зеленский назвал первые страны, к которым Украина применит нормы о множественном гражданстве
Президент Владимир Зеленский заявил, что первыми странами, где применят нормы о множественном гражданстве Украины станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада.
Об этом он заявил на встрече с представителями Всемирного конгресса украинцев, информирует Цензор.НЕТ.
"Вместе говорили о дипломатической работе, давлении на Россию, возвращении похищенных детей, поддержке наших школьников и привлечении инвестиций в восстановление. Обсудили и поддержку наших воинов. Представители Конгресса рассказали, что уже направили собранные средства на дроны и пикапы для фронта. Спасибо за эту помощь", - отметил Зеленский.
Кроме того, обсудили вопросы, связанные с множественным гражданством.
По его словам, в ближайшее время правительство примет необходимые для этого нормативные акты.
Напомним, что 18 июня 2025 года Верховная Рада поддержала законопроект №11469 о введении института множественного гражданства в Украине.
15 июля Зеленский подписал закон.
Це тому твій путін не хоче зустрічатися з Зеленським?
Я сам більше вашого незадоволений Зеленським та його оточенням-крадіями, але всі цитати щодо "нелегітимності" віють з кацапії.
В чому проблема? Бо прилетіти може? Так прилітає і так. Бо військові не проголосують? Так їх на фронті не так багато й навіть туди можна пригнати бюлетені, США так робили і не тільки.
Вибори не потрібні лише двум особам - путіну та зеленському, бо можуть прийти до влади люди які почнуть перемагати на фронті та садити крадіїв.
А ось про кількість громадянств читко вказано в Статті 4 Конституції : " в Ураїні існує єдине громадянство." → тобто для тог, щоб прийняти закон про множинне громадянство треба відмінити Конституцію...