Зеленский назвал первые страны, к которым Украина применит нормы о множественном гражданстве

Президент Владимир Зеленский заявил, что первыми странами, где применят нормы о множественном гражданстве Украины станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада.

Об этом он заявил на встрече с представителями Всемирного конгресса украинцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе говорили о дипломатической работе, давлении на Россию, возвращении похищенных детей, поддержке наших школьников и привлечении инвестиций в восстановление. Обсудили и поддержку наших воинов. Представители Конгресса рассказали, что уже направили собранные средства на дроны и пикапы для фронта. Спасибо за эту помощь", - отметил Зеленский.

Кроме того, обсудили вопросы, связанные с множественным гражданством.

По его словам, в ближайшее время правительство примет необходимые для этого нормативные акты.

Напомним, что 18 июня 2025 года Верховная Рада поддержала законопроект №11469 о введении института множественного гражданства в Украине.

15 июля Зеленский подписал закон.