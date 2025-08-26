УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6268 відвідувачів онлайн
Новини Множинне громадянство в Україні
4 289 61

Зеленський назвав перші країни, до яких Україна застосує норми про множинне громадянство

Зеленський назвав перші країни, де застосують норми закону про множинне громадянство

Президент Володимир Зеленський заявив, що першими країнами, де застосують норми про множинне громадянство України стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.

Про це він заявив на зустрічі з представниками Світового конгресу українців, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом говорили про дипломатичну роботу, тиск на Росію, повернення викрадених дітей, підтримку наших школярів і залучення інвестицій у відбудову. Обговорили й підтримку наших воїнів. Представники Конгресу розповіли, що вже спрямували зібрані кошти на дрони й пікапи для фронту. Дякую за цю допомогу", - зазначив Зеленський.

Крім того, обговорили питання, пов’язані з множинним громадянством.

За його словами, найближчим часом уряд ухвалить необхідні для цього нормативні акти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін сформує перелік країн, з якими буде можливим множинне громадянство, - глава ДМС Науменко

Нагадаємо, що 18 червня 2025 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.

15 липня Зеленський підписав закон.

Автор: 

громадянство (1095) Зеленський Володимир (25267) подвійне громадянство (156)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Фундаментальний підхід до фальшування майбутніх виборів від манкуртів!
показати весь коментар
26.08.2025 21:40 Відповісти
+13
показати весь коментар
26.08.2025 21:43 Відповісти
+10
Яки закони можуть бути прийняти, якщо Зеленський другий рік, як не президент, а "пересидент"? Хто на тих законах ставить свій підпис? Тут ще можно поставити питання про Велику Державну Печатку → (яка повинна бути, але її взагалі не існує ), та про легітимність В.Ради.
показати весь коментар
26.08.2025 21:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я таки не понял, а шо теперь второе гражданство мамы Риммы и папы Саши незаконно?
показати весь коментар
26.08.2025 21:35 Відповісти
Кто знает какое у них первое, какое второе.
показати весь коментар
26.08.2025 21:37 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 21:43 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 22:17 Відповісти
Першою має бути ізраїль, згадай вказівки коломойського і Ко.
показати весь коментар
26.08.2025 22:49 Відповісти
Та все просто! Подвійне громадянство це коли тип є "пятою колоною" і тут і там. Іншими словами "гівно в ополонці" космополітизму.
показати весь коментар
26.08.2025 21:58 Відповісти
Израиль и московия?
показати весь коментар
26.08.2025 21:35 Відповісти
Ніколи не подам руки особі з множинним громадянством і "зеленим" які протягли це неподобство через ВР.
показати весь коментар
26.08.2025 21:39 Відповісти
Я думав що то лиш моя теща така припи**ена😂
показати весь коментар
26.08.2025 21:44 Відповісти
Бігом до тещі. Падай на коліна і благай "маму" врозумити тебе каталкою по голові. Може вони тобі потіім пояснить що таке неоколоніалізм і якІ наслідки це принесе українцям....
показати весь коментар
26.08.2025 21:51 Відповісти
Фундаментальний підхід до фальшування майбутніх виборів від манкуртів!
показати весь коментар
26.08.2025 21:40 Відповісти
А Ізраіль?
показати весь коментар
26.08.2025 21:40 Відповісти
А для таких країн, як Ізраїль, Кіпр, Швейцарія, Австрія, Монако - існують таємні укази Зеленського - без оприлюднення.
показати весь коментар
26.08.2025 22:42 Відповісти
Ізраїль це буде другою чергою, яка буде одночасно з першою.
показати весь коментар
26.08.2025 22:56 Відповісти
За своих волнуешься?
показати весь коментар
27.08.2025 00:09 Відповісти
Який мудрий у нас керманич, про посполитих, вочевидь, піклується...
показати весь коментар
26.08.2025 21:41 Відповісти
Яки закони можуть бути прийняти, якщо Зеленський другий рік, як не президент, а "пересидент"? Хто на тих законах ставить свій підпис? Тут ще можно поставити питання про Велику Державну Печатку → (яка повинна бути, але її взагалі не існує ), та про легітимність В.Ради.
показати весь коментар
26.08.2025 21:42 Відповісти
" якщо Зеленський другий рік, як не президент "
Це тому твій путін не хоче зустрічатися з Зеленським?
показати весь коментар
26.08.2025 21:47 Відповісти
Йди дивись бидломарафон,а то пропустиш молитву на янелохе,покровителя істот без мозгів.
показати весь коментар
26.08.2025 22:24 Відповісти
Це тому , що твій зеленський і твій путін на тебе поклали.
показати весь коментар
26.08.2025 22:25 Відповісти
Підкажіть, а чи можливо було вибори під час війни провести та обрати нового? А може раду можна було нову обрати?
Я сам більше вашого незадоволений Зеленським та його оточенням-крадіями, але всі цитати щодо "нелегітимності" віють з кацапії.
показати весь коментар
26.08.2025 21:53 Відповісти
Так путін з самого початку прийшов до влади неконституційним шляхом, після того, як Єльцин відмовився від влади, тобто треба було з самого початку путіна визнати незаконним президентом рф, а ні гратися з ним в піддавки.
показати весь коментар
26.08.2025 22:01 Відповісти
Все що треба прописано в Конституції України,а інша хрінь яку ви описали придумана та розповсюджена для стада дегенератів,яких за допомогою " не на часі"," на руку кремлю" легше грабувати.
показати весь коментар
26.08.2025 22:26 Відповісти
Процитуйте, будь ласка, статті Конституції України, щодо проведення виборів під час війни, буду дуже вдячний.
показати весь коментар
26.08.2025 22:34 Відповісти
А що є війна? Концерти гудять, тури по всій Україні, ресторани клуби працюють цілодобово, Київ півдня в пробках, інші міста в час-пік те саме.
В чому проблема? Бо прилетіти може? Так прилітає і так. Бо військові не проголосують? Так їх на фронті не так багато й навіть туди можна пригнати бюлетені, США так робили і не тільки.
Вибори не потрібні лише двум особам - путіну та зеленському, бо можуть прийти до влади люди які почнуть перемагати на фронті та садити крадіїв.
показати весь коментар
26.08.2025 22:33 Відповісти
Київ може й в пробках, а Чернігівщина, Сумщина та Харківщина - порожні, люди залишили свої домівки. Запоріжжя та Херсонщина - більшість в окупації. Явку більше 50% неможливо згідно з законодавством буде здійснити - навіть наші західні партнери не визнають такі результати.
показати весь коментар
26.08.2025 22:41 Відповісти
Хай тоді валять у свою Американщину! Я не заради таких кров проливаю.
показати весь коментар
26.08.2025 21:45 Відповісти
Папиному юрысту не мешало бы посмотреть Конституцию Украины.
показати весь коментар
26.08.2025 21:45 Відповісти
Стараннями Зе-шобли половина сторінок Конституції вже в коричневій субстанції...
показати весь коментар
26.08.2025 22:36 Відповісти
А мені, пля, чотирне громадянство, по державах моїх предків!
показати весь коментар
26.08.2025 21:48 Відповісти
поки зелені при владі , українці відмовляться від українського громадянства ,які за кордоном ... я розумію ,шо це влаштовує московію з Ізраелем , а ті українці які залишаться в Україні ,хай думають ,за кого голосувати на виборах ,як шо хочуть мати свою державу ...
показати весь коментар
26.08.2025 21:50 Відповісти
Якби українці проголосували за твого кумира, Україна була б уже частиною регіону кацапії.
показати весь коментар
26.08.2025 21:53 Відповісти
брешеш і гріх береш на свою душу !!!
показати весь коментар
26.08.2025 21:53 Відповісти
За Янеком, мабуть, сумуєш?
показати весь коментар
26.08.2025 22:11 Відповісти
А ви оракул,ясновидець? Чомусь питань до свого кумира ти не маєш,який віддав кацапії частину України.
показати весь коментар
26.08.2025 22:30 Відповісти
Не правда...не всі....Я б могла це зробити ще 20 років назад, але не зробила , бо не хотіла втратити українське громадянство.....
показати весь коментар
26.08.2025 23:31 Відповісти
Для мене тільки Порошенко був справжнім Президентом...але навіть при ньому..я би ніколи не відмовилась від своєї приналежності доУкраїни і Нації
показати весь коментар
26.08.2025 23:37 Відповісти
Ішак готується до переобрання та робить ставку на закордонні виборчі округи з фальшуанням їхніх результатів.
показати весь коментар
26.08.2025 21:53 Відповісти
А взагалі то згідно Статті 92 Конституції України громадянство визначається законом, але закона про громадянство не існує , тобто в Україні взагалі не існує громадянство.
А ось про кількість громадянств читко вказано в Статті 4 Конституції : " в Ураїні існує єдине громадянство." → тобто для тог, щоб прийняти закон про множинне громадянство треба відмінити Конституцію...
показати весь коментар
26.08.2025 21:55 Відповісти
Виходить, що закон про множинне громадянство антиконсткційний, а значить недійсний.
показати весь коментар
26.08.2025 23:01 Відповісти
Так в США немає множинного громадянства. США визнають тільки громадянство США у людини.
показати весь коментар
26.08.2025 21:56 Відповісти
Я теж так думав. Щей у клятві громадянина вони так кажуть. Але згадайте, Трамп проводив переговори з хамасскими ушльопками про викуп саме такої особини з подвійним громадянством.
показати весь коментар
26.08.2025 22:01 Відповісти
Або особи з американським громадянством. США не звертають уваги на наявність інших громадянств у людини - для США цих громадянств не існує.
показати весь коментар
26.08.2025 22:11 Відповісти
Де найбільше біженців там і дозволили множинне громадянство.
показати весь коментар
26.08.2025 22:00 Відповісти
Теж преЗедент?
показати весь коментар
26.08.2025 22:26 Відповісти
Країни, де "слуги Єрмака" вже накупували паспорти.
показати весь коментар
26.08.2025 22:14 Відповісти
Все це робиться заради однієї країни)
показати весь коментар
26.08.2025 22:24 Відповісти
і одного злочинного етносу, якого не мають права українці назвати бо забанять.
показати весь коментар
26.08.2025 22:39 Відповісти
Навіть прості громадяни того етносу голосують виключно за своїх.
А задурені українці голосують за принципом, який є вкрай деструктивним - абы человек был хороший. І чомусь в "хороших человеках" бачаться не свої.
В результаті такого голосування маємо те що маємо.
показати весь коментар
26.08.2025 23:39 Відповісти
Зеленський вчергове ''насрав'' на Конституцію України - Основний Закон Держави - після повоєнних виборів злочинець Зеленський буде відповідати перед судом за свої злочини - але напевно ''здрисне'' з награбованим в Ізраїль або Францію.
показати весь коментар
26.08.2025 22:51 Відповісти
Невже вова з єрмаком забули про Ізраїль? Чи спочатку створимо прецедент для очкозамилювання? Землю политу кров'ю українців не забудь віддати цим множинним. Множинне може бути тільки для тих, хто не менше року відслужив в ЗСУ і брав участь в бойових діях.
показати весь коментар
26.08.2025 22:52 Відповісти
Яке множинне громадянство,воно Конституцію читало ,чи так за своїх міндіча,чернишових і шобло переживає
показати весь коментар
26.08.2025 22:54 Відповісти
Цьому виродку зеленському і його банді війна вигідна. Він буде забезпечувати своє перебування на посаді за рахунок смертей мільйонів українців. Банда зеленського - співучасники геноциду українців
показати весь коментар
26.08.2025 22:58 Відповісти
Michal Standa

показати весь коментар
26.08.2025 22:59 Відповісти
а де ісраел?
показати весь коментар
26.08.2025 23:59 Відповісти
показати весь коментар
27.08.2025 00:02 Відповісти
"...ліберальною, європейською Україна не буде, просто не буде... вона буде, як великий Ізраїль..." інтерв"ю ZEлідора у квітні 2022 https://www.youtube.com/watch?v=g3O0PSDEKbU
показати весь коментар
27.08.2025 00:11 Відповісти
 
 