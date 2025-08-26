Зеленський назвав перші країни, до яких Україна застосує норми про множинне громадянство

Президент Володимир Зеленський заявив, що першими країнами, де застосують норми про множинне громадянство України стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.

Про це він заявив на зустрічі з представниками Світового конгресу українців, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом говорили про дипломатичну роботу, тиск на Росію, повернення викрадених дітей, підтримку наших школярів і залучення інвестицій у відбудову. Обговорили й підтримку наших воїнів. Представники Конгресу розповіли, що вже спрямували зібрані кошти на дрони й пікапи для фронту. Дякую за цю допомогу", - зазначив Зеленський.

Крім того, обговорили питання, пов’язані з множинним громадянством.

За його словами, найближчим часом уряд ухвалить необхідні для цього нормативні акти.

Нагадаємо, що 18 червня 2025 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.

15 липня Зеленський підписав закон.