Зеленський назвав перші країни, до яких Україна застосує норми про множинне громадянство
Президент Володимир Зеленський заявив, що першими країнами, де застосують норми про множинне громадянство України стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.
Про це він заявив на зустрічі з представниками Світового конгресу українців, інформує Цензор.НЕТ.
"Разом говорили про дипломатичну роботу, тиск на Росію, повернення викрадених дітей, підтримку наших школярів і залучення інвестицій у відбудову. Обговорили й підтримку наших воїнів. Представники Конгресу розповіли, що вже спрямували зібрані кошти на дрони й пікапи для фронту. Дякую за цю допомогу", - зазначив Зеленський.
Крім того, обговорили питання, пов’язані з множинним громадянством.
За його словами, найближчим часом уряд ухвалить необхідні для цього нормативні акти.
Нагадаємо, що 18 червня 2025 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні.
15 липня Зеленський підписав закон.
Це тому твій путін не хоче зустрічатися з Зеленським?
Я сам більше вашого незадоволений Зеленським та його оточенням-крадіями, але всі цитати щодо "нелегітимності" віють з кацапії.
В чому проблема? Бо прилетіти може? Так прилітає і так. Бо військові не проголосують? Так їх на фронті не так багато й навіть туди можна пригнати бюлетені, США так робили і не тільки.
Вибори не потрібні лише двум особам - путіну та зеленському, бо можуть прийти до влади люди які почнуть перемагати на фронті та садити крадіїв.
А ось про кількість громадянств читко вказано в Статті 4 Конституції : " в Ураїні існує єдине громадянство." → тобто для тог, щоб прийняти закон про множинне громадянство треба відмінити Конституцію...
А задурені українці голосують за принципом, який є вкрай деструктивним - абы человек был хороший. І чомусь в "хороших человеках" бачаться не свої.
В результаті такого голосування маємо те що маємо.