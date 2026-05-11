Громадяни ще 28 держав зможуть отримати українське громадянство за спрощеною процедурою, - Кабмін

Кабінет міністрів розширив перелік держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, йдеться в урядовій постанові №589 від 8 травня 2026 року.

Які країни вже були у переліку?

Раніше у даному переліку були:

  • Канада,
  • Німеччина,
  • Польща,
  • США і
  • Чехія.

Які країни додалися?

 Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Швейцарія і Швеція.

Як повідомлялося, у жовтні 2025 року Кабмін визначив критерії іноземних держав, із якими може бути запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.

Нагадаємо, 16 січня 2026 року в Україні набув чинності закон, який запроваджує інститут множинного громадянства (підданства) №4502-IX.

+10
Мова йде за робочу силу яку сюди завозять з Азії, нічого хорошого в цьому не бачу взагалі. Тому що зіштовхнувся з ними в живу, і я проти такого рішення.

Друге роботодавці рахують лише прибуток який отримають, але продуктивність їх праці низька, до нас не поїдуть спеціалісти, і хто має трохи мізків, а поїде найбідніший їх прошарок суспільства відповідно привезуть лише хвороби і злочинність.
11.05.2026 20:10 Відповісти
+8
Лише громадяни України мають рправо на приватну власність на землю. В цьому й весь Хфокус...
11.05.2026 19:02 Відповісти
+6
Ну так зелень займається геноцидом українців, когось же треба завозити.
11.05.2026 19:26 Відповісти
Лише громадяни України мають рправо на приватну власність на землю. В цьому й весь Хфокус...
11.05.2026 19:02 Відповісти
а треба щоб після служби у ЗСУ, тоді б це вирішило деякі питання...
11.05.2026 19:47 Відповісти
Де Індія і Бангладеш?Тут боти і всепропадли верещать що вже всі до України переїхали.
11.05.2026 19:04 Відповісти
11.05.2026 20:10 Відповісти
Де ви їх знаходите?Я індусів останній раз бачив у Києві у 2020.Були студенти,підробляли в нас на обєкті різноробами.Хто це поїде в країну де війна,на з/п меньшу ніж соцдопомога у ЄС?
11.05.2026 20:30 Відповісти
Середній клас у них їдуть до бритів і Канаду, але нища каста немає коштів на такий переїзд, до нас їх зараз масово завозять великі компанії, оплачують їм дорогу, дають безоплатне житло.
Навіть Нова Пошта завезла першу партію, є пост де вони виправдовуються мов немає працівників і в цьому немає нічого поганого.
12.05.2026 08:47 Відповісти
А ти підеш на НП вантажником за 22к?Може когось і завезли,їх в Черкасах не видно взагалі.
12.05.2026 09:30 Відповісти
а в яких країнах та скільки тисяч громадян України, не встигших до 2016 року, вже десятиліття чекають на підписання прєзіками їх заяв, про вихід з громадянства? чи це "сєкрєтні дані"?
11.05.2026 19:06 Відповісти
Буде кого бусифікувати ,вони ж то вже офіційно стануть громадянами України, відповідно і повинні виконувати всі обов'язки громадянина України ,чи не так ,чи в нас громадяни України діляться на сорти ?
11.05.2026 19:14 Відповісти
Як це працювало до прийняття подвійного - дивляться не на громадянство, а на прописку. Якщо отримувати внутрішнього паспорта в Україні, то потребують чи власне житло, чи договір на аренду , та відправлять ставати на облік до ТЦК. Але якщо за границею у консульстві, то нічого з цього не треба, але дадуть лише загран.
Як воно зараз, мабуть самі чиновники теж не знають.
11.05.2026 20:11 Відповісти
А нахріна їм це українське громадянство .теж знайшли цінність .це ж не громадянство країн Заходу.
11.05.2026 20:20 Відповісти
Хз, тим більше складність отримання мабуть гірша за ізраїльське. З другого боку нема подвійного оподаткування, як у США, тому якихось негативів теж не несе. А! Ну окрім того, що в'їзд в Україну для чоловіків призивного віку буде одностороннім, хоча мобілізації все одно не підлягають, поки не захочуть прописатися.
11.05.2026 21:59 Відповісти
Так їм вже всеодно доведеться рєєструватись ,вони ж не бомжі.
11.05.2026 22:20 Відповісти
Ну мільйони ухилянтів же якось живуть та працюють під розшуком. А іноземцям доведеться навпаки долати бюрократичну стіну заради привілею бути бусіфікованим .
11.05.2026 23:08 Відповісти
Клоун прийшов знищити Україну
11.05.2026 19:36 Відповісти
А нафига им гражданство Украины?
11.05.2026 19:39 Відповісти
нерухомість мати більше 1 року по закону не можуть
11.05.2026 19:48 Відповісти
А коли ті в кого воно є зможуть його здихатися, за спрощеною процедурою.
11.05.2026 20:10 Відповісти
Множинне громадянство - це песець!!
11.05.2026 21:39 Відповісти
Більше 10/ громадян Кіпру вчора були громадянами кацапанія,завтра вони отримають український паспорт і легально стануть власниками сотень тисяч гектарів ( ті що переїхали на Кіпр мають мільйони,не гривень), для роботи завезуть азіатів. Де тут інтереси українців? Українці в цій схемі зайві
11.05.2026 22:17 Відповісти
ага. я уже вижу многокилометрвые очереди жылаюстчих
11.05.2026 23:54 Відповісти
якийсь жах
