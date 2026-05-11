Громадяни ще 28 держав зможуть отримати українське громадянство за спрощеною процедурою, - Кабмін
Кабінет міністрів розширив перелік держав, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України у спрощеному порядку, йдеться в урядовій постанові №589 від 8 травня 2026 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Які країни вже були у переліку?
Раніше у даному переліку були:
- Канада,
- Німеччина,
- Польща,
- США і
- Чехія.
Які країни додалися?
Австрія, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Швейцарія і Швеція.
Як повідомлялося, у жовтні 2025 року Кабмін визначив критерії іноземних держав, із якими може бути запроваджений спрощений порядок набуття громадянства України.
Нагадаємо, 16 січня 2026 року в Україні набув чинності закон, який запроваджує інститут множинного громадянства (підданства) №4502-IX.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Друге роботодавці рахують лише прибуток який отримають, але продуктивність їх праці низька, до нас не поїдуть спеціалісти, і хто має трохи мізків, а поїде найбідніший їх прошарок суспільства відповідно привезуть лише хвороби і злочинність.
Навіть Нова Пошта завезла першу партію, є пост де вони виправдовуються мов немає працівників і в цьому немає нічого поганого.
Навіть Нова Пошта завезла першу партію, є пост де вони виправдовуються мов немає працівників і в цьому немає нічого поганого.
Як воно зараз, мабуть самі чиновники теж не знають.