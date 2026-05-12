Мужчина скончался во время прохождения ВЛК в Днепре: областной ТЦК сообщает, что ему "стало плохо"
В Днепре скончался мужчина, которого остановили во время проверки военно-учетных документов. Его доставили на прохождение военно-медицинской комиссии.
Об этом в понедельник, 11 мая, сообщает Днепропетровский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным ведомства, инцидент произошел 5 мая. Во время проверки воинского учета группа оповещения в составе военнослужащих РТЦК и СП и представителя Нацполиции остановила мужчину, который, по информации ТЦК, нарушал правила воинского учета и подлежал призыву на службу.
Ведется расследование
"Во время прохождения ВЛК военнообязанному гражданину стало плохо, и ему вызвали бригаду скорой помощи. Медицинские работники, прибывшие по вызову, в течение 45 минут оказывали неотложную помощь, после чего констатировали смерть", - говорится в сообщении.
В настоящее время назначено служебное расследование и возбуждено уголовное дело.
- Руководство и личный состав Днепропетровского ОТЦК и СП оказывает всестороннюю помощь правоохранительным органам и содействует следствию, добавили в ТЦК.
наше ВЛК непридатными признает тока тех кто уже при смерти. и то не всех
2. а що не так з жіками-мусорами ??? чому вони не можуть воювати ??? чому жінки які закінчили медичний вуз/медучилище підлягають обліку в довбаному "тцк" і можуть бути мобілісовані, а мусорки які зекінчили мусорській вуз не можуть ??? вони чим думали коли вибирали професію собі ???
3. в країни в керівництва має бути пріоритет хто несе більшу загрозу Україні - зовнішній ворог кацап, чи "внутрішній ворог", а по факту пограбований народ, який ледве зводить кінці з кінцями !!! нічого страшного якщо бабка пенсіонерка в супермаркеті вкраде пачку масла чи маргарину і її не буде нікому шукати !!! але пояснити це зебілам практично неможливо, бо зе розуміє якщо це ментовське лайно піде на фронт та його та j2вську банду міндічей не буде кому захищати ось і примає цей мусор в тилу для захисту свої жопи !!!
4. Країни ЄС, НАТО забезпечують Україну усім, по системі "лендлізу" у боротьбі з нащадками червонодупих комуно нацистів, подібно як вони забезпечували "срср" в 1941-45
5. повна економічна блокада паРаші *****, як на закупку товарів на заході так і на продаж сировини, починачити з вуглеводнів (нафти і газу), подібно до того як це зробили з червонодупими комуно-нацистами в 1983-91 рр. Р.Рейган, М.Тетчерг на уся Європа цивілізована, за окупацію, війну в Афганістані !!!
6. кацапська пропаганда брехлива називає усі протилежними термінами !!! окупацію половини Польщі 17.09.1939 (заходу України та заходу Білорусі) - "асвабожденіє" і "присоєдіненіє" !!! зараз з 2014 року апсолютно то саме але вже на сході, півдні України !!! майже 90 років минуло, а нічого не змінилося - як брехали кацапи, так і брешуть !!!
і, я здивую вас, в радіусі кілометра не було жодного ТЦКашника
"Люди смертні", як казали римляни
Земля пухом померлому чоловіку і співчуття рідним.
сильно вам допоможуть медики ?
навіть та бригада, яка приїхала
Таи мабуть скоро офіційно будуть працювати банкіри та касири ( збирати та рахувати) а не лікарі ?