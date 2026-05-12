Мужчина скончался во время прохождения ВЛК в Днепре: областной ТЦК сообщает, что ему "стало плохо"

В Днепре скончался мужчина, которого остановили во время проверки военно-учетных документов. Его доставили на прохождение военно-медицинской комиссии.

Об этом в понедельник, 11 мая, сообщает Днепропетровский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, инцидент произошел 5 мая. Во время проверки воинского учета группа оповещения в составе военнослужащих РТЦК и СП и представителя Нацполиции остановила мужчину, который, по информации ТЦК, нарушал правила воинского учета и подлежал призыву на службу.

Ведется расследование

"Во время прохождения ВЛК военнообязанному гражданину стало плохо, и ему вызвали бригаду скорой помощи. Медицинские работники, прибывшие по вызову, в течение 45 минут оказывали неотложную помощь, после чего констатировали смерть", - говорится в сообщении.

В настоящее время назначено служебное расследование и возбуждено уголовное дело.

Руководство и личный состав Днепропетровского ОТЦК и СП оказывает всестороннюю помощь правоохранительным органам и содействует следствию, добавили в ТЦК.

