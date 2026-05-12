Новости смерть в ТЦК
Мужчина скончался во время прохождения ВЛК в Днепре: областной ТЦК сообщает, что ему "стало плохо"

В Днепре скончался мужчина, которого остановили во время проверки военно-учетных документов. Его доставили на прохождение военно-медицинской комиссии.

Об этом в понедельник, 11 мая, сообщает Днепропетровский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По данным ведомства, инцидент произошел 5 мая. Во время проверки воинского учета группа оповещения в составе военнослужащих РТЦК и СП и представителя Нацполиции остановила мужчину, который, по информации ТЦК, нарушал правила воинского учета и подлежал призыву на службу.

Ведется расследование

"Во время прохождения ВЛК военнообязанному гражданину стало плохо, и ему вызвали бригаду скорой помощи. Медицинские работники, прибывшие по вызову, в течение 45 минут оказывали неотложную помощь, после чего констатировали смерть", - говорится в сообщении.

В настоящее время назначено служебное расследование и возбуждено уголовное дело.

  • Руководство и личный состав Днепропетровского ОТЦК и СП оказывает всестороннюю помощь правоохранительным органам и содействует следствию, добавили в ТЦК.

якщо за викликом прибули медики, то хто ж тоді входить до складу влк, слюсарі-інтелигенти з неповною середньою освітою?
12.05.2026 00:01 Ответить
Це не влк якесь а якась комісія смерті.
11.05.2026 23:57 Ответить
Це вже хаб "Офіс Резерв+" чи ще ні?
11.05.2026 23:57 Ответить
11.05.2026 23:57 Ответить
Доктори менгеле
11.05.2026 23:58 Ответить
Буряти вже були, тепер менгеле, що далі? Газові камери?
11.05.2026 23:59 Ответить
Ви не розумієте. Аби його не забрали на влк то він би вмер а магазині,куди йшов судячи з усього.
12.05.2026 00:01 Ответить
Ага або автівка би збила , чи запшикалитби балончиком, побили би прямо на тротуарі ,чи буряти би оточили і запхали в автобус і відвезли би кудись, ви цього хочете?! (Сркзм для тих хто не зрозуміє)
12.05.2026 00:03 Ответить
Може зараз ВЛК складаються з робітників ритуальних служб?
12.05.2026 09:09 Ответить
Це вже хаб "Офіс Резерв+" чи ще ні?
11.05.2026 23:57 Ответить
А плюс що означає?
11.05.2026 23:59 Ответить
Мабуть то хрест, на могилі...
11.05.2026 23:59 Ответить
Сумно, але виглядає правдивим поясненням(
12.05.2026 07:39 Ответить
ну да. тащат волоком на ВЛК реально больных людей, а потом "удивляются2 шо люди там умирают. - ой, а как это так палучилось!
наше ВЛК непридатными признает тока тех кто уже при смерти. и то не всех
12.05.2026 00:00 Ответить
непридатний лише той,хто здатен оплатити свої аналізи за спеціальними цінами...
12.05.2026 06:45 Ответить
апсолютно вірно !!! мусора це мають вміти це все вже і по замовчуванню, а не тільки рекетом на дорогах та бізнесу займатися !!! воювати мають усі, особливо ті хто повинен це робити за професією !!! хто не може воювати повинен працювати на Україну - робити зброю, набої, збирати коптери і тд.тп. !!! на фронт усе це мусорське хитрозроблене лайно, біонепотріб !!! 1. на фронті мусорського, ментовського лайна немає і ніколи не було !!! була Нацгарідія, яка до ментів має ну дуже опосередкований стосунок - там служили і служать, спочатку добровольці, тепер бусифіковані прості цивільні громадяни яких тіж мусора по наловили, по факту Нац-Гвардія це те ж ЗСУ і до них питань немає !!!
2. а що не так з жіками-мусорами ??? чому вони не можуть воювати ??? чому жінки які закінчили медичний вуз/медучилище підлягають обліку в довбаному "тцк" і можуть бути мобілісовані, а мусорки які зекінчили мусорській вуз не можуть ??? вони чим думали коли вибирали професію собі ???
3. в країни в керівництва має бути пріоритет хто несе більшу загрозу Україні - зовнішній ворог кацап, чи "внутрішній ворог", а по факту пограбований народ, який ледве зводить кінці з кінцями !!! нічого страшного якщо бабка пенсіонерка в супермаркеті вкраде пачку масла чи маргарину і її не буде нікому шукати !!! але пояснити це зебілам практично неможливо, бо зе розуміє якщо це ментовське лайно піде на фронт та його та j2вську банду міндічей не буде кому захищати ось і примає цей мусор в тилу для захисту свої жопи !!!
4. Країни ЄС, НАТО забезпечують Україну усім, по системі "лендлізу" у боротьбі з нащадками червонодупих комуно нацистів, подібно як вони забезпечували "срср" в 1941-45
5. повна економічна блокада паРаші *****, як на закупку товарів на заході так і на продаж сировини, починачити з вуглеводнів (нафти і газу), подібно до того як це зробили з червонодупими комуно-нацистами в 1983-91 рр. Р.Рейган, М.Тетчерг на уся Європа цивілізована, за окупацію, війну в Афганістані !!!
6. кацапська пропаганда брехлива називає усі протилежними термінами !!! окупацію половини Польщі 17.09.1939 (заходу України та заходу Білорусі) - "асвабожденіє" і "присоєдіненіє" !!! зараз з 2014 року апсолютно то саме але вже на сході, півдні України !!! майже 90 років минуло, а нічого не змінилося - як брехали кацапи, так і брешуть !!!
12.05.2026 08:59 Ответить
Чоловік прожив 35-40-50 років, але саме в момент затримання та проходження ВЛК йому стало так зле, що помер
12.05.2026 00:01 Ответить
недавно на станції метро теж чоловік помер.
і, я здивую вас, в радіусі кілометра не було жодного ТЦКашника

"Люди смертні", як казали римляни

Земля пухом померлому чоловіку і співчуття рідним.

.
12.05.2026 04:13 Ответить
Молодець, що нагадав. Чоловіку на Політєхє першу допомогу намагалася надати військова-медикиня. Просто яка проходила повз. А тут в стінах військово-ЛІКАРСЬКОЇ комісії чоловіку не було кому надати першу допомогу, чекали на швидку. Виникає питання: хто ж ті лікарі, які засідають на ВЛК? Може вони не справжні? Може переодягнені в білі халати ритуальщики?
12.05.2026 09:56 Ответить
А яка причина смерті? ВЛК не встигли встановити "епілепсію"?
12.05.2026 00:01 Ответить
Не дожил до эпилепсии.
12.05.2026 00:09 Ответить
якщо за викликом прибули медики, то хто ж тоді входить до складу влк, слюсарі-інтелигенти з неповною середньою освітою?
12.05.2026 00:01 Ответить
фельдшеры-дворники околовсяческой категории
12.05.2026 00:02 Ответить
Там сидять в основному мерзенні жіночки а-ля совкова продавщиця і на кожне зауваження грубо перебиває.
12.05.2026 00:04 Ответить
Обширний інфаркт, інсульт.
сильно вам допоможуть медики ?
навіть та бригада, яка приїхала

.
12.05.2026 04:16 Ответить
Любителі бабла там сидять
12.05.2026 07:35 Ответить
На влк ніхто не міг надати допомогу, викликали швидку 🤬
12.05.2026 00:02 Ответить
Колись давно - за часів совка , у ресторані ,,Киів'' одноіменного отелю у самому центрі Херсона, у банкетному залі святкували день медика. Там була уся тітулована медична еліта міста. Були усі тільки медики вищого гатунку. Під час застолля хтось подавався котлетою.... Викликали швидку!!! Поки вона їхала, ніхто не зміг надати допомогу постраждалому… Людина померла в оточенні десятків кваліфікованих медпрацівників....
12.05.2026 00:15 Ответить
Памятаю ту совкову Їдальню, але "Колючка" була краща.
12.05.2026 03:10 Ответить
Ну ця ,,совкова ідальня''знаходилась на ,,перехресті всіх доріг, у самому цетрі, де туди-сюди завжди постійно вешталися товпи народу, і туди не заходив тільки ледачий, тому там і було як на базарі- завжди гучно і некомфортно... ,,Біла Акація'''- це було зовсім інше... Подалі від цетру, від товпи, там було затишно і комфортно, жива музика було вечорами грала.....ВІн мабуть довше усіх і протримався...-
12.05.2026 06:30 Ответить
ТЦК - та СП - Територіальний Центр Катувань та Суцільної Продажності!
12.05.2026 00:04 Ответить
Спочатку його відгамселили,потім йому зле стало.До чого в нас ситуація долкотилася в країні.
12.05.2026 00:06 Ответить
не гамселили,а провели патриотичне інформування та оповіщення з наявним показом прибуття бурятів.......
12.05.2026 06:48 Ответить
ВЛК - Вирок Лікарів Кінцевий.
12.05.2026 00:09 Ответить
Хочеться побажати зеленському та всьому його кагалу, щоб коли вони опиняться за гратами та будуть відбувати покарання за зраду та мародерство, до них замість тюремних лікарів приходили лікарі з ВЛК з сусідньої камери...
12.05.2026 00:13 Ответить
нажаль не опиняться,це негласні правила та договори передачі влади,єдине якщо його не винесуть в пориві народного гніву....суддів Майдану не те що не посадили,їх навіть не звільнили,з 337 лише 48,мабуть пішли на пенсію за 12 років
12.05.2026 06:53 Ответить
Не здивуюсь, що потім в нього знайдуть закриту черепно-мозкову травму і ще й скажуть, що він був епілептик і в нього стався напад , і він тричі падав і бився головою об підлогу.....
12.05.2026 00:20 Ответить
Надеюсь после войны, начнут вылавливать этих плачей
12.05.2026 00:22 Ответить
Перевзуються швидко
12.05.2026 00:40 Ответить
навряд,єдине що повернуться ,,благодарники,, та віддячать....
12.05.2026 06:54 Ответить
Справа в тому, якщо не на війні, то на ВЛК до останнього українця - полководець ЗЕ.
12.05.2026 00:37 Ответить
Чоловік помер з переляку - таке буває 🤷🏿‍♀️
12.05.2026 00:41 Ответить
це ще, відносно, не найгірша смерть. не як смертник в багнюці в окопі морений голодом, забутий усіма
12.05.2026 01:27 Ответить
Ще один доказ, що ВЛК - це не лікарі, не допомогли людині, хоча всі мабуть давали клятву Гіпократа.
12.05.2026 01:21 Ответить
Це ЗЕздець повний .
Таи мабуть скоро офіційно будуть працювати банкіри та касири ( збирати та рахувати) а не лікарі ?
12.05.2026 09:24 Ответить
Це він від проблем зі здоров'ям помер. Ось для того ВЛК й існує - щоб виявляти проблеми зі здоров'ям. Так би може він про них не знав і ходив собі з проблемами. А на ВЛК все виявили, спасибі їм.
12.05.2026 01:24 Ответить
Дивно, в до ТЦК і ВЛК йому було гарно, ще було життя!!! То ТЦК і ВЛК вбиває?!
12.05.2026 03:16 Ответить
Померають від думки, що москалів вбивати потрібно
12.05.2026 05:31 Ответить
*****. Суіцидніки якісь, а не ухилянти.
12.05.2026 05:29 Ответить
Дерьмаки міндічі юзіки мародери просроченого не на але чомусь
12.05.2026 05:42 Ответить
Цікаво, а це "ВЛК" встигло йому видати довідку, що він "апсолютно здоровий й підлягає призову", чи ні?
12.05.2026 06:29 Ответить
якщо вспіло то вже прибралися...
12.05.2026 06:56 Ответить
нічого,зараз зроблять з них офіс теріаторіальннокаральнопоховальних послуг +,ось тоді заживимо як в казці...
12.05.2026 06:59 Ответить
 
 