Чоловік помер під час проходження ВЛК у Дніпрі: обласний ТЦК каже, що йому "стало зле"

У Дніпрі помер чоловік, якого зупинили під час перевірки військово-облікових документів. Його забрали на проходження військово-лікарської комісії.

Про це у понеділок, 11 травня, повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

За даними відомства, інцидент стався 5 травня. Під час перевірки військового обліку група оповіщення у складі військовослужбовців РТЦК та СП та представника Нацполіції зупинила чоловіка, який, за інформацією ТЦК, порушував правила військового обліку та підлягав призову на службу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік увірвався з битою до ТЦК Хмельницького та вимагав звільнити сина: терцентр прокоментував. ВIДЕО

Йде розслідування

"Під час проходження ВЛК військовозобов'язаному громадянину стало зле, та йому викликали бригаду швидкої допомоги. Медичні працівники, які прибули за викликом, протягом 45 хвилин надавали невідкладну допомогу, після чого констатували смерть", - сказано у повідомленні.

Наразі призначене службове розслідування та порушено кримінальну справу.

Керівництво та особовий склад Дніпропетровського ОТЦК та СП надає всебічну допомогу правоохоронним органам і сприяє слідству, додали у ТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі в ТЦК помер чоловік - названо попередню причину