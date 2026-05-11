Чоловік помер під час проходження ВЛК у Дніпрі: обласний ТЦК каже, що йому "стало зле"

У Дніпрі помер чоловік, якого зупинили під час перевірки військово-облікових документів. Його забрали на проходження військово-лікарської комісії.

Про це у понеділок, 11 травня, повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

За даними відомства, інцидент стався 5 травня. Під час перевірки військового обліку група оповіщення у складі військовослужбовців РТЦК та СП та представника Нацполіції зупинила чоловіка, який, за інформацією ТЦК, порушував правила військового обліку та підлягав призову на службу.

Йде розслідування

"Під час проходження ВЛК військовозобов'язаному громадянину стало зле, та йому викликали бригаду швидкої допомоги. Медичні працівники, які прибули за викликом, протягом 45 хвилин надавали невідкладну допомогу, після чого констатували смерть", - сказано у повідомленні.

Наразі призначене службове розслідування та порушено кримінальну справу.

  • Керівництво та особовий склад Дніпропетровського ОТЦК та СП надає всебічну допомогу правоохоронним органам і сприяє слідству, додали у ТЦК.

Топ коментарі
якщо за викликом прибули медики, то хто ж тоді входить до складу влк, слюсарі-інтелигенти з неповною середньою освітою?
12.05.2026 00:01 Відповісти
Це не влк якесь а якась комісія смерті.
11.05.2026 23:57 Відповісти
Це вже хаб "Офіс Резерв+" чи ще ні?
11.05.2026 23:57 Відповісти
ну да. тащат волоком на ВЛК реально больных людей, а потом "удивляются2 шо люди там умирают. - ой, а как это так палучилось!
наше ВЛК непридатными признает тока тех кто уже при смерти. и то не всех
12.05.2026 00:00 Відповісти
непридатний лише той,хто здатен оплатити свої аналізи за спеціальними цінами...
апсолютно вірно !!! мусора це мають вміти це все вже і по замовчуванню, а не тільки рекетом на дорогах та бізнесу займатися !!! воювати мають усі, особливо ті хто повинен це робити за професією !!! хто не може воювати повинен працювати на Україну - робити зброю, набої, збирати коптери і тд.тп. !!! на фронт усе це мусорське хитрозроблене лайно, біонепотріб !!! 1. на фронті мусорського, ментовського лайна немає і ніколи не було !!! була Нацгарідія, яка до ментів має ну дуже опосередкований стосунок - там служили і служать, спочатку добровольці, тепер бусифіковані прості цивільні громадяни яких тіж мусора по наловили, по факту Нац-Гвардія це те ж ЗСУ і до них питань немає !!!
2. а що не так з жіками-мусорами ??? чому вони не можуть воювати ??? чому жінки які закінчили медичний вуз/медучилище підлягають обліку в довбаному "тцк" і можуть бути мобілісовані, а мусорки які зекінчили мусорській вуз не можуть ??? вони чим думали коли вибирали професію собі ???
3. в країни в керівництва має бути пріоритет хто несе більшу загрозу Україні - зовнішній ворог кацап, чи "внутрішній ворог", а по факту пограбований народ, який ледве зводить кінці з кінцями !!! нічого страшного якщо бабка пенсіонерка в супермаркеті вкраде пачку масла чи маргарину і її не буде нікому шукати !!! але пояснити це зебілам практично неможливо, бо зе розуміє якщо це ментовське лайно піде на фронт та його та j2вську банду міндічей не буде кому захищати ось і примає цей мусор в тилу для захисту свої жопи !!!
4. Країни ЄС, НАТО забезпечують Україну усім, по системі "лендлізу" у боротьбі з нащадками червонодупих комуно нацистів, подібно як вони забезпечували "срср" в 1941-45
5. повна економічна блокада паРаші *****, як на закупку товарів на заході так і на продаж сировини, починачити з вуглеводнів (нафти і газу), подібно до того як це зробили з червонодупими комуно-нацистами в 1983-91 рр. Р.Рейган, М.Тетчерг на уся Європа цивілізована, за окупацію, війну в Афганістані !!!
6. кацапська пропаганда брехлива називає усі протилежними термінами !!! окупацію половини Польщі 17.09.1939 (заходу України та заходу Білорусі) - "асвабожденіє" і "присоєдіненіє" !!! зараз з 2014 року апсолютно то саме але вже на сході, півдні України !!! майже 90 років минуло, а нічого не змінилося - як брехали кацапи, так і брешуть !!!
Чоловік прожив 35-40-50 років, але саме в момент затримання та проходження ВЛК йому стало так зле, що помер
недавно на станції метро теж чоловік помер.
і, я здивую вас, в радіусі кілометра не було жодного ТЦКашника

"Люди смертні", як казали римляни

Земля пухом померлому чоловіку і співчуття рідним.

.
Молодець, що нагадав. Чоловіку на Політєхє першу допомогу намагалася надати військова-медикиня. Просто яка проходила повз. А тут в стінах військово-ЛІКАРСЬКОЇ комісії чоловіку не було кому надати першу допомогу, чекали на швидку. Виникає питання: хто ж ті лікарі, які засідають на ВЛК? Може вони не справжні? Може переодягнені в білі халати ритуальщики?
А яка причина смерті? ВЛК не встигли встановити "епілепсію"?
Не дожил до эпилепсии.
фельдшеры-дворники околовсяческой категории
Там сидять в основному мерзенні жіночки а-ля совкова продавщиця і на кожне зауваження грубо перебиває.
Обширний інфаркт, інсульт.
сильно вам допоможуть медики ?
навіть та бригада, яка приїхала

.
Любителі бабла там сидять
ВЛК в ТЦК. Думайте.
На влк ніхто не міг надати допомогу, викликали швидку 🤬
Колись давно - за часів совка , у ресторані ,,Киів'' одноіменного отелю у самому центрі Херсона, у банкетному залі святкували день медика. Там була уся тітулована медична еліта міста. Були усі тільки медики вищого гатунку. Під час застолля хтось подавався котлетою.... Викликали швидку!!! Поки вона їхала, ніхто не зміг надати допомогу постраждалому… Людина померла в оточенні десятків кваліфікованих медпрацівників....
Памятаю ту совкову Їдальню, але "Колючка" була краща.
Ну ця ,,совкова ідальня''знаходилась на ,,перехресті всіх доріг, у самому цетрі, де туди-сюди завжди постійно вешталися товпи народу, і туди не заходив тільки ледачий, тому там і було як на базарі- завжди гучно і некомфортно... ,,Біла Акація'''- це було зовсім інше... Подалі від цетру, від товпи, там було затишно і комфортно, жива музика було вечорами грала.....ВІн мабуть довше усіх і протримався...-
Недавно натрапив на відео, в Акацію також був приліт. Нажаль половини Херсона вже немає.
ТЦК - та СП - Територіальний Центр Катувань та Суцільної Продажності!
Спочатку його відгамселили,потім йому зле стало.До чого в нас ситуація долкотилася в країні.
не гамселили,а провели патриотичне інформування та оповіщення з наявним показом прибуття бурятів.......
ВЛК - Вирок Лікарів Кінцевий.
Хочеться побажати зеленському та всьому його кагалу, щоб коли вони опиняться за гратами та будуть відбувати покарання за зраду та мародерство, до них замість тюремних лікарів приходили лікарі з ВЛК з сусідньої камери...
нажаль не опиняться,це негласні правила та договори передачі влади,єдине якщо його не винесуть в пориві народного гніву....суддів Майдану не те що не посадили,їх навіть не звільнили,з 337 лише 48,мабуть пішли на пенсію за 12 років
Не здивуюсь, що потім в нього знайдуть закриту черепно-мозкову травму і ще й скажуть, що він був епілептик і в нього стався напад , і він тричі падав і бився головою об підлогу.....
Надеюсь после войны, начнут вылавливать этих плачей
Перевзуються швидко
навряд,єдине що повернуться ,,благодарники,, та віддячать....
Справа в тому, якщо не на війні, то на ВЛК до останнього українця - полководець ЗЕ.
Чоловік помер з переляку - таке буває 🤷🏿‍♀️
це ще, відносно, не найгірша смерть. не як смертник в багнюці в окопі морений голодом, забутий усіма
Ще один доказ, що ВЛК - це не лікарі, не допомогли людині, хоча всі мабуть давали клятву Гіпократа.
Це ЗЕздець повний .
Таи мабуть скоро офіційно будуть працювати банкіри та касири ( збирати та рахувати) а не лікарі ?
я вас здивую, ніхто з нині живучих не давав клятву гіпократа
але в цілому це клятвовідступники
Клятва Лікаря України

Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість обов'язків, що покладаються на мене, в присутності моїх учителів і колег урочисто клянусь:

усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров'я людини, лікуванню і запобіганню захворювань, надавати медичну допомогу всім, хто її потребує;незмінно керуватися у своїх діях і помислах принципами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих, визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні традиції світової медицини;зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на шкоду людині;додержувати правил професійної етики, не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому;постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння, у разі необхідності звертатися за допомогою до колег і самому ніколи їм у цьому не відмовляти, бути справедливим до колег;власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємоповаги між людьми.

Вірність цій Клятві присягаю пронести через усе своє життя.
Це він від проблем зі здоров'ям помер. Ось для того ВЛК й існує - щоб виявляти проблеми зі здоров'ям. Так би може він про них не знав і ходив собі з проблемами. А на ВЛК все виявили, спасибі їм.
Дивно, в до ТЦК і ВЛК йому було гарно, ще було життя!!! То ТЦК і ВЛК вбиває?!
Померають від думки, що москалів вбивати потрібно
*****. Суіцидніки якісь, а не ухилянти.
Дерьмаки міндічі юзіки мародери просроченого не на але чомусь
Цікаво, а це "ВЛК" встигло йому видати довідку, що він "апсолютно здоровий й підлягає призову", чи ні?
якщо вспіло то вже прибралися...
нічого,зараз зроблять з них офіс теріаторіальннокаральнопоховальних послуг +,ось тоді заживимо як в казці...
Громадянину в приміщенні тцк при проходженні влк була надана соціальна підтримка.

В результаті наданої соціальної підтримки громадянин опинився в труні.

Порушень не виявлено.
