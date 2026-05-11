Чоловік помер під час проходження ВЛК у Дніпрі: обласний ТЦК каже, що йому "стало зле"
У Дніпрі помер чоловік, якого зупинили під час перевірки військово-облікових документів. Його забрали на проходження військово-лікарської комісії.
Про це у понеділок, 11 травня, повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними відомства, інцидент стався 5 травня. Під час перевірки військового обліку група оповіщення у складі військовослужбовців РТЦК та СП та представника Нацполіції зупинила чоловіка, який, за інформацією ТЦК, порушував правила військового обліку та підлягав призову на службу.
Йде розслідування
"Під час проходження ВЛК військовозобов'язаному громадянину стало зле, та йому викликали бригаду швидкої допомоги. Медичні працівники, які прибули за викликом, протягом 45 хвилин надавали невідкладну допомогу, після чого констатували смерть", - сказано у повідомленні.
Наразі призначене службове розслідування та порушено кримінальну справу.
- Керівництво та особовий склад Дніпропетровського ОТЦК та СП надає всебічну допомогу правоохоронним органам і сприяє слідству, додали у ТЦК.
наше ВЛК непридатными признает тока тех кто уже при смерти. и то не всех
2. а що не так з жіками-мусорами ??? чому вони не можуть воювати ??? чому жінки які закінчили медичний вуз/медучилище підлягають обліку в довбаному "тцк" і можуть бути мобілісовані, а мусорки які зекінчили мусорській вуз не можуть ??? вони чим думали коли вибирали професію собі ???
3. в країни в керівництва має бути пріоритет хто несе більшу загрозу Україні - зовнішній ворог кацап, чи "внутрішній ворог", а по факту пограбований народ, який ледве зводить кінці з кінцями !!! нічого страшного якщо бабка пенсіонерка в супермаркеті вкраде пачку масла чи маргарину і її не буде нікому шукати !!! але пояснити це зебілам практично неможливо, бо зе розуміє якщо це ментовське лайно піде на фронт та його та j2вську банду міндічей не буде кому захищати ось і примає цей мусор в тилу для захисту свої жопи !!!
4. Країни ЄС, НАТО забезпечують Україну усім, по системі "лендлізу" у боротьбі з нащадками червонодупих комуно нацистів, подібно як вони забезпечували "срср" в 1941-45
5. повна економічна блокада паРаші *****, як на закупку товарів на заході так і на продаж сировини, починачити з вуглеводнів (нафти і газу), подібно до того як це зробили з червонодупими комуно-нацистами в 1983-91 рр. Р.Рейган, М.Тетчерг на уся Європа цивілізована, за окупацію, війну в Афганістані !!!
6. кацапська пропаганда брехлива називає усі протилежними термінами !!! окупацію половини Польщі 17.09.1939 (заходу України та заходу Білорусі) - "асвабожденіє" і "присоєдіненіє" !!! зараз з 2014 року апсолютно то саме але вже на сході, півдні України !!! майже 90 років минуло, а нічого не змінилося - як брехали кацапи, так і брешуть !!!
і, я здивую вас, в радіусі кілометра не було жодного ТЦКашника
"Люди смертні", як казали римляни
Земля пухом померлому чоловіку і співчуття рідним.
сильно вам допоможуть медики ?
навіть та бригада, яка приїхала
Таи мабуть скоро офіційно будуть працювати банкіри та касири ( збирати та рахувати) а не лікарі ?
але в цілому це клятвовідступники
Клятва Лікаря України
Набувши професії лікаря та усвідомивши важливість обов'язків, що покладаються на мене, в присутності моїх учителів і колег урочисто клянусь:
усі знання, сили та вміння віддавати справі охорони і поліпшення здоров'я людини, лікуванню і запобіганню захворювань, надавати медичну допомогу всім, хто її потребує;незмінно керуватися у своїх діях і помислах принципами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих, визнавати свої помилки, гідно продовжувати благородні традиції світової медицини;зберігати лікарську таємницю, не використовувати її на шкоду людині;додержувати правил професійної етики, не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому;постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння, у разі необхідності звертатися за допомогою до колег і самому ніколи їм у цьому не відмовляти, бути справедливим до колег;власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління, утверджувати високі ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємоповаги між людьми.
Вірність цій Клятві присягаю пронести через усе своє життя.
В результаті наданої соціальної підтримки громадянин опинився в труні.
Порушень не виявлено.