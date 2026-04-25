У Кривому Розі в ТЦК помер чоловік - названо попередню причину

У ТЦК Кривого Рогу помер чоловік

У Кривому Розі 22 квітня в приміщенні районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки помер військовозобов’язаний чоловік 1975 року народження.

Що відомо

У ТЦК зазначили, що попередньою причиною смерті є серцева недостатність.

За інформацією відомства, чоловік перебував у розшуку з 2025 року як порушник військового обліку.

Його доставили до районного ТЦК співробітники Національної поліції.

Стан здоров’я

При собі чоловік мав документи, що підтверджують підозру на онкологічне захворювання.

У зв’язку з цим його направили на додаткове медичне обстеження.

У ТЦК повідомили, що вже в приміщенні його стан раптово погіршився.

На місце викликали швидку допомогу та поліцію.

За попередніми даними, ознак насильницької смерті не виявлено.

Наразі тривають заходи для встановлення всіх обставин і причин смерті.

Так, не читаючи- епілепсія або серцевий напад.
25.04.2026 15:38 Відповісти
У Кривому Розі в ТЦК помер чоловік - причиною смерті людини,стали дії ТЦК,адже до цього, навіть з онкологічними захворюваннями,чоловік мав життя...
25.04.2026 15:39 Відповісти
Не сумуй тцкашник. На фронті теж опинишся.
25.04.2026 15:54 Відповісти
Ну Слава Богу, ти прочитав.Немає для тебе " теми"
25.04.2026 16:19 Відповісти
Причиною смерті людини стала війна і власна недбалість. Що заважало оформити військово-облікові документи в спокійному порядку, а не чекати, коли будуть робити це примусово?
25.04.2026 15:48 Відповісти
...написав штурмовик з посадки десь під Покровськом.
а тут рак укусил
не треба все скидати на війну. В тцк мають працювати люди з діючим мозком хоча б настільки, щоб вміти читати. працівники тцк, користуючись всевладдям, просто вбили людину, створивши умови, в яких він не міг вижити
В центрі "соціальної підтримки" як знущальницьки звучить, "підтримали" тільки так..
Ну що тут скажеш, вже нормальних слів немає. Єдине тішить, що рано чи пізно, а страшні людські прокльони знайдуть своїх клієнтів
Не туди адресуєте свої прокльони. Не будьте хитрожопими - що одні мають воювати, а інші будуть ховатися за їхніми спинами, то не буде таких випадків.
Недобровільно міняти добровольців?
це не той випадок, не підтасовуйте
так і буде - Боже завжди мститься за дезертирів та ухилянтів, - чи не мститься?

Потрібно мені перечитати Біблію.👐
А коли чотириразовий ухилянт підпадає під дію Талмуду (Тори, Невіімата та Ктувіма), а не Біблії, то тоді як?
тоді його громадяни обирають президентом під час війни, а потім, коли шашлики травневі не збуваються, починають проклинати ТЦК тут на Цензорі ☝
Логічно, бо дурна собака завжди агресує на дрючка, которим його б'ють, а не на того, хто його б'єтим дрючком.
Зато ми всі призєденти!
Фабрика смерті.
Серцева недостатність - напевно, від страху помер.

Переховувався, ухилявся, але злі ТЦК зловили все-таки .

Від долі не втечеш - черговий доказ.
все там будемо - прийдуть росіяни і братимемо Польщу під патронажем заградотрядов. Було таке вже
Яка дурна теза зеленої пропаганди, яка ще більше заохочує не йти до армії. Ти розумієш що воювати проти гуманної європи в тисячі разів краще? Полон - літак - Канада. Зебілоїд...
Добре, що не буряти вбили?
А чим краще?
А скільки медики зараз правлять за документи про підозру на онкологічне захворювання?
За інформацією відомства, чоловік перебував у розшуку з 2025 року як порушник військового обліку. Джерело: https://censor.net/ua/n3612365.

На підставі якої кримінальної справи чоловік у розшуку?Вся відповідальність за смерть людини на підорасах з ТЦК!
Знову СС "Галичина" вбили людину, свого співгромадянина
SS Halizien sagt - alle kazapen muss sterben o/
Ти ще що за придурок?
Кацапідор він звичайний, йому треба хрюкати за доширак 🔪🐷
А за кого люди в Кривому Розі голосовали? А-а?
Боюся щось не те написати, щоб не забанили.
Тут вже думати потрібно, що не попасти під статтю КК про антисемитизм.
Жил собі чоловік більш 50ти років, попав до ТЦК і "раптово помер від серцевої недостатності"..
1. Усі смертні. Серцевий напад може статися будь-коли та будь у кого.
2. Оновлюй облікові дані, проходь ВЛК і ніхто тебе не подасть у розшук.
3. 4 роки десь шарився, ховався, підозра на онко - а тут в армію забирають... Трагедія!
4. В тебе онко, на ногах стоїш, ще не вмираєш - як раз ЗСУ як найкраще місце, щоб отримати гідність.
Потужний в тебе інтелект 26-25=4 .
Зміни памперс.
очікувано
на відміну від тебе ніколи не мав жодних проблем з ТЦК.
Єдина до них претензія - що тебе досі не мобілізували.
Може хоч балаклави знімуть?
Темна історія
Зовсім ні. Але писати про це не можна, "непатріотично".
На Цензорі московитів як бліх на собаці.
Реєстрація: 24 квітня 2026 року
Відбілюють бурятів під кожною новиною про тцк
Померла людина, попередня причина смерті серцева недостатність, могли газом задути перед доставкою, могли причинити больовий шок, інфаркти доречі дуже поширені в закладах тцк, а це могла бути реакція на стрес, тим паче людина з підозрою на онко, нагадаю, що хвороба є в переліку офіційних причин неявки по повісці. Тобто примусова доставка в тцк ніщо інше як дії що призвели до смерті, тобто вбивство.
