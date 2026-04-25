У Кривому Розі в ТЦК помер чоловік - названо попередню причину

У Кривому Розі 22 квітня в приміщенні районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки помер військовозобов’язаний чоловік 1975 року народження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

Що відомо

У ТЦК зазначили, що попередньою причиною смерті є серцева недостатність.

За інформацією відомства, чоловік перебував у розшуку з 2025 року як порушник військового обліку.

Його доставили до районного ТЦК співробітники Національної поліції.

Стан здоров’я

При собі чоловік мав документи, що підтверджують підозру на онкологічне захворювання.

У зв’язку з цим його направили на додаткове медичне обстеження.

У ТЦК повідомили, що вже в приміщенні його стан раптово погіршився.

На місце викликали швидку допомогу та поліцію.

За попередніми даними, ознак насильницької смерті не виявлено.

Наразі тривають заходи для встановлення всіх обставин і причин смерті.

