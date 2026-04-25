У Кривому Розі в ТЦК помер чоловік - названо попередню причину
У Кривому Розі 22 квітня в приміщенні районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки помер військовозобов’язаний чоловік 1975 року народження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.
Що відомо
У ТЦК зазначили, що попередньою причиною смерті є серцева недостатність.
За інформацією відомства, чоловік перебував у розшуку з 2025 року як порушник військового обліку.
Його доставили до районного ТЦК співробітники Національної поліції.
Стан здоров’я
При собі чоловік мав документи, що підтверджують підозру на онкологічне захворювання.
У зв’язку з цим його направили на додаткове медичне обстеження.
У ТЦК повідомили, що вже в приміщенні його стан раптово погіршився.
На місце викликали швидку допомогу та поліцію.
За попередніми даними, ознак насильницької смерті не виявлено.
Наразі тривають заходи для встановлення всіх обставин і причин смерті.
Потрібно мені перечитати Біблію.👐
Зато ми всі призєденти!
Переховувався, ухилявся, але злі ТЦК зловили все-таки .
Від долі не втечеш - черговий доказ.
А чим краще?
На підставі якої кримінальної справи чоловік у розшуку?Вся відповідальність за смерть людини на підорасах з ТЦК!
2. Оновлюй облікові дані, проходь ВЛК і ніхто тебе не подасть у розшук.
3. 4 роки десь шарився, ховався, підозра на онко - а тут в армію забирають... Трагедія!
4. В тебе онко, на ногах стоїш, ще не вмираєш - як раз ЗСУ як найкраще місце, щоб отримати гідність.
Єдина до них претензія - що тебе досі не мобілізували.
