В Кривом Роге в ТЦК скончался мужчина - названа предварительная причина

В ТЦК Кривого Рога скончался мужчина

22 апреля в Кривом Роге в помещении районного территориального центра комплектования и социальной поддержки скончался военнообязанный мужчина 1975 года рождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Днепропетровский областной ТЦК и СП.

Что известно

В ТЦК отметили, что предварительной причиной смерти является сердечная недостаточность.

По информации ведомства, мужчина находился в розыске с 2025 года как нарушитель воинского учета.

Его доставили в районный ТЦК сотрудники Национальной полиции.

Состояние здоровья

При себе мужчина имел документы, подтверждающие подозрение на онкологическое заболевание.

В связи с этим его направили на дополнительное медицинское обследование.

В ТЦК сообщили, что уже в помещении его состояние внезапно ухудшилось.

На место вызвали скорую помощь и полицию.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не выявлено.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин смерти.

Кривой Рог (1507) смерть (9088) ТЦК (1048)
Топ комментарии
Так, не читаючи- епілепсія або серцевий напад.
25.04.2026 15:38 Ответить
Не сумуй тцкашник. На фронті теж опинишся.
25.04.2026 15:54 Ответить
У Кривому Розі в ТЦК помер чоловік - причиною смерті людини,стали дії ТЦК,адже до цього, навіть з онкологічними захворюваннями,чоловік мав життя...
25.04.2026 15:39 Ответить
Так, не читаючи- епілепсія або серцевий напад.
25.04.2026 15:38 Ответить
Прочитав.
25.04.2026 15:40 Ответить
У Кривому Розі в ТЦК помер чоловік - причиною смерті людини,стали дії ТЦК,адже до цього, навіть з онкологічними захворюваннями,чоловік мав життя...
25.04.2026 15:39 Ответить
Причиною смерті людини стала війна і власна недбалість. Що заважало оформити військово-облікові документи в спокійному порядку, а не чекати, коли будуть робити це примусово?
25.04.2026 15:48 Ответить
Мабудь те ж, що заважало викликати швидку...
25.04.2026 15:50 Ответить
...написав штурмовик з посадки десь під Покровськом.
25.04.2026 15:51 Ответить
а тут рак укусил
25.04.2026 15:55 Ответить
не треба все скидати на війну. В тцк мають працювати люди з діючим мозком хоча б настільки, щоб вміти читати. працівники тцк, користуючись всевладдям, просто вбили людину, створивши умови, в яких він не міг вижити
25.04.2026 16:04 Ответить
В центрі "соціальної підтримки" як знущальницьки звучить, "підтримали" тільки так..
25.04.2026 15:40 Ответить
Ну що тут скажеш, вже нормальних слів немає. Єдине тішить, що рано чи пізно, а страшні людські прокльони знайдуть своїх клієнтів
25.04.2026 15:43 Ответить
Не туди адресуєте свої прокльони. Не будьте хитрожопими - що одні мають воювати, а інші будуть ховатися за їхніми спинами, то не буде таких випадків.
25.04.2026 15:50 Ответить
Недобровільно міняти добровольців?
25.04.2026 15:52 Ответить
це не той випадок, не підтасовуйте
25.04.2026 16:06 Ответить
так і буде - Боже завжди мститься за дезертирів та ухилянтів, - чи не мститься?

Потрібно мені перечитати Біблію.👐
25.04.2026 15:52 Ответить
А коли чотириразовий ухилянт підпадає під дію Талмуду (Тори, Невіімата та Ктувіма), а не Біблії, то тоді як?
25.04.2026 15:57 Ответить
тоді його громадяни обирають президентом під час війни, а потім, коли шашлики травневі не збуваються, починають проклинати ТЦК тут на Цензорі ☝
25.04.2026 16:00 Ответить
Логічно, бо дурна собака завжди агресує на дрючка, которим його б'ють, а не на того, хто його б'єтим дрючком.
Зато ми всі призєденти!
25.04.2026 16:05 Ответить
Фабрика смерті.
25.04.2026 15:44 Ответить
Серцева недостатність - напевно, від страху помер.

Переховувався, ухилявся, але злі ТЦК зловили все-таки .

Від долі не втечеш - черговий доказ.
25.04.2026 15:48 Ответить
Не сумуй тцкашник. На фронті теж опинишся.
25.04.2026 15:54 Ответить
все там будемо - прийдуть росіяни і братимемо Польщу під патронажем заградотрядов. Було таке вже
25.04.2026 16:05 Ответить
Добре, що не буряти вбили?
А чим краще?
25.04.2026 15:51 Ответить
А скільки медики зараз правлять за документи про підозру на онкологічне захворювання?
25.04.2026 15:52 Ответить
За інформацією відомства, чоловік перебував у розшуку з 2025 року як порушник військового обліку. Джерело: https://censor.net/ua/n3612365.

На підставі якої кримінальної справи чоловік у розшуку?Вся відповідальність за смерть людини на підорасах з ТЦК!
25.04.2026 15:54 Ответить
Знову СС "Галичина" вбили людину, свого співгромадянина
25.04.2026 15:54 Ответить
SS Halizien sagt - alle kazapen muss sterben o/
25.04.2026 15:56 Ответить
Ти ще що за придурок?
25.04.2026 15:58 Ответить
Кацапідор він звичайний, йому треба хрюкати за доширак 🔪🐷
25.04.2026 16:02 Ответить
А за кого люди в Кривому Розі голосовали? А-а?
25.04.2026 15:55 Ответить
Боюся щось не те написати, щоб не забанили.
25.04.2026 15:56 Ответить
Тут вже думати потрібно, що не попасти під статтю КК про антисемитизм.
25.04.2026 15:59 Ответить
Жил собі чоловік більш 50ти років, попав до ТЦК і "раптово помер від серцевої недостатності"..
25.04.2026 15:58 Ответить
1. Усі смертні. Серцевий напад може статися будь-коли та будь у кого.
2. Оновлюй облікові дані, проходь ВЛК і ніхто тебе не подасть у розшук.
3. 4 роки десь шарився, ховався, підозра на онко - а тут в армію забирають... Трагедія!
4. В тебе онко, на ногах стоїш, ще не вмираєш - як раз ЗСУ як найкраще місце, щоб отримати гідність.
25.04.2026 16:01 Ответить
Потужний в тебе інтелект 26-25=4 .
25.04.2026 16:04 Ответить
Зміни памперс.
25.04.2026 16:06 Ответить
очікувано
25.04.2026 16:07 Ответить
Темна історія
25.04.2026 16:02 Ответить
зате не буряти вбили чоловіка .
25.04.2026 16:03 Ответить
 
 