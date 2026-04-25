В Кривом Роге в ТЦК скончался мужчина - названа предварительная причина
22 апреля в Кривом Роге в помещении районного территориального центра комплектования и социальной поддержки скончался военнообязанный мужчина 1975 года рождения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Днепропетровский областной ТЦК и СП.
Что известно
В ТЦК отметили, что предварительной причиной смерти является сердечная недостаточность.
По информации ведомства, мужчина находился в розыске с 2025 года как нарушитель воинского учета.
Его доставили в районный ТЦК сотрудники Национальной полиции.
Состояние здоровья
При себе мужчина имел документы, подтверждающие подозрение на онкологическое заболевание.
В связи с этим его направили на дополнительное медицинское обследование.
В ТЦК сообщили, что уже в помещении его состояние внезапно ухудшилось.
На место вызвали скорую помощь и полицию.
По предварительным данным, признаков насильственной смерти не выявлено.
В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин смерти.
Потрібно мені перечитати Біблію.👐
Зато ми всі призєденти!
Переховувався, ухилявся, але злі ТЦК зловили все-таки .
Від долі не втечеш - черговий доказ.
А чим краще?
На підставі якої кримінальної справи чоловік у розшуку?Вся відповідальність за смерть людини на підорасах з ТЦК!
2. Оновлюй облікові дані, проходь ВЛК і ніхто тебе не подасть у розшук.
3. 4 роки десь шарився, ховався, підозра на онко - а тут в армію забирають... Трагедія!
4. В тебе онко, на ногах стоїш, ще не вмираєш - як раз ЗСУ як найкраще місце, щоб отримати гідність.