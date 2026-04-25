В Кривом Роге в ТЦК скончался мужчина - названа предварительная причина

22 апреля в Кривом Роге в помещении районного территориального центра комплектования и социальной поддержки скончался военнообязанный мужчина 1975 года рождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Днепропетровский областной ТЦК и СП.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

В ТЦК отметили, что предварительной причиной смерти является сердечная недостаточность.

По информации ведомства, мужчина находился в розыске с 2025 года как нарушитель воинского учета.

Его доставили в районный ТЦК сотрудники Национальной полиции.

Состояние здоровья

При себе мужчина имел документы, подтверждающие подозрение на онкологическое заболевание.

В связи с этим его направили на дополнительное медицинское обследование.

В ТЦК сообщили, что уже в помещении его состояние внезапно ухудшилось.

На место вызвали скорую помощь и полицию.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не выявлено.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств и причин смерти.

