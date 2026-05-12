РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6581 посетитель онлайн
Новости Помощь Украине от Литвы
405 2

Науседа надеется на скорейший запуск совместного военного производства с Украиной: Мы готовы и крайне заинтересованы

Науседа о совместном военном производстве с Украиной

Президент Литвы Гитанас Науседа отмечает рост интереса инвесторов к оборонной промышленности Литвы и рассчитывает на скорейший запуск совместного военного производства с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом он сказал журналистам во вторник на конференции оборонной промышленности Daimex Baltic 2026 в Вильнюсе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Готовы и крайне заинтересованы

Так, отмечается, что ожидания скорейшего перехода к практическим действиям Науседа озвучил в понедельник и главе военной разведки Украины Кириллу Буданову, который посетил Литву.

"Мы готовы и крайне заинтересованы в использовании новейших украинских технологий и развитии совместного производства. Мы хотим, чтобы те замечательные соглашения, которые мы подписали ранее, были реализованы на практике, чтобы мы могли привести конкретные примеры того, как все это работает", – подчеркнул литовский президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов прибыл в Литву: будут обсуждать вопросы безопасности, – СМИ

Конкретные дела

Науседа призвал превратить все меморандумы в конкретные дела.

"Интерес (со стороны инвесторов к оборонной промышленности. – Ред.) есть, и остается только перейти от подписания меморандумов к реальным делам", – отметил президент.

Читайте: Литва поставит Украине ракеты RBS, – министр обороны Каунас

Автор: 

Литва (2705) производство (606) Науседа Гитанас (329)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
науседа, не задовбуй!
і нас тут міндіч цукерман на зв'язку.....
династія, файр поінт.
всі кинулися на захист.
зелена гундоса гнида, мовчить!
показать весь комментарий
12.05.2026 13:55 Ответить
Это ты заинтересован, а зедроту это в хер не уперлось, ему просто ********* без телодвижух.
показать весь комментарий
12.05.2026 14:26 Ответить
 
 