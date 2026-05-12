Науседа надеется на скорейший запуск совместного военного производства с Украиной: Мы готовы и крайне заинтересованы
Президент Литвы Гитанас Науседа отмечает рост интереса инвесторов к оборонной промышленности Литвы и рассчитывает на скорейший запуск совместного военного производства с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом он сказал журналистам во вторник на конференции оборонной промышленности Daimex Baltic 2026 в Вильнюсе.
Готовы и крайне заинтересованы
Так, отмечается, что ожидания скорейшего перехода к практическим действиям Науседа озвучил в понедельник и главе военной разведки Украины Кириллу Буданову, который посетил Литву.
"Мы готовы и крайне заинтересованы в использовании новейших украинских технологий и развитии совместного производства. Мы хотим, чтобы те замечательные соглашения, которые мы подписали ранее, были реализованы на практике, чтобы мы могли привести конкретные примеры того, как все это работает", – подчеркнул литовский президент.
Конкретные дела
Науседа призвал превратить все меморандумы в конкретные дела.
"Интерес (со стороны инвесторов к оборонной промышленности. – Ред.) есть, и остается только перейти от подписания меморандумов к реальным делам", – отметил президент.
