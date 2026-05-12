Науседа сподівається на якнайшвидший запуск спільного військового виробництва з Україною: Ми готові та вкрай зацікавлені

Президент Литви Гітанас Науседа наголошує на зростанні інтересу інвесторів до оборонної промисловості Литви і розраховує на якнайшвидший запуск спільного військового виробництва з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це він сказав журналістам у вівторок на конференції оборонної промисловості Daimex Baltic 2026 у Вільнюсі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Готові та вкрай зацікавлені

Так, зазначається, що очікування якнайшвидшого переходу до практичних дій Науседа озвучив у понеділок і голові військової розвідки України Кирилу Буданову, який відвідав Литву.

"Ми готові та вкрай зацікавлені у використанні новітніх українських технологій та розвитку спільного виробництва. Ми хочемо, щоб ті чудові угоди, які ми підписали раніше, були реалізовані на практиці, щоб ми могли навести конкретні приклади того, як усе це працює", – наголосив литовський президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов прибув до Литви: обговорюватимуть безпекові питання, - ЗМІ

Конкретні справи

Науседа закликав перетворити всі меморандуми на конкретні справи.

"Інтерес (з боку інвесторів до оборонної промисловості. – Ред.) є, і залишається лише перейти від підписання меморандумів до реальних справ", – зазначив президент.

Читайте: Литва поставить Україні ракети RBS, - міністр оборони Каунас