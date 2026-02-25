Литва поставить Україні ракети RBS, - міністр оборони Каунас

Литва передасть Україні партію ракет RBS.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це повідомив міністр оборони Литви Робертас Каунас під час візиту до Києва.

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Постачання ракет

"З метою забезпечення захисту критичної інфраструктури ми передаємо Україні 30 ракет RBS. Для України це зараз критично необхідне озброєння, яке сприятиме зміцненню протиповітряної оборони", - сказав Каунас.

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Енергетична допомога

Також литовський міністр повідомив, що Литва поставила Україні 90 генераторів на суму понад 2 млн євро під час найхолоднішого періоду січня-лютого 2026 року. Крім того, країна готує додаткові поставки дизельних генераторів, трансформаторів, електродвигунів та іншого енергетичного обладнання для відновлення електропостачання та пошкодженої інфраструктури.

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Що передувало?

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров за результатами зустрічі зі своїм литовським колегою Робертасом Каунасом повідомив, що Литва готова збільшити свої внески до програми PURL.