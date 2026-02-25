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Новини Допомога Україні від Литви
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Литва поставить Україні ракети RBS, - міністр оборони Каунас

Каунас про передачу Україні ракет RBS

Литва передасть Україні партію ракет RBS.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це повідомив міністр оборони Литви Робертас Каунас під час візиту до Києва.

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Постачання ракет

"З метою забезпечення захисту критичної інфраструктури ми передаємо Україні 30 ракет RBS. Для України це зараз критично необхідне озброєння, яке сприятиме зміцненню протиповітряної оборони", - сказав Каунас.

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Енергетична допомога

Також литовський міністр повідомив, що Литва поставила Україні 90 генераторів на суму понад 2 млн євро під час найхолоднішого періоду січня-лютого 2026 року. Крім того, країна готує додаткові поставки дизельних генераторів, трансформаторів, електродвигунів та іншого енергетичного обладнання для відновлення електропостачання та пошкодженої інфраструктури.

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Що передувало?

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров за результатами зустрічі зі своїм литовським колегою Робертасом Каунасом повідомив, що Литва готова збільшити свої внески до програми PURL.

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Литва (2688) допомога (9175) ракети (4437)
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Маленька за розмірами держава - але робить великі справи! РЕСПЕКТ!
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25.02.2026 13:04 Відповісти
Ну, "На безриб'ї, і рак - риба...". Хіба що працювать "наскоком", при низькому рівні роботи засобів РЕБ...
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25.02.2026 13:34 Відповісти
RESPECT
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25.02.2026 13:09 Відповісти
Щиро дякуємо,друзі!
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25.02.2026 13:10 Відповісти
США і цього не передають. Тому що тільки продають. Бариги на крові. Тьфу,***.
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25.02.2026 13:12 Відповісти
 
 