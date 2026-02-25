Литва поставить Україні ракети RBS, - міністр оборони Каунас
Литва передасть Україні партію ракет RBS.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це повідомив міністр оборони Литви Робертас Каунас під час візиту до Києва.
Постачання ракет
"З метою забезпечення захисту критичної інфраструктури ми передаємо Україні 30 ракет RBS. Для України це зараз критично необхідне озброєння, яке сприятиме зміцненню протиповітряної оборони", - сказав Каунас.
Енергетична допомога
Також литовський міністр повідомив, що Литва поставила Україні 90 генераторів на суму понад 2 млн євро під час найхолоднішого періоду січня-лютого 2026 року. Крім того, країна готує додаткові поставки дизельних генераторів, трансформаторів, електродвигунів та іншого енергетичного обладнання для відновлення електропостачання та пошкодженої інфраструктури.
Що передувало?
Раніше міністр оборони України Михайло Федоров за результатами зустрічі зі своїм литовським колегою Робертасом Каунасом повідомив, що Литва готова збільшити свої внески до програми PURL.
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