УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7806 відвідувачів онлайн
Новини Програма PURL
516 0

Федоров: Литва збільшить свої внески до PURL, а Україна поділіться своїм досвідом боротьби з "Шахедами"

Федоров і Каунас обговорили безпілотники та ППО

Міністр оборони України Михайло Федоров за результатами зустрічі зі своїм литовським колегою Робертасом Каунасом повідомив, що Литва готова збільшити свої внески до програми PURL, Україна, своєю чергою, поділиться досвідом боротьби з ударними безпілотниками.

Про це Федоров написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підсилення обороноздатності 

"Продуктивна зустріч з міністром оборони Робертасом Каунасом. Основні теми: безпілотники, протиповітряна оборона, співпраця в галузі радіоелектронної боротьби. Вдячні Литві за підтримку у розмірі 0,25% ВВП та внески до PURL. Україна також готова поділитися своїм досвідом боротьби з "Шахедами", щоб посилити оборону партнерів", - зазначив міністр оборони.

Каунас також повідомив про посилення протиповітряної оборони України через програму PURL.

"Литва, підтримуючи протиповітряну оборону України, виділить додатковий внесок на ініціативу "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL), в рамках якої Україні постачаються озброєння американського виробництва", - написав литовський міністр у соціальній платформі Х.

Також читайте: Південна Корея розглядає можливість приєднатися до ініціативи PURL, - ЗМІ

Данія модернізує навчальний центр ЗСУ

  • У вівторок, 24 лютого, Федоров зазначив, що Україна і Данія запускають спільний проєкт для модернізації одного з навчальних центрів ЗСУ. Данія інвестує близько 33 млн євро в навчальну інфраструктуру, побутові та санітарні умови, обладнання, дрони для підготовки. Проєкт передбачає комплексне оновлення інфраструктури одного з навчальних центрів ЗСУ. Це дасть змогу підвищити рівень побутового комфорту й безпеки для військовослужбовців, які проходять відповідну підготовку на базі центру. "Наше завдання для досягнення цілей війни - трансформувати систему підготовки українських військовослужбовців. Якісна підготовка - це зменшення втрат і зростання ефективності. Модернізації навчального центру - один із перших кроків до цього", - додав міністр оборони України.

Читайте: Наш план війни - три цілі: закрити небо, зупинити ворога та позбавити РФ грошей на війну, - Федоров. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5916) Литва (2684) оборона (4947) ППО (4151) Федоров Михайло (1118)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 