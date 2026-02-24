Федоров: Литва збільшить свої внески до PURL, а Україна поділіться своїм досвідом боротьби з "Шахедами"

Міністр оборони України Михайло Федоров за результатами зустрічі зі своїм литовським колегою Робертасом Каунасом повідомив, що Литва готова збільшити свої внески до програми PURL, Україна, своєю чергою, поділиться досвідом боротьби з ударними безпілотниками.

Про це Федоров написав у соцмережі Х.

Підсилення обороноздатності

"Продуктивна зустріч з міністром оборони Робертасом Каунасом. Основні теми: безпілотники, протиповітряна оборона, співпраця в галузі радіоелектронної боротьби. Вдячні Литві за підтримку у розмірі 0,25% ВВП та внески до PURL. Україна також готова поділитися своїм досвідом боротьби з "Шахедами", щоб посилити оборону партнерів", - зазначив міністр оборони.

Каунас також повідомив про посилення протиповітряної оборони України через програму PURL.

"Литва, підтримуючи протиповітряну оборону України, виділить додатковий внесок на ініціативу "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL), в рамках якої Україні постачаються озброєння американського виробництва", - написав литовський міністр у соціальній платформі Х.

Данія модернізує навчальний центр ЗСУ

У вівторок, 24 лютого, Федоров зазначив, що Україна і Данія запускають спільний проєкт для модернізації одного з навчальних центрів ЗСУ. Данія інвестує близько 33 млн євро в навчальну інфраструктуру, побутові та санітарні умови, обладнання, дрони для підготовки. Проєкт передбачає комплексне оновлення інфраструктури одного з навчальних центрів ЗСУ. Це дасть змогу підвищити рівень побутового комфорту й безпеки для військовослужбовців, які проходять відповідну підготовку на базі центру. "Наше завдання для досягнення цілей війни - трансформувати систему підготовки українських військовослужбовців. Якісна підготовка - це зменшення втрат і зростання ефективності. Модернізації навчального центру - один із перших кроків до цього", - додав міністр оборони України.

