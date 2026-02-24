Федоров: Литва увеличит свои взносы в PURL, а Украина поделится своим опытом борьбы с "шахедами"

Министр обороны Украины Михаил Федоров по результатам встречи со своим литовским коллегой Робертасом Каунасом сообщил, что Литва готова увеличить свои взносы в программу PURL, Украина, в свою очередь, поделится опытом борьбы с ударными беспилотниками.

Об этом Федоров написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Усиление обороноспособности

"Продуктивная встреча с министром обороны Робертасом Каунасом. Основные темы: беспилотники, противовоздушная оборона, сотрудничество в области радиоэлектронной борьбы. Благодарны Литве за поддержку в размере 0,25% ВВП и взносы в PURL. Украина также готова поделиться своим опытом борьбы с "Шахедами", чтобы усилить оборону партнеров", - отметил министр обороны.

Каунас также сообщил об усилении противовоздушной обороны Украины через программу PURL.

"Литва, поддерживая противовоздушную оборону Украины, выделит дополнительный взнос на инициативу "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL), в рамках которой Украине поставляются вооружения американского производства", - написаллитовский министр в социальной платформе Х.

Читайте также: Южная Корея рассматривает возможность присоединиться к инициативе PURL, - СМИ

Дания модернизирует учебный центр ВСУ

Во вторник, 24 февраля, Федоров отметил, что Украина и Дания запускают совместный проект по модернизации одного из учебных центров ВСУ. Дания инвестирует около 33 млн евро в учебную инфраструктуру, бытовые и санитарные условия, оборудование, дроны для подготовки. Проект предусматривает комплексное обновление инфраструктуры одного из учебных центров ВСУ. Это позволит повысить уровень бытового комфорта и безопасности для военнослужащих, проходящих соответствующую подготовку на базе центра. "Наша задача для достижения целей войны - трансформировать систему подготовки украинских военнослужащих. Качественная подготовка - это уменьшение потерь и рост эффективности. Модернизация учебного центра - один из первых шагов к этому", - добавил министр обороны Украины.

Читайте: Наш план войны - три цели: закрыть небо, остановить врага и лишить РФ денег на войну, - Федоров. ВИДЕО