УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9043 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні від Литви
466 3

Литва спрямує 223 млн євро на ППО та дрони для України

Міноборони Литви анонсувало €223 млн допомоги Україні

У 2026 році Литва продовжить військову підтримку України, виділивши 223 млн євро. Основний акцент — протиповітряна оборона, безпілотники та артилерійські боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням LRT, про це заявив міністр оборони Робертас Каунас на зустрічі міністрів оборони НАТО.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ми чуємо нагальні потреби України. Військова допомога Литви вже перевищила 1 мільярд доларів США. Цього року ми зарезервували ще 265 мільйонів доларів США на три пріоритети: протиповітряну оборону, українські безпілотники та артилерійські боєприпаси великої дальності", – сказав він у заяві, опублікованій міністерством.

Каунас підтвердив,  що Литва планує продовжити зміцнення оборонної промисловості України. Зокрема країна зобов'язалася надавати Україні довгострокову підтримку, виділяючи щонайменше 0,25% свого ВВП щорічно на допомогу 

На що піде допомога:

  • 32 млн євро було виділено на виробництво безпілотників дальньої дії для Збройних сил України;
  • 10 млн євро буде виділено цього року на додаткове виробництво дронів;
  • 20 млн євро – на придбання ударних дронів дальньої дії та морських дронів у оборонної промисловості України.
  • майже 28 млн євро буде виділено на виробництво двох типів 155-мм артилерійських снарядів, включаючи снаряди дальньої дії в рамках Чеської ініціативи;
  • ще 5 млн євро виділено на протитанкові міни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Науседа про плани допомоги Україні: сухопутні сили, корабель і ППО

З початку року Литва вже надала військову допомогу на суму 26 млн євро, включаючи генератори, паливні цистерни, системи протидії безпілотникам та оптичне обладнання.

Допомога Україні від Литви з початку повномасштабного вторгення

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Литва є одним із найактивніших союзників Україна — як у військовій, так і в політичній та гуманітарній сферах.

Литва передала Україні системи ППО, протитанкове озброєння, боєприпаси, бронетехніку, засоби зв’язку та обладнання для розмінування, а також бере участь у навчанні українських військових.

Країна прийняла українських біженців, надає медичну допомогу пораненим, підтримує відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва щорічно спрямовуватиме 0,25% ВВП на допомогу Україні, – розвідка

На міжнародному рівні Литва активно виступає за посилення санкцій проти Росії та підтримує вступ України до ЄС і НАТО.

Литва послідовно виступає за повну військову перемогу України та повернення всіх окупованих територій.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5855) Литва (2665) ППО (4121) допомога (9150)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стоп гроші зеленомордому!!!
показати весь коментар
13.02.2026 12:20 Відповісти
Цінуйте жертви. Скільки корисного можна було зробити на ці 223 млн. євро для громадян в маленькій Литві. Для них це величезні гроші.
показати весь коментар
13.02.2026 12:23 Відповісти
Литовці, щиро дякуємо за допомогу!
показати весь коментар
13.02.2026 12:51 Відповісти
 
 