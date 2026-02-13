Литва спрямує 223 млн євро на ППО та дрони для України

У 2026 році Литва продовжить військову підтримку України, виділивши 223 млн євро. Основний акцент — протиповітряна оборона, безпілотники та артилерійські боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням LRT, про це заявив міністр оборони Робертас Каунас на зустрічі міністрів оборони НАТО.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ми чуємо нагальні потреби України. Військова допомога Литви вже перевищила 1 мільярд доларів США. Цього року ми зарезервували ще 265 мільйонів доларів США на три пріоритети: протиповітряну оборону, українські безпілотники та артилерійські боєприпаси великої дальності", – сказав він у заяві, опублікованій міністерством.

Каунас підтвердив, що Литва планує продовжити зміцнення оборонної промисловості України. Зокрема країна зобов'язалася надавати Україні довгострокову підтримку, виділяючи щонайменше 0,25% свого ВВП щорічно на допомогу

На що піде допомога:

32 млн євро було виділено на виробництво безпілотників дальньої дії для Збройних сил України;

10 млн євро буде виділено цього року на додаткове виробництво дронів;

20 млн євро – на придбання ударних дронів дальньої дії та морських дронів у оборонної промисловості України.

майже 28 млн євро буде виділено на виробництво двох типів 155-мм артилерійських снарядів, включаючи снаряди дальньої дії в рамках Чеської ініціативи;

ще 5 млн євро виділено на протитанкові міни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Науседа про плани допомоги Україні: сухопутні сили, корабель і ППО

З початку року Литва вже надала військову допомогу на суму 26 млн євро, включаючи генератори, паливні цистерни, системи протидії безпілотникам та оптичне обладнання.

Допомога Україні від Литви з початку повномасштабного вторгення

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Литва є одним із найактивніших союзників Україна — як у військовій, так і в політичній та гуманітарній сферах.

Литва передала Україні системи ППО, протитанкове озброєння, боєприпаси, бронетехніку, засоби зв’язку та обладнання для розмінування, а також бере участь у навчанні українських військових.

Країна прийняла українських біженців, надає медичну допомогу пораненим, підтримує відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва щорічно спрямовуватиме 0,25% ВВП на допомогу Україні, – розвідка

На міжнародному рівні Литва активно виступає за посилення санкцій проти Росії та підтримує вступ України до ЄС і НАТО.

Литва послідовно виступає за повну військову перемогу України та повернення всіх окупованих територій.