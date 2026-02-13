Литва спрямує 223 млн євро на ППО та дрони для України
У 2026 році Литва продовжить військову підтримку України, виділивши 223 млн євро. Основний акцент — протиповітряна оборона, безпілотники та артилерійські боєприпаси.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням LRT, про це заявив міністр оборони Робертас Каунас на зустрічі міністрів оборони НАТО.
"Ми чуємо нагальні потреби України. Військова допомога Литви вже перевищила 1 мільярд доларів США. Цього року ми зарезервували ще 265 мільйонів доларів США на три пріоритети: протиповітряну оборону, українські безпілотники та артилерійські боєприпаси великої дальності", – сказав він у заяві, опублікованій міністерством.
Каунас підтвердив, що Литва планує продовжити зміцнення оборонної промисловості України. Зокрема країна зобов'язалася надавати Україні довгострокову підтримку, виділяючи щонайменше 0,25% свого ВВП щорічно на допомогу
На що піде допомога:
- 32 млн євро було виділено на виробництво безпілотників дальньої дії для Збройних сил України;
- 10 млн євро буде виділено цього року на додаткове виробництво дронів;
- 20 млн євро – на придбання ударних дронів дальньої дії та морських дронів у оборонної промисловості України.
- майже 28 млн євро буде виділено на виробництво двох типів 155-мм артилерійських снарядів, включаючи снаряди дальньої дії в рамках Чеської ініціативи;
- ще 5 млн євро виділено на протитанкові міни.
З початку року Литва вже надала військову допомогу на суму 26 млн євро, включаючи генератори, паливні цистерни, системи протидії безпілотникам та оптичне обладнання.
Допомога Україні від Литви з початку повномасштабного вторгення
З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Литва є одним із найактивніших союзників Україна — як у військовій, так і в політичній та гуманітарній сферах.
Литва передала Україні системи ППО, протитанкове озброєння, боєприпаси, бронетехніку, засоби зв’язку та обладнання для розмінування, а також бере участь у навчанні українських військових.
Країна прийняла українських біженців, надає медичну допомогу пораненим, підтримує відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури.
На міжнародному рівні Литва активно виступає за посилення санкцій проти Росії та підтримує вступ України до ЄС і НАТО.
Литва послідовно виступає за повну військову перемогу України та повернення всіх окупованих територій.
