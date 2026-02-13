РУС
Литва направит 223 млн евро на ПВО и дроны для Украины

Минобороны Литвы анонсировало €223 млн помощи Украине

В 2026 году Литва продолжит военную поддержку Украины, выделив 223 млн евро. Основной акцент — противовоздушная оборона, беспилотники и артиллерийские боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил министр обороны Робертас Каунас на встрече министров обороны НАТО.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы слышим насущные потребности Украины. Военная помощь Литвы уже превысила 1 миллиард долларов США. В этом году мы зарезервировали еще 265 миллионов долларов США на три приоритета: противовоздушную оборону, украинские беспилотники и артиллерийские боеприпасы большой дальности", — сказал он в заявлении, опубликованном министерством.

Каунас подтвердил, что Литва планирует продолжить укрепление оборонной промышленности Украины. В частности, страна обязалась оказывать Украине долгосрочную поддержку, выделяя не менее 0,25% своего ВВП ежегодно на помощь 

На что пойдет помощь:

  • 32 млн евро было выделено на производство беспилотников дальнего действия для Вооруженных сил Украины;
  • 10 млн евро будет выделено в этом году на дополнительное производство дронов;
  • 20 млн евро – на приобретение ударных дронов дальнего действия и морских дронов у оборонной промышленности Украины.
  • почти 28 млн евро будет выделено на производство двух типов 155-мм артиллерийских снарядов, включая снаряды дальнего действия в рамках Чешской инициативы;
  • еще 5 млн евро выделено на противотанковые мины.

С начала года Литва уже предоставила военную помощь на сумму 26 млн евро, включая генераторы, топливные цистерны, системы противодействия беспилотникам и оптическое оборудование.

Помощь Украине от Литвы с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Литва является одним из самых активных союзников Украины — как в военной, так и в политической и гуманитарной сферах.

Литва передала Украине системы ПВО, противотанковое вооружение, боеприпасы, бронетехнику, средства связи и оборудование для разминирования, а также участвует в обучении украинских военных.

Страна приняла украинских беженцев, оказывает медицинскую помощь раненым, поддерживает восстановление энергетической и социальной инфраструктуры.

На международном уровне Литва активно выступает за усиление санкций против России и поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО.

Литва последовательно выступает за полную военную победу Украины и возвращение всех оккупированных территорий.

Стоп гроші зеленомордому!!!
показать весь комментарий
13.02.2026 12:20 Ответить
Цінуйте жертви. Скільки корисного можна було зробити на ці 223 млн. євро для громадян в маленькій Литві. Для них це величезні гроші.
показать весь комментарий
13.02.2026 12:23 Ответить
Литовці, щиро дякуємо за допомогу!
показать весь комментарий
13.02.2026 12:51 Ответить
 
 