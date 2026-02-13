Литва направит 223 млн евро на ПВО и дроны для Украины

В 2026 году Литва продолжит военную поддержку Украины, выделив 223 млн евро. Основной акцент — противовоздушная оборона, беспилотники и артиллерийские боеприпасы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом заявил министр обороны Робертас Каунас на встрече министров обороны НАТО.

"Мы слышим насущные потребности Украины. Военная помощь Литвы уже превысила 1 миллиард долларов США. В этом году мы зарезервировали еще 265 миллионов долларов США на три приоритета: противовоздушную оборону, украинские беспилотники и артиллерийские боеприпасы большой дальности", — сказал он в заявлении, опубликованном министерством.

Каунас подтвердил, что Литва планирует продолжить укрепление оборонной промышленности Украины. В частности, страна обязалась оказывать Украине долгосрочную поддержку, выделяя не менее 0,25% своего ВВП ежегодно на помощь

На что пойдет помощь:

32 млн евро было выделено на производство беспилотников дальнего действия для Вооруженных сил Украины;

10 млн евро будет выделено в этом году на дополнительное производство дронов;

20 млн евро – на приобретение ударных дронов дальнего действия и морских дронов у оборонной промышленности Украины.

почти 28 млн евро будет выделено на производство двух типов 155-мм артиллерийских снарядов, включая снаряды дальнего действия в рамках Чешской инициативы;

еще 5 млн евро выделено на противотанковые мины.

С начала года Литва уже предоставила военную помощь на сумму 26 млн евро, включая генераторы, топливные цистерны, системы противодействия беспилотникам и оптическое оборудование.

Помощь Украине от Литвы с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Литва является одним из самых активных союзников Украины — как в военной, так и в политической и гуманитарной сферах.

Литва передала Украине системы ПВО, противотанковое вооружение, боеприпасы, бронетехнику, средства связи и оборудование для разминирования, а также участвует в обучении украинских военных.

Страна приняла украинских беженцев, оказывает медицинскую помощь раненым, поддерживает восстановление энергетической и социальной инфраструктуры.

На международном уровне Литва активно выступает за усиление санкций против России и поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО.

Литва последовательно выступает за полную военную победу Украины и возвращение всех оккупированных территорий.