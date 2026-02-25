Литва поставит Украине ракеты RBS, - министр обороны Каунас

Литва передаст Украине партию ракет RBS.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас во время визита в Киев.

Поставка ракет

"С целью обеспечения защиты критической инфраструктуры мы передаем Украине 30 ракет RBS. Для Украины это сейчас критически необходимое вооружение, которое будет способствовать укреплению противовоздушной обороны", - сказал Каунас.

Энергетическая помощь

Также литовский министр сообщил, что Литва поставила Украине 90 генераторов на сумму более 2 млн евро во время самого холодного периода января-февраля 2026 года. Кроме того, страна готовит дополнительные поставки дизельных генераторов, трансформаторов, электродвигателей и другого энергетического оборудования для восстановления электроснабжения и поврежденной инфраструктуры.

Что предшествовало?

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров по результатам встречи со своим литовским коллегой Робертасом Каунасом сообщил, что Литва готова увеличить свои взносы в программу PURL.