РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6825 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Литвы
2 487 9

Литва поставит Украине ракеты RBS, - министр обороны Каунас

Каунас о передаче Украине ракет RBS

Литва передаст Украине партию ракет RBS.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас во время визита в Киев.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поставка ракет

"С целью обеспечения защиты критической инфраструктуры мы передаем Украине 30 ракет RBS. Для Украины это сейчас критически необходимое вооружение, которое будет способствовать укреплению противовоздушной обороны", - сказал Каунас.

Читайте также: Литва направит 223 млн евро на ПВО и дроны для Украины

Энергетическая помощь

Также литовский министр сообщил, что Литва поставила Украине 90 генераторов на сумму более 2 млн евро во время самого холодного периода января-февраля 2026 года. Кроме того, страна готовит дополнительные поставки дизельных генераторов, трансформаторов, электродвигателей и другого энергетического оборудования для восстановления электроснабжения и поврежденной инфраструктуры.

Читайте: Путин блефует насчет "энергетического перемирия", - глава МИД Литвы Будрис

Что предшествовало?

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров по результатам встречи со своим литовским коллегой Робертасом Каунасом сообщил, что Литва готова увеличить свои взносы в программу PURL.

Автор: 

Литва (640) помощь (2714) ракеты (1805)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маленька за розмірами держава - але робить великі справи! РЕСПЕКТ!
показать весь комментарий
25.02.2026 13:04 Ответить
Ну, "На безриб'ї, і рак - риба...". Хіба що працювать "наскоком", при низькому рівні роботи засобів РЕБ...
показать весь комментарий
25.02.2026 13:34 Ответить
RESPECT
показать весь комментарий
25.02.2026 13:09 Ответить
Щиро дякуємо,друзі!
показать весь комментарий
25.02.2026 13:10 Ответить
США і цього не передають. Тому що тільки продають. Бариги на крові. Тьфу,***.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:12 Ответить
 
 