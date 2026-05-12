Армия РФ атаковала Запорожский район: ранены два человека, разрушены дома
В течение 12 мая российские оккупанты нанесли удары по Запорожскому району управляемой авиабомбой и беспилотником.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Россияне нанесли удар по Запорожскому району
- Россияне нанесли удар по Счастливому управляемой авиабомбой. Разрушены и повреждены дома. Ранена 75-летняя женщина.
- 77-летний мужчина ранен в Кушугуме. Вражеский беспилотник попал в его двор и повредил жилье.
