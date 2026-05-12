УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11815 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Запорізьку область
339 0

Армія РФ атакувала Запорізький район: поранені двоє людей, зруйновані будинки

КАБи атакують цивільні міста

Протягом 12 травня Російські окупанти завдали ударів по Запорізькому району керованою авіабомбою та безпілотником.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Росіяни вдарили по Запорізькому району

  • росіяни ударили по Щасливому керованою авіабомбою. Зруйновані та пошкоджені будинки. Поранена 75-річна жінка.
  • 77-річного чоловіка поранено у Кушугумі. Ворожий безпілотник поцілив по його подвір'ю та пошкодив житло.

Також дивіться: Рашисти вдарили КАБом по Щасливому на Запоріжжі: троє поранених, зруйновано будинок

Автор: 

Запорізька область (4877) Запорізький район (560) Щасливе (2) Кушугум (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 