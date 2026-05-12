Армія РФ атакувала Запорізький район: поранені двоє людей, зруйновані будинки
Протягом 12 травня Російські окупанти завдали ударів по Запорізькому району керованою авіабомбою та безпілотником.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Росіяни вдарили по Запорізькому району
- росіяни ударили по Щасливому керованою авіабомбою. Зруйновані та пошкоджені будинки. Поранена 75-річна жінка.
- 77-річного чоловіка поранено у Кушугумі. Ворожий безпілотник поцілив по його подвір'ю та пошкодив житло.
