РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6709 посетителей онлайн
Новости Отношения Венесуэлы и США
1 358 28

Венесуэла – не колония, - временный лидер Родригес об идее Трампа превратить страну в 51-й штат США

И.о. президента Венесуэлы Делси Родригес и Трамп

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отвергла идею главы Белого дома Дональда Трампа о том, что её страна должна стать 51-м штатом США.

Об этом сообщает The Independent, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция Венесуэлы

"Венесуэла — не колония, а свободная страна. Мы и впредь будем защищать нашу целостность, наш суверенитет, нашу независимость и нашу историю", — подчеркнула Родригес во время выступления в Международном уголовном суде в Гааге.

По ее словам, венесуэльские и американские чиновники поддерживают контакты и работают над "сотрудничеством и взаимопониманием".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США смягчили санкции в отношении венесуэльской нефти, — АР

Что предшествовало

  • Напомним, 11 мая Трамп в телефонном разговоре с журналистом Fox News Джоном Робертсом заявил, что хочет превратить Венесуэлу в 51-й штат США, поскольку у нее есть запасы нефти на 40 триллионов долларов и она "любит Трампа".

Риторика Трампа

  • Повторение тех же заявлений в отношении Венесуэлы — это следствие военной операции в начале января. Тогда военные США захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену и вывезли их из страны.
  • Кроме того, ранее Трамп заявил, что рамочное соглашение о потенциальной покупке США Гренландии находится на финальной стадии согласования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на обещания Трампа о процветании, инфляция в Венесуэле достигла 600%, — Bloomberg

Автор: 

Венесуэла (290) США (29372) Трамп Дональд (8100)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
- Куме! Я чув розмови між людьми, що українці та американці дуже схожі між собою... Чи це правда?
- Та правда...
- А в чому?
- Обидва народи вибрали дурних "нарцисів", які ними управляють... Єдина різниця в тому, що українці вибрали клоуна, який став у них президентом, а американці вибрали президента, який став у них КЛОУНОМ...
показать весь комментарий
12.05.2026 19:31 Ответить
+5
Молодець жінка,старому пердуну відповіла гідно.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:28 Ответить
+3
На Трампа батон крошити! - може висмикнути як Мадуро
показать весь комментарий
12.05.2026 19:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я би на її місці погодився 🐱
показать весь комментарий
12.05.2026 19:21 Ответить
На Трампа батон крошити! - може висмикнути як Мадуро
показать весь комментарий
12.05.2026 19:24 Ответить
Ох,Делсі,не скузуйся з помаранчевим дурнем,а то дасть наказ і будеш з Мадурою в одній камері.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:25 Ответить
Молодець жінка,старому пердуну відповіла гідно.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:28 Ответить
- Куме! Я чув розмови між людьми, що українці та американці дуже схожі між собою... Чи це правда?
- Та правда...
- А в чому?
- Обидва народи вибрали дурних "нарцисів", які ними управляють... Єдина різниця в тому, що українці вибрали клоуна, який став у них президентом, а американці вибрали президента, який став у них КЛОУНОМ...
показать весь комментарий
12.05.2026 19:31 Ответить
По-моєму Трамп навіть не клоуном, а ідіотом був все своє життя. Просто йому пощастило народитись в багатій родині зі зв'язками, а потім навчився брехати красиво.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:46 Ответить
Не знаю... Я, з ним, особисто, не знайомий...
показать весь комментарий
12.05.2026 19:53 Ответить
Прикидається. Он як на біржі махлює
показать весь комментарий
12.05.2026 21:37 Ответить
ось реально цікаво-що, немає в штатах ніякого механізму усунення президента з явною деменцією?
показать весь комментарий
12.05.2026 19:40 Ответить
На жаль, нема. Там дійсно складна система.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:49 Ответить
Переживать не стоит, бо в очереди Канада, Куба и Гренландия. Трамп решит, как карты выпадут...
показать весь комментарий
12.05.2026 19:54 Ответить
пару років тому двоє моїх побратимів розірвали контракти та поверталися додому.
І здуру купили квитки не до Боготи, а до Каракаса.
Прилетіли в Венесуелу.
На них український піксель, наші шеврони.
Венесуела їх моментально здала в ФСБ - ті вивезли на рашку, був суд - напевно вже небесні.
В тій Венесуелі рашисти як дома.

Так шо - йде та Венесуела нахєр рівним кроком.
показать весь комментарий
12.05.2026 19:54 Ответить
Настав час о****льних історій...
показать весь комментарий
12.05.2026 20:44 Ответить
Если со всеми правами,паспортами,конституцией...соглашайтесь,длб...
показать весь комментарий
12.05.2026 19:55 Ответить
Комунистични дебіли з Венесуелы просто не знають що між словом State тобто Штат і Державою Немає різниці. Будь-який Штат у США - це абсолютно вільна країна, абсолютно цілісна незалежна і до того ж захищена ядерною зброєю держава. Але в такій державі доведеться ухвалити закони, за яких буде неможливо красти і тут одразу з'явився революційний голос розгніваний комуністки 😂
показать весь комментарий
12.05.2026 20:04 Ответить
Ага. Канада, Гренландія, тепер ще й Венесуела - всі дебіли...
показать весь комментарий
12.05.2026 20:46 Ответить
Комунистични дебіли e тильки у Венесуелы. Канада е штатом де факто залишилось це зробити де де-юре. Як би Венесуела мала ривень життя та экономики Гренландии то було б що втрачати. Але то як бы. Де Гренладия и де це комунистичне лайно Венесуела? Ще зривняй наркотичну мадуру з Трампом. Трамп навить николи не крав якщо поривнювати з потужним ишаком.
показать весь комментарий
12.05.2026 22:27 Ответить
Канада є штатом тільки у збочених фантазіях трампа. І так, жодна НОРМАЛЬНА країна не хоче приєднання до іншої, хай, навіть, багатшої. Чому? Подумай сам.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:39 Ответить
Якби ти жив у США то побачив, що всі канадці їдуть саме до США на роботу, а не навпаки. Ливаки комуністи довели цю країну до злиднів. Канадцки политик взагалі казав так раз нас захищають американці то навіщо нам витрачати гроші на зброю взагалі? Тобто при тому, що вони не витрачають гроші на оборону, у них сомусь постійні проблеми з бюджетом, грошей не вистачає та злиденне життя. А зараз що вони зробилиё побігли цілувати дупу Китаю щоб він у них купував товари за завищеною ціною 😂 як це робили американці.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:54 Ответить
Треба попросити Трампа, щоб Україну 51 штатом США узаконив.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:05 Ответить
Так. Влізти туди, куди, навіть, Венесуела не хоче...
показать весь комментарий
12.05.2026 20:48 Ответить
скоро
Венесуела
стане велекою Красивою
ТРАМПОНІЄЮ
показать весь комментарий
12.05.2026 20:09 Ответить
У мене є інше питання: де ті всі хто верещав тут чому Україну не беруть у НАТО або ЄС? Я не бачу щоб вони верещали щоб Україну взяли п'ятдесят першим штатом у США. наступного дня війна закінчиться з поверненням усіх територій.😂
показать весь комментарий
12.05.2026 20:10 Ответить
Було б цікаво, національна грошова одиниця доллар , фбр ********** б всіх корупціонерів і підарасів на протязі року...
масковській сатанат мовчки спакував би валізи сів в скотовагони і поїхав на північ без жодних слів ...
***** перекинуло б увагу на когось іншого на другий день і дало б спокій .
Зе і команда поіхали б на батьківщину і т д і т п
англійська мова , алфавіт ...
Раз Україна ніяк не може за останні 350 рокі стати сквереном то дума варіант інтересний
показать весь комментарий
12.05.2026 21:28 Ответить
"національна грошова одиниця доллар ,... англійська мова"

В реальності тобі підготували інший варіант: рупії та хінді. Саме тому, що за 350 років так і не змогли стати сувереном...
показать весь комментарий
12.05.2026 23:50 Ответить
Я бы на их месте согласился. Не каждый день такой шанс выпадает. В отличии от ********* под штатами будут процветать
показать весь комментарий
12.05.2026 20:21 Ответить
Ті, що здатні процвітати, процвітають і без штатів. А якщо вродився бур"яном, ніякі штати не допоможуть. В Афгані був і союз, були і штати. І як? Процвітає?
показать весь комментарий
12.05.2026 20:50 Ответить
To був черговий дурний жарт *********** США. Але якщо б то було щось серьйозне, то панi Родригес вже б переїхала до Мадурo, а венесуельцi на 90% проголосували би "за". Зараз їх вже бiльш нiж 3 мiльони в Штатах, а решта чекає на можливiсть переїхати. Доки Трамп не закрив кордон, вони натовпом валили.
показать весь комментарий
12.05.2026 23:44 Ответить
 
 