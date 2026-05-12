Венесуэла – не колония, - временный лидер Родригес об идее Трампа превратить страну в 51-й штат США
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отвергла идею главы Белого дома Дональда Трампа о том, что её страна должна стать 51-м штатом США.
Об этом сообщает The Independent, информирует Цензор.НЕТ.
- Подробнее читайте в нашем Telegram-канале
Реакция Венесуэлы
"Венесуэла — не колония, а свободная страна. Мы и впредь будем защищать нашу целостность, наш суверенитет, нашу независимость и нашу историю", — подчеркнула Родригес во время выступления в Международном уголовном суде в Гааге.
По ее словам, венесуэльские и американские чиновники поддерживают контакты и работают над "сотрудничеством и взаимопониманием".
Что предшествовало
- Напомним, 11 мая Трамп в телефонном разговоре с журналистом Fox News Джоном Робертсом заявил, что хочет превратить Венесуэлу в 51-й штат США, поскольку у нее есть запасы нефти на 40 триллионов долларов и она "любит Трампа".
Риторика Трампа
- Повторение тех же заявлений в отношении Венесуэлы — это следствие военной операции в начале января. Тогда военные США захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену и вывезли их из страны.
- Кроме того, ранее Трамп заявил, что рамочное соглашение о потенциальной покупке США Гренландии находится на финальной стадии согласования.
Топ комментарии
+7 Яр Холодний
показать весь комментарий12.05.2026 19:31 Ответить Ссылка
+5 Виктор Шевченко
показать весь комментарий12.05.2026 19:28 Ответить Ссылка
+3 Валентин Коваль #620706
показать весь комментарий12.05.2026 19:24 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Та правда...
- А в чому?
- Обидва народи вибрали дурних "нарцисів", які ними управляють... Єдина різниця в тому, що українці вибрали клоуна, який став у них президентом, а американці вибрали президента, який став у них КЛОУНОМ...
І здуру купили квитки не до Боготи, а до Каракаса.
Прилетіли в Венесуелу.
На них український піксель, наші шеврони.
Венесуела їх моментально здала в ФСБ - ті вивезли на рашку, був суд - напевно вже небесні.
В тій Венесуелі рашисти як дома.
Так шо - йде та Венесуела нахєр рівним кроком.
Венесуела
стане велекою Красивою
ТРАМПОНІЄЮ
масковській сатанат мовчки спакував би валізи сів в скотовагони і поїхав на північ без жодних слів ...
***** перекинуло б увагу на когось іншого на другий день і дало б спокій .
Зе і команда поіхали б на батьківщину і т д і т п
англійська мова , алфавіт ...
Раз Україна ніяк не може за останні 350 рокі стати сквереном то дума варіант інтересний
В реальності тобі підготували інший варіант: рупії та хінді. Саме тому, що за 350 років так і не змогли стати сувереном...