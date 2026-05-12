Венесуэла – не колония, - временный лидер Родригес об идее Трампа превратить страну в 51-й штат США

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отвергла идею главы Белого дома Дональда Трампа о том, что её страна должна стать 51-м штатом США.

Об этом сообщает The Independent.

Реакция Венесуэлы

"Венесуэла — не колония, а свободная страна. Мы и впредь будем защищать нашу целостность, наш суверенитет, нашу независимость и нашу историю", — подчеркнула Родригес во время выступления в Международном уголовном суде в Гааге.

По ее словам, венесуэльские и американские чиновники поддерживают контакты и работают над "сотрудничеством и взаимопониманием".

Что предшествовало

Напомним, 11 мая Трамп в телефонном разговоре с журналистом Fox News Джоном Робертсом заявил, что хочет превратить Венесуэлу в 51-й штат США, поскольку у нее есть запасы нефти на 40 триллионов долларов и она "любит Трампа".

Риторика Трампа

Повторение тех же заявлений в отношении Венесуэлы — это следствие военной операции в начале января. Тогда военные США захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену и вывезли их из страны.

Кроме того, ранее Трамп заявил, что рамочное соглашение о потенциальной покупке США Гренландии находится на финальной стадии согласования.

