Венесуела – не колонія, - тимчасова лідерка Родрігес про ідею Трампа перетворити країну на 51-й штат США

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес відкинула ідею глави Білого дому Дональда Трампа про те, що її країна має стати 51-м штатом США.

Про це повідомляє The Independent, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція Венесуели

"Венесуела — не колонія, а вільна країна. Ми й надалі будемо захищати нашу цілісність, наш суверенітет, нашу незалежність та нашу історію", - наголосила Родрігес під час виступу в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

За її словами, венесуельські та американські чиновники підтримують контакти й працюють над "співпрацею та взаєморозумінням".

Що передувало

Нагадаємо, 11 травня Трамп у телефонній розмові з журналістом Fox News Джоном Робертсом заявив, що хоче перетворити Венесуелу на 51-й штат США, бо та має запаси нафти на 40 трильйонів доларів і "любить Трампа".

Риторика Трампа

Повторення тих самих заяв щодо Венесуели — це наслідок військової операції на початку січня. Тоді військові США захопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину й вивезли їх із країни.

Крім того, раніше Трамп заявив, що рамкова угода про потенційну купівлю Штатами Гренландії перебуває на фінальній стадії погодження.

