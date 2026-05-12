Венесуела – не колонія, - тимчасова лідерка Родрігес про ідею Трампа перетворити країну на 51-й штат США

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес відкинула ідею глави Білого дому Дональда Трампа про те, що її країна має стати 51-м штатом США.

Про це повідомляє The Independent, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція Венесуели

"Венесуела — не колонія, а вільна країна. Ми й надалі будемо захищати нашу цілісність, наш суверенітет, нашу незалежність та нашу історію", - наголосила Родрігес під час виступу в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

За її словами, венесуельські та американські чиновники підтримують контакти й працюють над "співпрацею та взаєморозумінням".

Що передувало

  • Нагадаємо, 11 травня Трамп у телефонній розмові з журналістом Fox News Джоном Робертсом заявив, що хоче перетворити Венесуелу на 51-й штат США, бо та має запаси нафти на 40 трильйонів доларів і "любить Трампа".

Риторика Трампа

  • Повторення тих самих заяв щодо Венесуели — це наслідок військової операції на початку січня. Тоді військові США захопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину й вивезли їх із країни.
  • Крім того, раніше Трамп заявив, що рамкова угода про потенційну купівлю Штатами Гренландії перебуває на фінальній стадії погодження.

Я би на її місці погодився 🐱
12.05.2026 19:21 Відповісти
На Трампа батон крошити! - може висмикнути як Мадуро
12.05.2026 19:24 Відповісти
Ох,Делсі,не скузуйся з помаранчевим дурнем,а то дасть наказ і будеш з Мадурою в одній камері.
12.05.2026 19:25 Відповісти
Молодець жінка,старому пердуну відповіла гідно.
12.05.2026 19:28 Відповісти
- Куме! Я чув розмови між людьми, що українці та американці дуже схожі між собою... Чи це правда?
- Та правда...
- А в чому?
- Обидва народи вибрали дурних "нарцисів", які ними управляють... Єдина різниця в тому, що українці вибрали клоуна, який став у них президентом, а американці вибрали президента, який став у них КЛОУНОМ...
12.05.2026 19:31 Відповісти
По-моєму Трамп навіть не клоуном, а ідіотом був все своє життя. Просто йому пощастило народитись в багатій родині зі зв'язками, а потім навчився брехати красиво.
12.05.2026 19:46 Відповісти
Не знаю... Я, з ним, особисто, не знайомий...
12.05.2026 19:53 Відповісти
Прикидається. Он як на біржі махлює
12.05.2026 21:37 Відповісти
ось реально цікаво-що, немає в штатах ніякого механізму усунення президента з явною деменцією?
12.05.2026 19:40 Відповісти
На жаль, нема. Там дійсно складна система.
12.05.2026 19:49 Відповісти
Переживать не стоит, бо в очереди Канада, Куба и Гренландия. Трамп решит, как карты выпадут...
12.05.2026 19:54 Відповісти
пару років тому двоє моїх побратимів розірвали контракти та поверталися додому.
І здуру купили квитки не до Боготи, а до Каракаса.
Прилетіли в Венесуелу.
На них український піксель, наші шеврони.
Венесуела їх моментально здала в ФСБ - ті вивезли на рашку, був суд - напевно вже небесні.
В тій Венесуелі рашисти як дома.

Так шо - йде та Венесуела нахєр рівним кроком.
12.05.2026 19:54 Відповісти
Настав час о****льних історій...
12.05.2026 20:44 Відповісти
Если со всеми правами,паспортами,конституцией...соглашайтесь,длб...
12.05.2026 19:55 Відповісти
Комунистични дебіли з Венесуелы просто не знають що між словом State тобто Штат і Державою Немає різниці. Будь-який Штат у США - це абсолютно вільна країна, абсолютно цілісна незалежна і до того ж захищена ядерною зброєю держава. Але в такій державі доведеться ухвалити закони, за яких буде неможливо красти і тут одразу з'явився революційний голос розгніваний комуністки 😂
12.05.2026 20:04 Відповісти
Ага. Канада, Гренландія, тепер ще й Венесуела - всі дебіли...
12.05.2026 20:46 Відповісти
Комунистични дебіли e тильки у Венесуелы. Канада е штатом де факто залишилось це зробити де де-юре. Як би Венесуела мала ривень життя та экономики Гренландии то було б що втрачати. Але то як бы. Де Гренладия и де це комунистичне лайно Венесуела? Ще зривняй наркотичну мадуру з Трампом. Трамп навить николи не крав якщо поривнювати з потужним ишаком.
12.05.2026 22:27 Відповісти
Канада є штатом тільки у збочених фантазіях трампа. І так, жодна НОРМАЛЬНА країна не хоче приєднання до іншої, хай, навіть, багатшої. Чому? Подумай сам.
12.05.2026 23:39 Відповісти
Якби ти жив у США то побачив, що всі канадці їдуть саме до США на роботу, а не навпаки. Ливаки комуністи довели цю країну до злиднів. Канадцки политик взагалі казав так раз нас захищають американці то навіщо нам витрачати гроші на зброю взагалі? Тобто при тому, що вони не витрачають гроші на оборону, у них сомусь постійні проблеми з бюджетом, грошей не вистачає та злиденне життя. А зараз що вони зробилиё побігли цілувати дупу Китаю щоб він у них купував товари за завищеною ціною 😂 як це робили американці.
12.05.2026 23:54 Відповісти
А якби ти жив у США чи Канаді, то такої маячні не писав би. Я добре пам"ятаю реакцію канадців коли трупм пригрозив приєднати Канаду до США.
13.05.2026 11:41 Відповісти
Треба попросити Трампа, щоб Україну 51 штатом США узаконив.
12.05.2026 20:05 Відповісти
Так. Влізти туди, куди, навіть, Венесуела не хоче...
12.05.2026 20:48 Відповісти
скоро
Венесуела
стане велекою Красивою
ТРАМПОНІЄЮ
12.05.2026 20:09 Відповісти
У мене є інше питання: де ті всі хто верещав тут чому Україну не беруть у НАТО або ЄС? Я не бачу щоб вони верещали щоб Україну взяли п'ятдесят першим штатом у США. наступного дня війна закінчиться з поверненням усіх територій.😂
12.05.2026 20:10 Відповісти
Було б цікаво, національна грошова одиниця доллар , фбр ********** б всіх корупціонерів і підарасів на протязі року...
масковській сатанат мовчки спакував би валізи сів в скотовагони і поїхав на північ без жодних слів ...
***** перекинуло б увагу на когось іншого на другий день і дало б спокій .
Зе і команда поіхали б на батьківщину і т д і т п
англійська мова , алфавіт ...
Раз Україна ніяк не може за останні 350 рокі стати сквереном то дума варіант інтересний
12.05.2026 21:28 Відповісти
"національна грошова одиниця доллар ,... англійська мова"

В реальності тобі підготували інший варіант: рупії та хінді. Саме тому, що за 350 років так і не змогли стати сувереном...
12.05.2026 23:50 Відповісти
Я бы на их месте согласился. Не каждый день такой шанс выпадает. В отличии от ********* под штатами будут процветать
12.05.2026 20:21 Відповісти
Ті, що здатні процвітати, процвітають і без штатів. А якщо вродився бур"яном, ніякі штати не допоможуть. В Афгані був і союз, були і штати. І як? Процвітає?
12.05.2026 20:50 Відповісти
To був черговий дурний жарт *********** США. Але якщо б то було щось серьйозне, то панi Родригес вже б переїхала до Мадурo, а венесуельцi на 90% проголосували би "за". Зараз їх вже бiльш нiж 3 мiльони в Штатах, а решта чекає на можливiсть переїхати. Доки Трамп не закрив кордон, вони натовпом валили.
12.05.2026 23:44 Відповісти
 
 