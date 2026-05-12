Венесуела – не колонія, - тимчасова лідерка Родрігес про ідею Трампа перетворити країну на 51-й штат США
Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес відкинула ідею глави Білого дому Дональда Трампа про те, що її країна має стати 51-м штатом США.
Про це повідомляє The Independent, інформує Цензор.НЕТ.
- Більше читайте у нашому Telegram-каналі
Реакція Венесуели
"Венесуела — не колонія, а вільна країна. Ми й надалі будемо захищати нашу цілісність, наш суверенітет, нашу незалежність та нашу історію", - наголосила Родрігес під час виступу в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
За її словами, венесуельські та американські чиновники підтримують контакти й працюють над "співпрацею та взаєморозумінням".
Що передувало
- Нагадаємо, 11 травня Трамп у телефонній розмові з журналістом Fox News Джоном Робертсом заявив, що хоче перетворити Венесуелу на 51-й штат США, бо та має запаси нафти на 40 трильйонів доларів і "любить Трампа".
Риторика Трампа
- Повторення тих самих заяв щодо Венесуели — це наслідок військової операції на початку січня. Тоді військові США захопили лідера Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину й вивезли їх із країни.
- Крім того, раніше Трамп заявив, що рамкова угода про потенційну купівлю Штатами Гренландії перебуває на фінальній стадії погодження.
Топ коментарі
+7 Яр Холодний
показати весь коментар12.05.2026 19:31 Відповісти Посилання
+5 Виктор Шевченко
показати весь коментар12.05.2026 19:28 Відповісти Посилання
+3 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар12.05.2026 19:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Та правда...
- А в чому?
- Обидва народи вибрали дурних "нарцисів", які ними управляють... Єдина різниця в тому, що українці вибрали клоуна, який став у них президентом, а американці вибрали президента, який став у них КЛОУНОМ...
І здуру купили квитки не до Боготи, а до Каракаса.
Прилетіли в Венесуелу.
На них український піксель, наші шеврони.
Венесуела їх моментально здала в ФСБ - ті вивезли на рашку, був суд - напевно вже небесні.
В тій Венесуелі рашисти як дома.
Так шо - йде та Венесуела нахєр рівним кроком.
Венесуела
стане велекою Красивою
ТРАМПОНІЄЮ
масковській сатанат мовчки спакував би валізи сів в скотовагони і поїхав на північ без жодних слів ...
***** перекинуло б увагу на когось іншого на другий день і дало б спокій .
Зе і команда поіхали б на батьківщину і т д і т п
англійська мова , алфавіт ...
Раз Україна ніяк не може за останні 350 рокі стати сквереном то дума варіант інтересний
В реальності тобі підготували інший варіант: рупії та хінді. Саме тому, що за 350 років так і не змогли стати сувереном...