Рубио едет в Китай вместе с Трампом, несмотря на санкции: СМИ назвали причину

Рубио объявил о завершении войны с Ираном

Государственный секретарь США Марко Рубио во вторник прибыл в Китай вместе с президентом Дональдом Трампом, несмотря на действующие санкции в его отношении. По данным СМИ, поездка стала возможной благодаря использованию другого имени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

Санкции против Рубио

По данным издания, Рубио, будучи сенатором США, яростно отстаивал права человека в Китае. За это КНР дважды вводила против него санкции.

Однако во вторник в Китае заявили, что не будут препятствовать визиту Рубио, который впервые посещает Китай и летит в эту страну вместе с Трампом на борту президентского самолета Air Force One.

"Санкции направлены против слов и действий Рубио в период его работы в качестве сенатора США в отношении Китая", - пояснил представитель посольства Китая Лю Пэньюй.

AFP отмечает, что незадолго до вступления Рубио в должность госсекретаря в январе 2025 года правительство Китая и официальные СМИ начали использовать другой иероглиф. Речь идет об иероглифе для первой части его фамилии, означающем "лу".

Ранее Рубио был запрещен въезд в Китай

Два дипломата рассказали, что, по их мнению, это изменение позволяет Китаю принять чиновника, поскольку ранее Рубио был запрещен въезд в страну, когда указывалось прежнее написание его фамилии.

Топ комментарии
+16
Дожили! Держсекретар сша іде до КНР інкогнито, соромязливо скриваясьпід чужим і'ям.
ТАКОЙ ГАНЬБИ США ЩЕ НЕ МАЛИ.
Далі буде.
13.05.2026 07:59 Ответить
+11
Так є же приклад путю заборонили, так він до Америки приїхав як ху....ло, букв правда більше замінили
13.05.2026 07:42 Ответить
+9
Їде під ім"ям Кубинець - і проканало - китайці прочухали
13.05.2026 07:40 Ответить
Шулери і фармазони можуть все
13.05.2026 07:38 Ответить
у даному випадку китайці так, офіційно підфармазонили але все в межах своєї мови:
у китайців відсутній звук "Р" через їхню фонетику (вимову) - він може звучати як Л, Ш або Ж.
для прикладу, їхній товариш та брат "росія" вимовляється як "елоси", від монгольського "орос" (Русь, як ви зрозуміли).
схоже було в 90-ті роки з транслітерацією українських прізвищ англійською для закордонних паспортів: усілякі Ж, Ч, Ш, Щ, а особливо поруч, можна було писати як завгодно.

13.05.2026 10:59 Ответить
Уявляю їхній **** коли їм треба написати Ґжеґож Бженчишчикевич.
13.05.2026 13:18 Ответить
як Лубіо.

13.05.2026 11:03 Ответить
і то не факт, Рубіо може вимовлятися як Лупхійо

писатись то взагалі - геть різними ієрогліфами

дипломатія !
надо понімать !

13.05.2026 11:07 Ответить
І що везе Трамп до Китаю ,чергову ганьбу,якби була якась клепка то США не в найкращій позиції ,але про що я ,це трамп.
13.05.2026 07:40 Ответить
Мабуть приєднає Китай до штатів, або навпаки
13.05.2026 07:43 Ответить
Все іде по відомому плану
Чергове співпадіння з методичкою краснова
13.05.2026 08:12 Ответить
невже??!!! - Меланія?))...
13.05.2026 07:41 Ответить
Хай бере популярне зараз поганялово-Хірург...
13.05.2026 10:06 Ответить
Ще й доріжку червону йому рудий чорт простелив
13.05.2026 11:34 Ответить
Пох*й
13.05.2026 07:50 Ответить
прикинувся Блінкеном?
13.05.2026 07:50 Ответить
О це і є реалполітик
13.05.2026 07:55 Ответить
Лурубіо чи шо ?
13.05.2026 07:58 Ответить
Рулубіо
13.05.2026 08:13 Ответить
Членубіо. Пісюнубіо. ******. Дупаюбіо. Вибір велик та необмежен.
13.05.2026 11:01 Ответить
Це якраз таки Китай ,,сором'язливо,, змінив ієрогліф щоб санкції зникли. Жопа єсть, а слова нєт(с)
13.05.2026 10:01 Ответить
Ірак і Пакистан уклали енергетичні угоди з Іраном - Reuters
13.05.2026 08:00 Ответить
Якщо не можна але дуже хочеться -то можна.
13.05.2026 08:02 Ответить
На "цирк" новостной уже фантазии не хватает) Понятно, что ИИ очень быстро из интернета найдет, "накопает" аллегорий, но буду пытаться "копать" из до интернетного" прошлого человечества.
13.05.2026 08:29 Ответить
Венса не беруть...Щоб бува очі катайському комуняці своїми руками не вибив, коли почне щось розповідати
13.05.2026 08:49 Ответить
Та вони б знайшли спільну мову на грунті колишнього потягу до ідей комунізму 😂
13.05.2026 09:07 Ответить
На поклон до Сі їдуть. Доречі Сі так і не приїхав на інавгурацію Тромба по запрошенню. Так як не вважав це за потрібне. Не належить китайському імператору їхати на шабаш якогось карточного шулера
13.05.2026 09:00 Ответить
уряд Китаю та офіційні ЗМІ почали використовувати інший ієрогліф. Мова про ієрогліф для першого складу його прізвища, що означає "лу''
Оце буде ржака коли виявиться що це нове китайське слово означає якесь лайно. Ще б Троба назвали якимись ієрогліфом
13.05.2026 09:05 Ответить
ЗаЛу...як "па" на китайському?
13.05.2026 10:11 Ответить
ніби васали на поклон
13.05.2026 09:20 Ответить
сі дуже потрібен той візіт
13.05.2026 09:32 Ответить
"Санкції спрямовані проти слів і дій Рубіо" - це щось новеньке.
Як же це працює?
Заборонили в'їзд конкретно словам і діям рубіо?
Рубіо в Китаї тепер має мовчати зафіксованим на кушетці?
13.05.2026 10:20 Ответить
якась маячня. Людина ж не змінилася
14.05.2026 02:03 Ответить
 
 