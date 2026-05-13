Рубио едет в Китай вместе с Трампом, несмотря на санкции: СМИ назвали причину
Государственный секретарь США Марко Рубио во вторник прибыл в Китай вместе с президентом Дональдом Трампом, несмотря на действующие санкции в его отношении. По данным СМИ, поездка стала возможной благодаря использованию другого имени.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.
Санкции против Рубио
По данным издания, Рубио, будучи сенатором США, яростно отстаивал права человека в Китае. За это КНР дважды вводила против него санкции.
Однако во вторник в Китае заявили, что не будут препятствовать визиту Рубио, который впервые посещает Китай и летит в эту страну вместе с Трампом на борту президентского самолета Air Force One.
"Санкции направлены против слов и действий Рубио в период его работы в качестве сенатора США в отношении Китая", - пояснил представитель посольства Китая Лю Пэньюй.
AFP отмечает, что незадолго до вступления Рубио в должность госсекретаря в январе 2025 года правительство Китая и официальные СМИ начали использовать другой иероглиф. Речь идет об иероглифе для первой части его фамилии, означающем "лу".
Ранее Рубио был запрещен въезд в Китай
Два дипломата рассказали, что, по их мнению, это изменение позволяет Китаю принять чиновника, поскольку ранее Рубио был запрещен въезд в страну, когда указывалось прежнее написание его фамилии.
у китайців відсутній звук "Р" через їхню фонетику (вимову) - він може звучати як Л, Ш або Ж.
для прикладу, їхній товариш та брат "росія" вимовляється як "елоси", від монгольського "орос" (Русь, як ви зрозуміли).
схоже було в 90-ті роки з транслітерацією українських прізвищ англійською для закордонних паспортів: усілякі Ж, Ч, Ш, Щ, а особливо поруч, можна було писати як завгодно.
писатись то взагалі - геть різними ієрогліфами
дипломатія !
надо понімать !
Чергове співпадіння з методичкою краснова
ТАКОЙ ГАНЬБИ США ЩЕ НЕ МАЛИ.
Далі буде.
Оце буде ржака коли виявиться що це нове китайське слово означає якесь лайно. Ще б Троба назвали якимись ієрогліфом
Як же це працює?
Заборонили в'їзд конкретно словам і діям рубіо?
Рубіо в Китаї тепер має мовчати зафіксованим на кушетці?