Рубио едет в Китай вместе с Трампом, несмотря на санкции: СМИ назвали причину

Государственный секретарь США Марко Рубио во вторник прибыл в Китай вместе с президентом Дональдом Трампом, несмотря на действующие санкции в его отношении. По данным СМИ, поездка стала возможной благодаря использованию другого имени.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Санкции против Рубио

По данным издания, Рубио, будучи сенатором США, яростно отстаивал права человека в Китае. За это КНР дважды вводила против него санкции.

Однако во вторник в Китае заявили, что не будут препятствовать визиту Рубио, который впервые посещает Китай и летит в эту страну вместе с Трампом на борту президентского самолета Air Force One.

Читайте также: Трамп едет в Китай: о чем будет говорить с Си

"Санкции направлены против слов и действий Рубио в период его работы в качестве сенатора США в отношении Китая", - пояснил представитель посольства Китая Лю Пэньюй.

AFP отмечает, что незадолго до вступления Рубио в должность госсекретаря в январе 2025 года правительство Китая и официальные СМИ начали использовать другой иероглиф. Речь идет об иероглифе для первой части его фамилии, означающем "лу".

Ранее Рубио был запрещен въезд в Китай

Два дипломата рассказали, что, по их мнению, это изменение позволяет Китаю принять чиновника, поскольку ранее Рубио был запрещен въезд в страну, когда указывалось прежнее написание его фамилии.

Читайте также: Трамп посетит Китай с государственным визитом 13-15 мая