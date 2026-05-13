Рубіо їде до Китаю разом із Трампом попри санкції: ЗМІ назвали причину
Державний секретар США Марко Рубіо у вівторок прибув до Китаю разом із президентом Дональдом Трампом, незважаючи на чинні санкції проти нього. За даними ЗМІ, поїздка стала можливою завдяки використанню іншого імені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.
Санкції проти Рубіо
За даними видання, Рубіо будучи сенатором США люто відстоював права людини в Китаї. За це КНР двічі ввела проти нього санкції.
Однак у вівторок у Китаї заявили, що не перешкоджатимуть візиту Рубіо, який уперше відвідує Китай і летить до цієї країни разом із Трампом на борту президентського літака Air Force One.
"Санкції спрямовані проти слів і дій Рубіо в період його роботи як сенатора США щодо Китаю", - пояснив представник посольства Китаю Лю Пен'юй.
AFP зазначає, що незадовго до вступу Рубіо на посаду держсекретаря в січні 2025 року уряд Китаю та офіційні ЗМІ почали використовувати інший ієрогліф. Мова про ієрогліф для першого складу його прізвища, що означає "лу".
Раніше Рубіо було заборонено в'їзд до Китаю
Два дипломати розповіли, що на їхню думку, ця зміна дає змогу Китаю прийняти чиновника, оскільки раніше Рубіо було заборонено в'їзд до країни, коли вказували попереднє написання його прізвища.
у китайців відсутній звук "Р" через їхню фонетику (вимову) - він може звучати як Л, Ш або Ж.
для прикладу, їхній товариш та брат "росія" вимовляється як "елоси", від монгольського "орос" (Русь, як ви зрозуміли).
схоже було в 90-ті роки з транслітерацією українських прізвищ англійською для закордонних паспортів: усілякі Ж, Ч, Ш, Щ, а особливо поруч, можна було писати як завгодно.
писатись то взагалі - геть різними ієрогліфами
дипломатія !
надо понімать !
Чергове співпадіння з методичкою краснова
ТАКОЙ ГАНЬБИ США ЩЕ НЕ МАЛИ.
Далі буде.
Оце буде ржака коли виявиться що це нове китайське слово означає якесь лайно. Ще б Троба назвали якимись ієрогліфом
Як же це працює?
Заборонили в'їзд конкретно словам і діям рубіо?
Рубіо в Китаї тепер має мовчати зафіксованим на кушетці?