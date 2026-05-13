Рубіо їде до Китаю разом із Трампом попри санкції: ЗМІ назвали причину

Державний секретар США Марко Рубіо у вівторок прибув до Китаю разом із президентом Дональдом Трампом, незважаючи на чинні санкції проти нього. За даними ЗМІ, поїздка стала можливою завдяки використанню іншого імені.

Санкції проти Рубіо

За даними видання, Рубіо будучи сенатором США люто відстоював права людини в Китаї. За це КНР двічі ввела проти нього санкції.

Однак у вівторок у Китаї заявили, що не перешкоджатимуть візиту Рубіо, який уперше відвідує Китай і летить до цієї країни разом із Трампом на борту президентського літака Air Force One.

"Санкції спрямовані проти слів і дій Рубіо в період його роботи як сенатора США щодо Китаю", - пояснив представник посольства Китаю Лю Пен'юй.

AFP зазначає, що незадовго до вступу Рубіо на посаду держсекретаря в січні 2025 року уряд Китаю та офіційні ЗМІ почали використовувати інший ієрогліф. Мова про ієрогліф для першого складу його прізвища, що означає "лу".

Раніше Рубіо було заборонено в'їзд до Китаю

Два дипломати розповіли, що на їхню думку, ця зміна дає змогу Китаю прийняти чиновника, оскільки раніше Рубіо було заборонено в'їзд до країни, коли вказували попереднє написання його прізвища.

