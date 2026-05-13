Рубіо їде до Китаю разом із Трампом попри санкції: ЗМІ назвали причину

Рубіо оголосив про завершення війни з Іраном

Державний секретар США Марко Рубіо у вівторок прибув до Китаю разом із президентом Дональдом Трампом, незважаючи на чинні санкції проти нього. За даними ЗМІ, поїздка стала можливою завдяки використанню іншого імені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.

Санкції проти Рубіо

За даними видання, Рубіо будучи сенатором США люто відстоював права людини в Китаї. За це КНР двічі ввела проти нього санкції.

Однак у вівторок у Китаї заявили, що не перешкоджатимуть візиту Рубіо, який уперше відвідує Китай і летить до цієї країни разом із Трампом на борту президентського літака Air Force One.

"Санкції спрямовані проти слів і дій Рубіо в період його роботи як сенатора США щодо Китаю", - пояснив представник посольства Китаю Лю Пен'юй.

AFP зазначає, що незадовго до вступу Рубіо на посаду держсекретаря в січні 2025 року уряд Китаю та офіційні ЗМІ почали використовувати інший ієрогліф. Мова про ієрогліф для першого складу його прізвища, що означає "лу".

Раніше Рубіо було заборонено в'їзд до Китаю

Два дипломати розповіли, що на їхню думку, ця зміна дає змогу Китаю прийняти чиновника, оскільки раніше Рубіо було заборонено в'їзд до країни, коли вказували попереднє написання його прізвища.

Дожили! Держсекретар сша іде до КНР інкогнито, соромязливо скриваясьпід чужим і'ям.
ТАКОЙ ГАНЬБИ США ЩЕ НЕ МАЛИ.
Далі буде.
13.05.2026 07:59 Відповісти
Так є же приклад путю заборонили, так він до Америки приїхав як ху....ло, букв правда більше замінили
13.05.2026 07:42 Відповісти
Їде під ім"ям Кубинець - і проканало - китайці прочухали
13.05.2026 07:40 Відповісти
Шулери і фармазони можуть все
13.05.2026 07:38 Відповісти
у даному випадку китайці так, офіційно підфармазонили але все в межах своєї мови:
у китайців відсутній звук "Р" через їхню фонетику (вимову) - він може звучати як Л, Ш або Ж.
для прикладу, їхній товариш та брат "росія" вимовляється як "елоси", від монгольського "орос" (Русь, як ви зрозуміли).
схоже було в 90-ті роки з транслітерацією українських прізвищ англійською для закордонних паспортів: усілякі Ж, Ч, Ш, Щ, а особливо поруч, можна було писати як завгодно.

13.05.2026 10:59 Відповісти
Уявляю їхній **** коли їм треба написати Ґжеґож Бженчишчикевич.
13.05.2026 13:18 Відповісти
як Лубіо.

13.05.2026 11:03 Відповісти
і то не факт, Рубіо може вимовлятися як Лупхійо

писатись то взагалі - геть різними ієрогліфами

дипломатія !
надо понімать !

13.05.2026 11:07 Відповісти
І що везе Трамп до Китаю ,чергову ганьбу,якби була якась клепка то США не в найкращій позиції ,але про що я ,це трамп.
13.05.2026 07:40 Відповісти
Мабуть приєднає Китай до штатів, або навпаки
13.05.2026 07:43 Відповісти
Все іде по відомому плану
Чергове співпадіння з методичкою краснова
13.05.2026 08:12 Відповісти
невже??!!! - Меланія?))...
13.05.2026 07:41 Відповісти
Хай бере популярне зараз поганялово-Хірург...
13.05.2026 10:06 Відповісти
Ще й доріжку червону йому рудий чорт простелив
13.05.2026 11:34 Відповісти
Пох*й
13.05.2026 07:50 Відповісти
прикинувся Блінкеном?
13.05.2026 07:50 Відповісти
О це і є реалполітик
13.05.2026 07:55 Відповісти
Лурубіо чи шо ?
13.05.2026 07:58 Відповісти
Рулубіо
13.05.2026 08:13 Відповісти
Членубіо. Пісюнубіо. ******. Дупаюбіо. Вибір велик та необмежен.
13.05.2026 11:01 Відповісти
Це якраз таки Китай ,,сором'язливо,, змінив ієрогліф щоб санкції зникли. Жопа єсть, а слова нєт(с)
13.05.2026 10:01 Відповісти
Ірак і Пакистан уклали енергетичні угоди з Іраном - Reuters
13.05.2026 08:00 Відповісти
Якщо не можна але дуже хочеться -то можна.
13.05.2026 08:02 Відповісти
На "цирк" новостной уже фантазии не хватает) Понятно, что ИИ очень быстро из интернета найдет, "накопает" аллегорий, но буду пытаться "копать" из до интернетного" прошлого человечества.
13.05.2026 08:29 Відповісти
Венса не беруть...Щоб бува очі катайському комуняці своїми руками не вибив, коли почне щось розповідати
13.05.2026 08:49 Відповісти
Та вони б знайшли спільну мову на грунті колишнього потягу до ідей комунізму 😂
13.05.2026 09:07 Відповісти
На поклон до Сі їдуть. Доречі Сі так і не приїхав на інавгурацію Тромба по запрошенню. Так як не вважав це за потрібне. Не належить китайському імператору їхати на шабаш якогось карточного шулера
13.05.2026 09:00 Відповісти
уряд Китаю та офіційні ЗМІ почали використовувати інший ієрогліф. Мова про ієрогліф для першого складу його прізвища, що означає "лу''
Оце буде ржака коли виявиться що це нове китайське слово означає якесь лайно. Ще б Троба назвали якимись ієрогліфом
13.05.2026 09:05 Відповісти
ЗаЛу...як "па" на китайському?
13.05.2026 10:11 Відповісти
ніби васали на поклон
13.05.2026 09:20 Відповісти
сі дуже потрібен той візіт
13.05.2026 09:32 Відповісти
"Санкції спрямовані проти слів і дій Рубіо" - це щось новеньке.
Як же це працює?
Заборонили в'їзд конкретно словам і діям рубіо?
Рубіо в Китаї тепер має мовчати зафіксованим на кушетці?
13.05.2026 10:20 Відповісти
якась маячня. Людина ж не змінилася
14.05.2026 02:03 Відповісти
 
 