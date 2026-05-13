В г.Ривне женщина повредила вазы возле портретов погибших военных

В г.Ривне патрульные установили личность женщины, повредившей вазы с цветами возле портретов погибших украинских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Ривненской области.

Инцидент произошел вечером 12 мая на площади Независимости.

К патрульным обратился местный житель и сообщил, что неизвестная женщина ведет себя неадекватно и повредила вазы возле портретов погибших Защитников Украины.

Патрульные обследовали прилегающие улицы и обнаружили 40-летнюю женщину на улице Школьной.

По данным полиции, она пыталась избежать общения и изменила направление движения, заметив правоохранителей.

Объяснить свои действия женщина не смогла.

На женщину составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

На место также вызвали следственно-оперативную группу.

Не розумію, чому замазують єПало піхву різним покидькам. Вони ж роблять свої вчинки для вираження своїх думок, то хай їх почують усі
13.05.2026 16:33 Ответить
там сімейний підряд, це ж очеидно.
13.05.2026 16:35 Ответить
Це якою треба бути паскудою щоб глумитись над загиблими захисниками України ,щоб ти здохла мерзота.
13.05.2026 16:52 Ответить
За антисемітизм штраф 3400-8500грн., або позбавлення волі від 3-х до 5-ти років, за наругу над пам'яттю загиблих українців штраф 51-119грн., або 40-60 годин громадських робіт , або аж до 15 діб адмінарешту. Ми в Ізраїлі живемо?!
13.05.2026 17:50 Ответить
Скоро за образу кацапів 12 будуть давати
13.05.2026 18:27 Ответить
Зєлю - ГЕТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.05.2026 19:03 Ответить
 
 