В г.Ривне женщина повредила вазы возле портретов погибших военных

В г.Ривне патрульные установили личность женщины, повредившей вазы с цветами возле портретов погибших украинских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Ривненской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Инцидент произошел вечером 12 мая на площади Независимости.

К патрульным обратился местный житель и сообщил, что неизвестная женщина ведет себя неадекватно и повредила вазы возле портретов погибших Защитников Украины.

Подробности

Патрульные обследовали прилегающие улицы и обнаружили 40-летнюю женщину на улице Школьной.

По данным полиции, она пыталась избежать общения и изменила направление движения, заметив правоохранителей.

Объяснить свои действия женщина не смогла.

Читайте: Киевлянин повредил мемориальную табличку погибшего защитника: его нашли и привлекли к ответственности

Что ей грозит

На женщину составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

На место также вызвали следственно-оперативную группу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Аллее памяти павших воинов в Сумах вырезали букву "Z": полиция устанавливает злоумышленников