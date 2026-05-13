В г.Ривне женщина повредила вазы возле портретов погибших военных
В г.Ривне патрульные установили личность женщины, повредившей вазы с цветами возле портретов погибших украинских военных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Ривненской области.
Инцидент произошел вечером 12 мая на площади Независимости.
К патрульным обратился местный житель и сообщил, что неизвестная женщина ведет себя неадекватно и повредила вазы возле портретов погибших Защитников Украины.
Подробности
Патрульные обследовали прилегающие улицы и обнаружили 40-летнюю женщину на улице Школьной.
По данным полиции, она пыталась избежать общения и изменила направление движения, заметив правоохранителей.
Объяснить свои действия женщина не смогла.
Что ей грозит
На женщину составили протокол по статье о мелком хулиганстве.
На место также вызвали следственно-оперативную группу.
єПалопіхву різним покидькам. Вони ж роблять свої вчинки для вираження своїх думок, то хай їх почують усі
За вандалізм над портретами загиблих за Україну і українців воїнів "На жінку склали протокол за статтею про дрібне ."
Що передбачає покарання: штраф, або громадські роботи, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
Поліцейські встановили зловмисника, причетного до пошкодження ханукальної менори у Львові 30 грудня.
Йому загрожує штраф, громадські роботи, обмеження або позбавлення волі на три роки.