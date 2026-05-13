У Рівному жінка пошкодила вази біля портретів загиблих військових

У Рівному патрульні встановили особу жінки, яка пошкодила вази з квітами біля портретів загиблих українських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує патрульна поліція Рівненської області.

Інцидент стався ввечері 12 травня на майдані Незалежності.

До патрульних звернувся місцевий житель та повідомив, що невідома жінка поводиться неадекватно й пошкодила вази біля портретів полеглих Захисників України.

Патрульні обстежили прилеглі вулиці та виявили 40-річну жінку на вулиці Шкільній.

За даними поліції, вона намагалася уникнути спілкування та змінила напрямок руху, помітивши правоохоронців.

Пояснити свої дії жінка не змогла.

Що їй загрожує

На жінку склали протокол за статтею про дрібне хуліганство.

На місце також викликали слідчо-оперативну групу.

