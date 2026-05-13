У Рівному жінка пошкодила вази біля портретів загиблих військових
У Рівному патрульні встановили особу жінки, яка пошкодила вази з квітами біля портретів загиблих українських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує патрульна поліція Рівненської області.
Інцидент стався ввечері 12 травня на майдані Незалежності.
До патрульних звернувся місцевий житель та повідомив, що невідома жінка поводиться неадекватно й пошкодила вази біля портретів полеглих Захисників України.
Подробиці
Патрульні обстежили прилеглі вулиці та виявили 40-річну жінку на вулиці Шкільній.
За даними поліції, вона намагалася уникнути спілкування та змінила напрямок руху, помітивши правоохоронців.
Пояснити свої дії жінка не змогла.
Що їй загрожує
На жінку склали протокол за статтею про дрібне хуліганство.
На місце також викликали слідчо-оперативну групу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
єПалопіхву різним покидькам. Вони ж роблять свої вчинки для вираження своїх думок, то хай їх почують усі
За вандалізм над портретами загиблих за Україну і українців воїнів "На жінку склали протокол за статтею про дрібне ."
Що передбачає покарання: штраф, або громадські роботи, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.
2025 рік.
Поліцейські встановили зловмисника, причетного до пошкодження ханукальної менори у Львові 30 грудня.
Йому загрожує штраф, громадські роботи, обмеження або позбавлення волі на три роки.