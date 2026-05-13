Новини Вандалізм на пам’ятних місцях
У Рівному жінка пошкодила вази біля портретів загиблих військових

У центрі Рівного жінка пошкодила вази біля портретів полеглих Захисників

У Рівному патрульні встановили особу жінки, яка пошкодила вази з квітами біля портретів загиблих українських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує патрульна поліція Рівненської області.

Інцидент стався ввечері 12 травня на майдані Незалежності.

До патрульних звернувся місцевий житель та повідомив, що невідома жінка поводиться неадекватно й пошкодила вази біля портретів полеглих Захисників України.

Подробиці

Патрульні обстежили прилеглі вулиці та виявили 40-річну жінку на вулиці Шкільній.

За даними поліції, вона намагалася уникнути спілкування та змінила напрямок руху, помітивши правоохоронців.

Пояснити свої дії жінка не змогла.

Що їй загрожує

На жінку склали протокол за статтею про дрібне хуліганство.

На місце також викликали слідчо-оперативну групу.

Не розумію, чому замазують єПало піхву різним покидькам. Вони ж роблять свої вчинки для вираження своїх думок, то хай їх почують усі
13.05.2026 16:33 Відповісти
там сімейний підряд, це ж очеидно.
13.05.2026 16:35 Відповісти
Це якою треба бути паскудою щоб глумитись над загиблими захисниками України ,щоб ти здохла мерзота.
13.05.2026 16:52 Відповісти
За антисемітизм штраф 3400-8500грн., або позбавлення волі від 3-х до 5-ти років, за наругу над пам'яттю загиблих українців штраф 51-119грн., або 40-60 годин громадських робіт , або аж до 15 діб адмінарешту. Ми в Ізраїлі живемо?!
13.05.2026 17:50 Відповісти
Скоро за образу кацапів 12 будуть давати
13.05.2026 18:27 Відповісти
Зєлю - ГЕТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.05.2026 19:03 Відповісти
Поховати її живцем.
14.05.2026 09:14 Відповісти
 
 