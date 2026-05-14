В МИД отреагировали на закон РФ о вводе войск за границу
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на принятие в России закона, разрешающего применение войск за рубежом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Георгия Тихого журналистам.
Закон как сигнал миру о политике агрессии
В ведомстве заявили, что этот шаг открыто демонстрирует истинную политику Кремля. По словам Тихого, предоставление права использовать войска под предлогом защиты граждан фактически означает признание агрессии частью государственной стратегии России.
Он также провел историческую параллель и напомнил, что подобные аргументы использовались перед началом агрессивных действий в Европе в прошлом.
"Это решение можно охарактеризовать двумя словами: агрессивное беззаконие", – отметил представитель МИД.
В министерстве подчеркнули, что такие действия не имеют ничего общего с защитой граждан, а лишь прикрывают политику войны и давления на другие страны.
Спецтрибунал и ответственность за агрессию
В МИД подчеркнули, что новый закон не меняет ситуацию для Украины, которая уже много лет противостоит российской агрессии. В то же время он станет дополнительным доказательством для международного сообщества.
В ведомстве обратили внимание, что в ближайшее время ожидается запуск работы специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Участие в соответствующих решениях примут десятки государств.
Также подчеркивается, что ответственность будут нести не только руководители Кремля, но и те, кто поддерживает такие решения на законодательном уровне.
В МИД добавили, что принятие подобных законов лишь усиливает доказательную базу для будущих судебных процессов и не позволит избежать наказания.
Пункт 2: І цей агресор засідає в Радбезі від імені людства.
Хочу нагадати цьому "речнику"... Це "агресивне беззаконня" вже відбувається, стосовно України, з 2014 року... Але його начальник, "лідер світу", тоді любив шуткувати з цього приводу і розповідати про "сойдемся по середине", "сеньор голодомор" і т.д.
А по-третє, на жаль, були прецеденти. Поцікавьтеся у вільний час.
- Яку?
- Цієї зими двоє громадян Естонії перейшли по льоду Чудське озеро, щоб потрапить до Росії, і там попросили політичного притулку... А там кацапи їх відправили в СІЗО, а потім - у "психушку, для проведення психічної експертизи, в стаціонарі... Не могли повірить, що подібне можна вчинить, при тямі...
Один із заарештованих, якого «Медіазона» називає Данилом, пояснив своє рішення перейти до Росії «кризою та багатьма життєвими обставинами», у тому числі «забороною російської мови в школах» і неможливістю знайти роботу в Естонії. За його словами, без знання естонської мови він «сам себе утримувати не міг» і «швидше за все залишився б бомжем». Він сподівається на отримання політичного притулку в Росії та згодом російського громадянства.Під час тримання під вартою, за його словами, їх відправляли на «огляд» до психіатричної лікарні, але в різні місця. Він згадав медичну частину при слідчому ізоляторі «Хрести» в Санкт-Петербурзі, де його «навіть не питали» та «зробили укол». «Медіазону» припускає, що йдеться про Санкт-Петербурзьку психіатричну лікарню спеціалізованого типу з інтенсивним спостереженням."