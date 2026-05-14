В МИД отреагировали на закон РФ о вводе войск за границу

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на принятие в России закона, разрешающего применение войск за рубежом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Георгия Тихого журналистам.

Закон как сигнал миру о политике агрессии

В ведомстве заявили, что этот шаг открыто демонстрирует истинную политику Кремля. По словам Тихого, предоставление права использовать войска под предлогом защиты граждан фактически означает признание агрессии частью государственной стратегии России.

Он также провел историческую параллель и напомнил, что подобные аргументы использовались перед началом агрессивных действий в Европе в прошлом.

"Это решение можно охарактеризовать двумя словами: агрессивное беззаконие", – отметил представитель МИД.

В министерстве подчеркнули, что такие действия не имеют ничего общего с защитой граждан, а лишь прикрывают политику войны и давления на другие страны.

Спецтрибунал и ответственность за агрессию

В МИД подчеркнули, что новый закон не меняет ситуацию для Украины, которая уже много лет противостоит российской агрессии. В то же время он станет дополнительным доказательством для международного сообщества.

В ведомстве обратили внимание, что в ближайшее время ожидается запуск работы специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Участие в соответствующих решениях примут десятки государств.

Также подчеркивается, что ответственность будут нести не только руководители Кремля, но и те, кто поддерживает такие решения на законодательном уровне.

В МИД добавили, что принятие подобных законов лишь усиливает доказательную базу для будущих судебных процессов и не позволит избежать наказания.

