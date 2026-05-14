4 718 19

В МИД отреагировали на закон РФ о вводе войск за границу

Георгий Тихий комментирует закон РФ о применении войск за рубежом

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на принятие в России закона, разрешающего применение войск за рубежом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Георгия Тихого журналистам.

Закон как сигнал миру о политике агрессии

В ведомстве заявили, что этот шаг открыто демонстрирует истинную политику Кремля. По словам Тихого, предоставление права использовать войска под предлогом защиты граждан фактически означает признание агрессии частью государственной стратегии России.

Он также провел историческую параллель и напомнил, что подобные аргументы использовались перед началом агрессивных действий в Европе в прошлом.

"Это решение можно охарактеризовать двумя словами: агрессивное беззаконие", – отметил представитель МИД.

В министерстве подчеркнули, что такие действия не имеют ничего общего с защитой граждан, а лишь прикрывают политику войны и давления на другие страны.

Спецтрибунал и ответственность за агрессию

В МИД подчеркнули, что новый закон не меняет ситуацию для Украины, которая уже много лет противостоит российской агрессии. В то же время он станет дополнительным доказательством для международного сообщества.

В ведомстве обратили внимание, что в ближайшее время ожидается запуск работы специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Участие в соответствующих решениях примут десятки государств.

Также подчеркивается, что ответственность будут нести не только руководители Кремля, но и те, кто поддерживает такие решения на законодательном уровне.

В МИД добавили, что принятие подобных законов лишь усиливает доказательную базу для будущих судебных процессов и не позволит избежать наказания.

Топ комментарии
+24
Усіх хто є носієм паспорта с двоголовою куркою треба депортували у рідні *****
14.05.2026 00:21 Ответить
+16
Це рішення можна охарактеризувати двома словами: агресивне беззаконня", - зазначив речник МЗС.

Хочу нагадати цьому "речнику"... Це "агресивне беззаконня" вже відбувається, стосовно України, з 2014 року... Але його начальник, "лідер світу", тоді любив шуткувати з цього приводу і розповідати про "сойдемся по середине", "сеньор голодомор" і т.д.
14.05.2026 00:18 Ответить
+13
Військова агресія є злочином проти людства!
Пункт 2: І цей агресор засідає в Радбезі від імені людства.
14.05.2026 00:12 Ответить
путин: "Там, где ступает нога русского солдата, то наше".
14.05.2026 00:16 Ответить
Тоді майже всю раду треба депортувати але вони не хочуть
14.05.2026 00:45 Ответить
А носіїв паспорта з куркою, що зараз захищають Україну на фронті, теж будемо депортувати?
14.05.2026 07:56 Ответить
Ти злузду зїхав? Дядько ???
14.05.2026 13:18 Ответить
По-перше, ви (чемність - гарна риса, навіть в Інтернеті). По-друге, тіточка.
А по-третє, на жаль, були прецеденти. Поцікавьтеся у вільний час.
14.05.2026 13:40 Ответить
А нашому МЗС обов'язково реагувати на будь яку фігню з кремля ?
14.05.2026 00:46 Ответить
Треба створювати видимість дипломатичної роботи, бо її реальні результати трохи більше нуля.
14.05.2026 00:47 Ответить
Може до всього світу дійде що кацапів потрібно ******* і викидати зі своїх країн як скажених собак щоб не прийшла біда
14.05.2026 00:48 Ответить
- Куме! Хочете - дивину розкажу?
- Яку?
- Цієї зими двоє громадян Естонії перейшли по льоду Чудське озеро, щоб потрапить до Росії, і там попросили політичного притулку... А там кацапи їх відправили в СІЗО, а потім - у "психушку, для проведення психічної експертизи, в стаціонарі... Не могли повірить, що подібне можна вчинить, при тямі...
14.05.2026 01:05 Ответить
Найцікавіше те що це реальна історія.😊
14.05.2026 01:57 Ответить
Так я знаю... Анекдоти - це процентів на 80 - "реальні історії"... Саме так я пишу анекдоти . Частіш всього - у громадському транспорті, в чергах, та інших публічних місцях, "знаходжу"...
14.05.2026 05:44 Ответить
Ось цей "твій анекдот" в більш розгорнутому вигляді : "У січні та лютому 2026 року кордон з Росією https://zona.media/article/2026/05/06/ee-ru перейшлидвоє громадян Естонії - 42-річний Рандо та 25-річний Данило («Медіазона» пише, що імена змінені з етичних міркувань). Гдовський районний суд Псковської області ухвалив узяти обох під варту у справі про незаконний перетин кордону, в березні арешт був продовжений до 2 червня.

Один із заарештованих, якого «Медіазона» називає Данилом, пояснив своє рішення перейти до Росії «кризою та багатьма життєвими обставинами», у тому числі «забороною російської мови в школах» і неможливістю знайти роботу в Естонії. За його словами, без знання естонської мови він «сам себе утримувати не міг» і «швидше за все залишився б бомжем». Він сподівається на отримання політичного притулку в Росії та згодом російського громадянства.Під час тримання під вартою, за його словами, їх відправляли на «огляд» до психіатричної лікарні, але в різні місця. Він згадав медичну частину при слідчому ізоляторі «Хрести» в Санкт-Петербурзі, де його «навіть не питали» та «зробили укол». «Медіазону» припускає, що йдеться про Санкт-Петербурзьку психіатричну лікарню спеціалізованого типу з інтенсивним спостереженням."
14.05.2026 10:10 Ответить
Ясно... Що і вимагалося довести... Нормальна людина у Росії "притулку" просить не буде...
14.05.2026 10:30 Ответить
Ой, як Путіну дуже хочеться з цивілізації зробити російську помойку, точніше російський сортир. Чому Путін до сих пір не на лікуванні в кращій психлікарні? Вірно, ніяка медицина вже його не вилікує.
14.05.2026 05:41 Ответить
На цей закон вже 12 років реагують наші збройні сили .
14.05.2026 08:11 Ответить
Тут не реагувати на ху@ловські закони треба, а кремлівську агентуру, попів і гадалок вичавлювати звідусіль і в першу чергу з СБУ.
14.05.2026 08:16 Ответить
 
 