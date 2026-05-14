Европейские лидеры отвечают Трампу его же методами, - NYT

Европейские лидеры всё чаще открыто критикуют Дональда Трампа, используя его собственный стиль оказания политического давления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Издание отмечает, что через несколько дней после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц вызвал гнев Дональда Трампа своей критикой американской стратегии в Иране, он продемонстрировал нетипичную для европейской дипломатии реакцию. Когда Пентагон в ответ объявил о неожиданном выводе 5 тыс. военнослужащих из Германии, Мерц и его окружение сохранили полное спокойствие. Главное, чего не сделал канцлер, – он не стал извиняться.

Этот отказ отступать свидетельствует о новой стратегии европейских лидеров. Они все чаще применяют любимый метод самого Трампа – подход "не отступай", на котором президент построил свой политический бренд.

Европа все активнее использует риторику и стиль Трампа

Бренд Дональда Трампа держится на принципиальном отказе признавать ошибки. Список его резонансных заявлений, за которые он так и не извинился, огромен: от пренебрежительных слов о сенаторе Джоне Маккейне до оскорбительных характеристик в адрес целых стран. Теперь Европа начинает отвечать ему той же монетой.

Европейские лидеры, пытаясь справиться с экономическими и безопасностными последствиями иранского конфликта, открыто выражают свое разочарование политикой Вашингтона. Это проявляется в нескольких аспектах:

европейские страны не позволяют США полноценно использовать военные объекты на своей территории для атак на Иран;

лидеры ЕС игнорируют требования Трампа о направлении своих сил для открытия судоходных путей;

Фридрих Мерц прямо заявил, что иранские переговорщики "унизили" Соединенные Штаты, выставив президента дураком.

Особенно острой является вражда Трампа с Папой Львом XIV, который последовательно критикует войну США и Израиля против Ирана. Трамп пытается приравнять эту критику к поддержке иранских ядерных амбиций, однако Папа отвергает эти обвинения, подчеркивая, что Ватикан всегда выступал против ядерного оружия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не в моих интересах, - Папа Лев XIV заявил, что не заинтересован в дискуссии с Трампом

Даже традиционные союзники отдаляются от президента США: британский премьер Кир Стармер заявил, что "устал" от давления Трампа из-за войны, а премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которую считали близкой союзницей Трампа, назвала его нападки на Папу "неприемлемыми". После встречи с госсекретарем Марко Рубио она не отказалась от своих слов, подчеркнув, что защита национальных интересов является приоритетом.

Для Мерца критика Трампа является политически выгодной внутри страны. Война в Иране крайне непопулярна в Германии, поскольку она спровоцировала рост цен на топливо и экономические проблемы. Это уже привело к росту рейтингов оппозиционных партий: от ультралевых Die Linke и "Зеленых" до ультраправой AfD.

Политические аналитики отмечают, что Мерц выбрал очень резкие выражения, которые Белый дом трактует как личное оскорбление президента. Однако в интервью германскому телевидению канцлер твердо заявил: "У нас разный взгляд на эту войну, это не секрет. Я не один в этом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявления Трампа в адрес Папы Льва XIV неприемлемы, - Мелони

Несмотря на острую полемику, Мерц утверждает, что не отказывается от трансатлантического сотрудничества, но настаивает на том, что это должен быть диалог равноправных партнеров, имеющих право на собственную позицию.