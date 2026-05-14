Европейские лидеры отвечают Трампу его же методами, - NYT
Европейские лидеры всё чаще открыто критикуют Дональда Трампа, используя его собственный стиль оказания политического давления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
Издание отмечает, что через несколько дней после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц вызвал гнев Дональда Трампа своей критикой американской стратегии в Иране, он продемонстрировал нетипичную для европейской дипломатии реакцию. Когда Пентагон в ответ объявил о неожиданном выводе 5 тыс. военнослужащих из Германии, Мерц и его окружение сохранили полное спокойствие. Главное, чего не сделал канцлер, – он не стал извиняться.
Этот отказ отступать свидетельствует о новой стратегии европейских лидеров. Они все чаще применяют любимый метод самого Трампа – подход "не отступай", на котором президент построил свой политический бренд.
Европа все активнее использует риторику и стиль Трампа
Бренд Дональда Трампа держится на принципиальном отказе признавать ошибки. Список его резонансных заявлений, за которые он так и не извинился, огромен: от пренебрежительных слов о сенаторе Джоне Маккейне до оскорбительных характеристик в адрес целых стран. Теперь Европа начинает отвечать ему той же монетой.
Европейские лидеры, пытаясь справиться с экономическими и безопасностными последствиями иранского конфликта, открыто выражают свое разочарование политикой Вашингтона. Это проявляется в нескольких аспектах:
- европейские страны не позволяют США полноценно использовать военные объекты на своей территории для атак на Иран;
- лидеры ЕС игнорируют требования Трампа о направлении своих сил для открытия судоходных путей;
- Фридрих Мерц прямо заявил, что иранские переговорщики "унизили" Соединенные Штаты, выставив президента дураком.
Особенно острой является вражда Трампа с Папой Львом XIV, который последовательно критикует войну США и Израиля против Ирана. Трамп пытается приравнять эту критику к поддержке иранских ядерных амбиций, однако Папа отвергает эти обвинения, подчеркивая, что Ватикан всегда выступал против ядерного оружия.
Даже традиционные союзники отдаляются от президента США: британский премьер Кир Стармер заявил, что "устал" от давления Трампа из-за войны, а премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которую считали близкой союзницей Трампа, назвала его нападки на Папу "неприемлемыми". После встречи с госсекретарем Марко Рубио она не отказалась от своих слов, подчеркнув, что защита национальных интересов является приоритетом.
Для Мерца критика Трампа является политически выгодной внутри страны. Война в Иране крайне непопулярна в Германии, поскольку она спровоцировала рост цен на топливо и экономические проблемы. Это уже привело к росту рейтингов оппозиционных партий: от ультралевых Die Linke и "Зеленых" до ультраправой AfD.
Политические аналитики отмечают, что Мерц выбрал очень резкие выражения, которые Белый дом трактует как личное оскорбление президента. Однако в интервью германскому телевидению канцлер твердо заявил: "У нас разный взгляд на эту войну, это не секрет. Я не один в этом".
Несмотря на острую полемику, Мерц утверждает, что не отказывается от трансатлантического сотрудничества, но настаивает на том, что это должен быть диалог равноправных партнеров, имеющих право на собственную позицию.
Як там пєрєговори по Україні, принесли мір? Аятоли вже розгромлені? Прєкрасниє таріфи діють на повну?
От завжди так у популістів.
Навіть Підлога Маккартні вже не розповідає про "нашєго слона".
Second First і Basil Cook разом з десятками інших подібних як корова язиком злизала.
Природно.
Спєцопєрація прошла успєшно, кадри пєрєкінути на новоє направлєніє.
перший пункт : "повні репарації"
так що до миру ще далеко, а ракети вже тютю ...