Європейські лідери відповідають Трампу його ж методами, - NYT

Європейські лідери дедалі частіше відкрито критикують Дональда Трампа, використовуючи його власний стиль політичного тиску.

Видання наголошує, що через кілька днів після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц викликав гнів Дональда Трампа своєю критикою американської стратегії в Ірані, він продемонстрував нетипову для європейської дипломатії реакцію. Коли Пентагон у відповідь оголосив про несподіване виведення 5 тис. військовослужбовців із Німеччини, Мерц та його оточення зберегли повний спокій. Головне, чого не зробив канцлер, – він не став вибачатися.

Ця відмова відступати свідчить про нову стратегію європейських лідерів. Вони дедалі частіше застосовують улюблений метод самого Трампа – підхід "не відступай", на якому президент побудував свій політичний бренд.

Бренд Дональда Трампа тримається на принциповій відмові визнавати помилки. Список його резонансних заяв, за які він так і не перепросив, величезний: від зневажливих слів про сенатора Джона Маккейна до образливих характеристик на адресу цілих країн. Тепер Європа починає відповідати йому тією ж монетою.

Європейські лідери, намагаючись впоратися з економічними та безпековими наслідками іранського конфлікту, відкрито висловлюють своє розчарування політикою Вашингтона. Це проявляється у кількох аспектах:

європейські країни не дозволяють США повноцінно використовувати військові об’єкти на своїй території для атак на Іран;

лідери ЄС ігнорують вимоги Трампа щодо направлення своїх сил для відкриття судноплавних шляхів;

Фрідріх Мерц прямо заявив, що іранські переговірники "принизили" Сполучені Штати, виставивши президента дурнем.

Особливо гострою є ворожнеча Трампа з Папою Левом XIV, який послідовно критикує війну США та Ізраїлю проти Ірану. Трамп намагається прирівняти цю критику до підтримки іранських ядерних амбіцій, проте Папа відкидає ці звинувачення, наголошуючи, що Ватикан завжди виступав проти ядерної зброї.

Навіть традиційні союзники віддаляються від президента США: британський прем'єр Кір Стармер заявив, що "втомився" від тиску Трампа через війну, а прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, яку вважали близькою союзницею Трампа, назвала його нападки на Папу "неприйнятними". Після зустрічі з держсекретарем Марко Рубіо вона не відмовилася від своїх слів, підкресливши, що захист національних інтересів є пріоритетом.

Для Мерца критика Трампа є політично вигідною всередині країни. Війна в Ірані вкрай непопулярна в Німеччині, оскільки вона спровокувала ріст цін на паливо та економічні проблеми. Це вже призвело до зростання рейтингів опозиційних партій: від ультралівих Die Linke та "Зелених" до ультраправої AfD.

Політичні аналітики зауважують, що Мерц обрав дуже різкі вирази, які Білий дім трактує як особисту образу президента. Проте в інтерв'ю німецькому телебаченню канцлер твердо заявив: "У нас різний погляд на цю війну, це не секрет. Я не один у цьому".

Попри гостру полеміку, Мерц стверджує, що не відмовляється від трансатлантичного співробітництва, але наполягає на тому, що це має бути діалог рівноправних партнерів, які мають право на власну позицію.