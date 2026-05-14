Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 345 240 человек (+1 060 за сутки), 11 931 танк, 42 053 артиллерийские системы, 24 557 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 345 240 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 345 240 (+1 060) человек

танков – 11 931 (+3) единица

боевых бронированных машин – 24 557 (+3) единиц

артиллерийских систем – 42 053 (+68) единицы

РСЗО – 1 787 (+1) единиц

средства ПВО – 1 379 (+3) единиц

самолетов – 435 (+0) единиц

вертолетов – 352 (+0) единицы

наземных робототехнических комплексов – 1 381 (+6) единица

БПЛА оперативно-тактического уровня – 289 678 (+2 319) единиц

крылатых ракет – 4 585 (+0) единиц

кораблей / катеров – 33 (+0) единицы

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 96 355 (+213) единиц

специальной техники – 4 183 (+2) единицы.

