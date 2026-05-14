Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 345 240 человек (+1 060 за сутки), 11 931 танк, 42 053 артиллерийские системы, 24 557 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 345 240 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 345 240 (+1 060) человек
- танков – 11 931 (+3) единица
- боевых бронированных машин – 24 557 (+3) единиц
- артиллерийских систем – 42 053 (+68) единицы
- РСЗО – 1 787 (+1) единиц
- средства ПВО – 1 379 (+3) единиц
- самолетов – 435 (+0) единиц
- вертолетов – 352 (+0) единицы
- наземных робототехнических комплексов – 1 381 (+6) единица
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 289 678 (+2 319) единиц
- крылатых ракет – 4 585 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 96 355 (+213) единиц
- специальной техники – 4 183 (+2) единицы.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
299!! одиниць знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Броня та НРК по мінімуму, спецтехніка норм, арта, ППО та логістика супер.
Арта перевалила за 42 000!, загальна результативність ППО за 295 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 345 000 це більше ніж все населення Казані.
Квітень 25-го - 1 584, середньодобово 52,8 ствола
Березень 25-го - 1 644, середньодобово 53,0 ствола
Квітень 26-го - 1 875, середньодобово 62,5 ствола
Наразі за цей місяць - 1 009 і середньодобово 77,6 ствола (йдемо на новий рекорд)
Логістика цієї весни також в ударі
Березень - 6 068 середньодобово 195,7 од.
Квітень - 6 431 середньодобово 214,4 од.
Травень - 3 346 середньодобово 257,4 од. і все йде до того що стотисячний ювілей по авто буде в цьому місяці