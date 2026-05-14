Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 345 240 осіб (+1 060 за добу), 11 931 танк, 42 053 артсистеми 24 557 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 345 240 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 345 240 (+1 060) осіб

танків – 11 931 (+3) од.

бойових броньованих машин – 24 557 (+3) од.

артилерійських систем - 42 053 (+68) од.

РСЗВ – 1 787 (+1) од.

засоби ППО – 1 379 (+3) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 352 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 381 (+6) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 289 678 (+2 319) од.

крилаті ракети – 4 585 (+0) од.

кораблі / катери - 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 96 355 (+213) од.

спеціальна техніка – 4 183 (+2) од.

