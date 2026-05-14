Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 345 240 осіб (+1 060 за добу), 11 931 танк, 42 053 артсистеми 24 557 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 345 240 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 345 240 (+1 060) осіб
- танків – 11 931 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 557 (+3) од.
- артилерійських систем - 42 053 (+68) од.
- РСЗВ – 1 787 (+1) од.
- засоби ППО – 1 379 (+3) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 381 (+6) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 289 678 (+2 319) од.
- крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 96 355 (+213) од.
- спеціальна техніка – 4 183 (+2) од.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
299!! одиниць знищеної техніки та 1060! чумардосів за день.
Броня та НРК по мінімуму, спецтехніка норм, арта, ППО та логістика супер.
Арта перевалила за 42 000!, загальна результативність ППО за 295 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 345 000 це більше ніж все населення Казані.
Квітень 25-го - 1 584, середньодобово 52,8 ствола
Березень 25-го - 1 644, середньодобово 53,0 ствола
Квітень 26-го - 1 875, середньодобово 62,5 ствола
Наразі за цей місяць - 1 009 і середньодобово 77,6 ствола (йдемо на новий рекорд)
Логістика цієї весни також в ударі
Березень - 6 068 середньодобово 195,7 од.
Квітень - 6 431 середньодобово 214,4 од.
Травень - 3 346 середньодобово 257,4 од. і все йде до того що стотисячний ювілей по авто буде в цьому місяці