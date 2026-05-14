СБУ задержала еще одного участника агентурной пары ФСБ, которая корректировала удары по Харькову

Контрразведка Службы безопасности задержала в Харьковской области еще одного агента ФСБ. Им оказался завербованный РФ местный житель - муж вражеской информаторши, которую СБУ разоблачила в январе этого года при корректировке авиаударов.

Что установило расследование?

По материалам дела, сначала в поле зрения российской спецслужбы попала жена фигуранта, которая передавала в Telegram-бот ФСБ координаты Сил обороны в Днепропетровской области.



Впоследствии к сотрудничеству привлекли ее мужа. В дальнейшем он собирал данные о пунктах базирования и маршрутах перемещения защитников Харькова.



Чтобы отследить местонахождение украинских войск, агент на общественном транспорте объезжал местность и фотографировал места сосредоточения личного состава и техники Сил обороны.

Использовал "втемну" знакомую

Также для конспирации разведывательных вылазок фигурант "втемну" использовал свою знакомую, которая иногда возила его по городу и прилегающим районам на собственном автомобиле.



Помимо фотофиксации потенциальных "целей", злоумышленник отмечал их геолокации на гугл-картах и затем передавал информацию врагу.



Далее она через анонимный аккаунт в мессенджере "отчитывалась" куратору из ФСБ и получала новые задания.



После разоблачения злоумышленницы сотрудники СБУ задокументировали преступления ее мужа и задержали его по месту жительства.



Во время обысков у него изъяли смартфон и ноутбук с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).



Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

