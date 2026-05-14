В Кропивницком школьник ранил ножом одноклассника из-за конфликта, - полиция
В Кропивницком в одной из школ девятиклассник ранил ножом другого ученика во время конфликта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Кировоградской области.
Инцидент произошел в классе перед началом урока, когда учителя еще не было в помещении.
Что известно о конфликте
По предварительным данным, между двумя учениками 9 класса возникла ссора.
Во время конфликта один из подростков нанес другому ножевые ранения.
Пострадавшего школьника госпитализировали.
Сейчас он находится в больнице и получает медицинскую помощь.
На месте работают следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и психологи.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Также решается вопрос о правовой квалификации инцидента.
