У Кропивницькому школяр поранив ножем однокласника через конфлікт, - поліція

У Кропивницькому в одній зі шкіл девʼятикласник поранив ножем іншого учня під час конфлікту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Кіровоградської області.

Інцидент стався у класі перед початком уроку, коли вчителя ще не було в приміщенні.

Що відомо про конфлікт

За попередніми даними, між двома учнями 9 класу виникла сварка.

Під час конфлікту один із підлітків завдав іншому ножових поранень.

Постраждалого школяра госпіталізували.

Наразі він перебуває у лікарні та отримує медичну допомогу.

На місці працюють слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та психологи.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Також вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

