У Кропивницькому школяр поранив ножем однокласника через конфлікт, - поліція
У Кропивницькому в одній зі шкіл девʼятикласник поранив ножем іншого учня під час конфлікту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Кіровоградської області.
Інцидент стався у класі перед початком уроку, коли вчителя ще не було в приміщенні.
Що відомо про конфлікт
За попередніми даними, між двома учнями 9 класу виникла сварка.
Під час конфлікту один із підлітків завдав іншому ножових поранень.
Постраждалого школяра госпіталізували.
Наразі він перебуває у лікарні та отримує медичну допомогу.
На місці працюють слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та психологи.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Також вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.
