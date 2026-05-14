Массированный удар РФ: погибшие, десятки раненых и поиск пропавших в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ
Более 1500 спасателей и полицейских задействованы в ликвидации последствий массированного российского обстрела, из них почти 600 работают в Киеве. Именно столица этой ночью подверглась самому сильному удару.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"Именно столица этой ночью подверглась самому сильному удару. В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция", - говорится в сообщении.
Клименко отметил, что на данный момент известно о трех погибших, которых извлекли из-под завалов. Также сообщается о более чем 10 пропавших без вести - продолжаются поиски, привлечены кинологические расчеты.
"На этом месте ранены более 30 человек. Спасателям удалось спасти 28 человек из разрушенного дома. Работают психологи ГСЧС и полиции, общаются с пострадавшими и поддерживают родственников погибших и тех, кого еще ищут", - рассказал глава МВД.
В городе развернуты мобильные пункты полиции, сервисных центров и миграционной службы. Они принимают заявления о поврежденном имуществе, помогают с утилизацией уничтоженных транспортных средств и восстановлением документов - ID-карт, водительских удостоверений и техпаспортов.
Удар по Харькову
В результате утреннего удара по Харькову зафиксировано не менее 28 пострадавших.
Угроза новых атак сохраняется, граждан призывают находиться в укрытиях во время воздушной тревоги и следить за официальными сообщениями.
Последствия ударов
а ми дізнались про масований обстріл через декілька годин після його початку.
Кабміндічі, з єрмаком і миловановим та свириденко і суддівськими, дуже зтурбовані??
Народ України негайно вимагає нищіну атветочку прямісінько по кремлю, масковії та елітних сапльних районах русоболотного б*ядства?!