Массированный удар РФ: погибшие, десятки раненых и поиск пропавших в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Более 1500 спасателей и полицейских задействованы в ликвидации последствий массированного российского обстрела, из них почти 600 работают в Киеве. Именно столица этой ночью подверглась самому сильному удару.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Именно столица этой ночью подверглась самому сильному удару. В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция", - говорится в сообщении.

Клименко отметил, что на данный момент известно о трех погибших, которых извлекли из-под завалов. Также сообщается о более чем 10 пропавших без вести - продолжаются поиски, привлечены кинологические расчеты.

"На этом месте ранены более 30 человек. Спасателям удалось спасти 28 человек из разрушенного дома. Работают психологи ГСЧС и полиции, общаются с пострадавшими и поддерживают родственников погибших и тех, кого еще ищут", - рассказал глава МВД.

В городе развернуты мобильные пункты полиции, сервисных центров и миграционной службы. Они принимают заявления о поврежденном имуществе, помогают с утилизацией уничтоженных транспортных средств и восстановлением документов - ID-карт, водительских удостоверений и техпаспортов.

Удар по Харькову

В результате утреннего удара по Харькову зафиксировано не менее 28 пострадавших.

Угроза новых атак сохраняется, граждан призывают находиться в укрытиях во время воздушной тревоги и следить за официальными сообщениями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Киев: ракеты и дроны ударили по столице, трое погибших, 40 пострадавших. ВИДЕО (обновлено)

Последствия ударов









