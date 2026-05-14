РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16283 посетителя онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
3 753 14

Массированный удар РФ: погибшие, десятки раненых и поиск пропавших в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Более 1500 спасателей и полицейских задействованы в ликвидации последствий массированного российского обстрела, из них почти 600 работают в Киеве. Именно столица этой ночью подверглась самому сильному удару.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Именно столица этой ночью подверглась самому сильному удару. В Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция", - говорится в сообщении.

Клименко отметил, что на данный момент известно о трех погибших, которых извлекли из-под завалов. Также сообщается о более чем 10 пропавших без вести - продолжаются поиски, привлечены кинологические расчеты.

"На этом месте ранены более 30 человек. Спасателям удалось спасти 28 человек из разрушенного дома. Работают психологи ГСЧС и полиции, общаются с пострадавшими и поддерживают родственников погибших и тех, кого еще ищут", - рассказал глава МВД.

В городе развернуты мобильные пункты полиции, сервисных центров и миграционной службы. Они принимают заявления о поврежденном имуществе, помогают с утилизацией уничтоженных транспортных средств и восстановлением документов - ID-карт, водительских удостоверений и техпаспортов.

Удар по Харькову

В результате утреннего удара по Харькову зафиксировано не менее 28 пострадавших.

Угроза новых атак сохраняется, граждан призывают находиться в укрытиях во время воздушной тревоги и следить за официальными сообщениями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированная атака РФ на Киев: ракеты и дроны ударили по столице, трое погибших, 40 пострадавших. ВИДЕО (обновлено)

Последствия ударов

Российская атака на Киев: сотни спасателей работают на местах разрушений
Российская атака на Киев: сотни спасателей работают на местах разрушений
Российская атака на Киев: сотни спасателей работают на местах разрушений
Российская атака на Киев: сотни спасателей работают на местах разрушений
Российская атака на Киев: сотни спасателей работают на местах разрушений

Автор: 

Киев (26286) обстрел (32597) Харьков (7836) Клименко (356) Клименко Игорь (498) Харьковская область (2647) Харьковский район (857)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Погрози Пукіна про можливий удар по Києву були, якщо заважатимемо параду, були, потужно-смішний наказ про дозвіл параду теж був.... А де наказ про масований удар по паРашкці, який повинен був завадити параду, але ми погодилися на мир від *****?...Де відповідь на дві доби терору дронами і ракетами?...
показать весь комментарий
14.05.2026 12:03 Ответить
+11
Боневтік красавчик, йому доповіли що готується масований обстріл, і він втік із своєю сімейкою.

а ми дізнались про масований обстріл через декілька годин після його початку.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:02 Ответить
+10
Тепер, оті 3.000 ракет фламінго, нарешті полетять на московитів, як казав отой зеленський!?!?!
Кабміндічі, з єрмаком і миловановим та свириденко і суддівськими, дуже зтурбовані??
показать весь комментарий
14.05.2026 12:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боневтік красавчик, йому доповіли що готується масований обстріл, і він втік із своєю сімейкою.

а ми дізнались про масований обстріл через декілька годин після його початку.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:02 Ответить
його сімейка вже давно не тут живе, як і сімейки усіх інших йому подібних. Хіба вони дурні тримати своїх дітей під атаками балістики?
показать весь комментарий
14.05.2026 12:33 Ответить
скумбрія тут шастає іноді
показать весь комментарий
14.05.2026 13:03 Ответить
Гигиканье Зебила, его 95 квартальный указ о проведении парада в Москве-а результат 1.500 Дронов на Украину. ***** мстительный. И Зебил это хорошо знает. Но ему похрен-его семейка в полной безопасности. В результате-вчерашняя ночь, и ни одного человека из обещанной тысячи пленных не вернулась домой. 73%-мой вам congratulation.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:54 Ответить
Погрози Пукіна про можливий удар по Києву були, якщо заважатимемо параду, були, потужно-смішний наказ про дозвіл параду теж був.... А де наказ про масований удар по паРашкці, який повинен був завадити параду, але ми погодилися на мир від *****?...Де відповідь на дві доби терору дронами і ракетами?...
показать весь комментарий
14.05.2026 12:03 Ответить
Что за бред? Почти каждый день что-то взрывают в Соссии !
показать весь комментарий
14.05.2026 20:36 Ответить
Тепер, оті 3.000 ракет фламінго, нарешті полетять на московитів, як казав отой зеленський!?!?!
Кабміндічі, з єрмаком і миловановим та свириденко і суддівськими, дуже зтурбовані??
показать весь комментарий
14.05.2026 12:05 Ответить
Рашиські варвари свідомо творят геноцид проти українського народу ,президент навіть не може назвати рашиського варвара путіна злочинцем ,а те що вони творят в Україні геноцидом.Я так розумію відповіді по рашиських чортах сьогодні не було.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:13 Ответить
Коли буде відповідь по москві?
показать весь комментарий
14.05.2026 12:16 Ответить
відповідь має бути по ямальскому трикутнику
показать весь комментарий
14.05.2026 12:25 Ответить
Теж непогано, але -- КОЛИ?
показать весь комментарий
14.05.2026 12:27 Ответить
Z-еленський, керманичі з партії z-е недлоугих!
Народ України негайно вимагає нищіну атветочку прямісінько по кремлю, масковії та елітних сапльних районах русоболотного б*ядства?!
показать весь комментарий
14.05.2026 12:28 Ответить
Тоді полетять ракети на конча заспу, а на цій війні вибивають тілько голитьбу, війна на договірняках, невже не ясно?
показать весь комментарий
14.05.2026 12:56 Ответить
 
 