Масований удар РФ: загиблі, поранені та більш як 10 зниклих безвісти. ФОТОрепортаж

Понад 1500 рятувальників та поліцейських залучено до ліквідації наслідків масованого російського обстрілу, з них майже 600 працюють у Києві. Саме столиця цієї ночі зазнала найсильнішого удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Саме столиця цієї ночі зазнала найбільшого удару. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.

Клименко зазначив, що наразі відомо про трьох загиблих, яких дістали з-під завалів. Також повідомляється про понад 10 зниклих безвісти - тривають пошуки, залучено кінологічні розрахунки.

"Поранено на цій локації понад 30 осіб. Рятувальникам вдалося врятували 28 людей зі зруйнованого будинку. Працюють психологи ДСНС та поліції, спілкуються з потерпілими та підтримують родичів загиблих і тих, кого ще шукають", - розповів глава МВС.

У місті розгорнуті мобільні пункти поліції, сервісних центрів і міграційної служби. Вони приймають заяви про пошкоджене майно, допомагають із вибракуванням знищених транспортних засобів і відновленням документів — ID-карток, посвідчень водія та техпаспортів.

Удар по Харкову

Внаслідок ранкового удару по Харкову зафіксовано щонайменше 28 постраждалих.

Загроза нових атак зберігається, громадян закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги та слідкувати за офіційними повідомленнями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масована атака РФ на Київ: ракети й дрони вдарили по столиці, троє загиблих, 40 постраждалих. ВIДЕО (оновлено)

Наслідки ударів









