3 726 14

Масований удар РФ: загиблі, поранені та більш як 10 зниклих безвісти. ФОТОрепортаж

Понад 1500 рятувальників та поліцейських залучено до ліквідації наслідків масованого російського обстрілу, з них майже 600 працюють у Києві. Саме столиця цієї ночі зазнала найсильнішого удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Саме столиця цієї ночі зазнала найбільшого удару. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.

Клименко зазначив,  що наразі відомо про трьох загиблих, яких дістали з-під завалів. Також повідомляється про понад 10 зниклих безвісти - тривають пошуки, залучено кінологічні розрахунки.

"Поранено на цій локації понад 30 осіб. Рятувальникам вдалося врятували 28 людей зі зруйнованого будинку. Працюють психологи ДСНС та поліції, спілкуються з потерпілими та підтримують родичів загиблих і тих, кого ще шукають", - розповів глава МВС.

У місті розгорнуті мобільні пункти поліції, сервісних центрів і міграційної служби. Вони приймають заяви про пошкоджене майно, допомагають із вибракуванням знищених транспортних засобів і відновленням документів — ID-карток, посвідчень водія та техпаспортів.

Удар по Харкову

Внаслідок ранкового удару по Харкову зафіксовано щонайменше 28 постраждалих.

Загроза нових атак зберігається, громадян закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги та слідкувати за офіційними повідомленнями.

Наслідки ударів

Російська атака на Київ: сотні рятувальників працюють на місцях руйнувань
Топ коментарі
+12
Погрози Пукіна про можливий удар по Києву були, якщо заважатимемо параду, були, потужно-смішний наказ про дозвіл параду теж був.... А де наказ про масований удар по паРашкці, який повинен був завадити параду, але ми погодилися на мир від *****?...Де відповідь на дві доби терору дронами і ракетами?...
14.05.2026 12:03 Відповісти
+11
Боневтік красавчик, йому доповіли що готується масований обстріл, і він втік із своєю сімейкою.

а ми дізнались про масований обстріл через декілька годин після його початку.
14.05.2026 12:02 Відповісти
+10
Тепер, оті 3.000 ракет фламінго, нарешті полетять на московитів, як казав отой зеленський!?!?!
Кабміндічі, з єрмаком і миловановим та свириденко і суддівськими, дуже зтурбовані??
14.05.2026 12:05 Відповісти
14.05.2026 12:02 Відповісти
його сімейка вже давно не тут живе, як і сімейки усіх інших йому подібних. Хіба вони дурні тримати своїх дітей під атаками балістики?
14.05.2026 12:33 Відповісти
скумбрія тут шастає іноді
14.05.2026 13:03 Відповісти
Гигиканье Зебила, его 95 квартальный указ о проведении парада в Москве-а результат 1.500 Дронов на Украину. ***** мстительный. И Зебил это хорошо знает. Но ему похрен-его семейка в полной безопасности. В результате-вчерашняя ночь, и ни одного человека из обещанной тысячи пленных не вернулась домой. 73%-мой вам congratulation.
14.05.2026 12:54 Відповісти
14.05.2026 12:03 Відповісти
Что за бред? Почти каждый день что-то взрывают в Соссии !
14.05.2026 20:36 Відповісти
14.05.2026 12:05 Відповісти
Рашиські варвари свідомо творят геноцид проти українського народу ,президент навіть не може назвати рашиського варвара путіна злочинцем ,а те що вони творят в Україні геноцидом.Я так розумію відповіді по рашиських чортах сьогодні не було.
14.05.2026 12:13 Відповісти
Коли буде відповідь по москві?
14.05.2026 12:16 Відповісти
відповідь має бути по ямальскому трикутнику
14.05.2026 12:25 Відповісти
Теж непогано, але -- КОЛИ?
14.05.2026 12:27 Відповісти
Z-еленський, керманичі з партії z-е недлоугих!
Народ України негайно вимагає нищіну атветочку прямісінько по кремлю, масковії та елітних сапльних районах русоболотного б*ядства?!
14.05.2026 12:28 Відповісти
Тоді полетять ракети на конча заспу, а на цій війні вибивають тілько голитьбу, війна на договірняках, невже не ясно?
14.05.2026 12:56 Відповісти
 
 