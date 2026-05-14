Масований удар РФ: загиблі, поранені та більш як 10 зниклих безвісти. ФОТОрепортаж
Понад 1500 рятувальників та поліцейських залучено до ліквідації наслідків масованого російського обстрілу, з них майже 600 працюють у Києві. Саме столиця цієї ночі зазнала найсильнішого удару.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Саме столиця цієї ночі зазнала найбільшого удару. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція", - йдеться в повідомленні.
Клименко зазначив, що наразі відомо про трьох загиблих, яких дістали з-під завалів. Також повідомляється про понад 10 зниклих безвісти - тривають пошуки, залучено кінологічні розрахунки.
"Поранено на цій локації понад 30 осіб. Рятувальникам вдалося врятували 28 людей зі зруйнованого будинку. Працюють психологи ДСНС та поліції, спілкуються з потерпілими та підтримують родичів загиблих і тих, кого ще шукають", - розповів глава МВС.
У місті розгорнуті мобільні пункти поліції, сервісних центрів і міграційної служби. Вони приймають заяви про пошкоджене майно, допомагають із вибракуванням знищених транспортних засобів і відновленням документів — ID-карток, посвідчень водія та техпаспортів.
Удар по Харкову
Внаслідок ранкового удару по Харкову зафіксовано щонайменше 28 постраждалих.
Загроза нових атак зберігається, громадян закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги та слідкувати за офіційними повідомленнями.
Наслідки ударів
а ми дізнались про масований обстріл через декілька годин після його початку.
Кабміндічі, з єрмаком і миловановим та свириденко і суддівськими, дуже зтурбовані??
