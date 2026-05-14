РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16283 посетителя онлайн
Новости Антидроновая защита
2 190 13

На Камчатке накрыли атомные подводные лодки противодроновыми сетками, - СМИ

РФ установила противодроновые сетки над атомными подводными лодками на Камчатке

Россия установила противодроновые сетки над атомными подводными лодками на базе "Рыбачий" на Камчатке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Naval News.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новые спутниковые снимки показали защитные конструкции над стратегическими подводными лодками РФ.

Что известно о базе

База "Рыбачий" расположена примерно в 7400 километрах от Украины и является одним из главных пунктов базирования атомных подводных лодок Тихоокеанского флота РФ.

На обнародованных спутниковых снимках видны две подводные лодки типа "Борей", полностью накрытые мелкой защитной сеткой.

Эти подводные лодки входят в систему ядерного сдерживания России.

Каждая из лодок несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

Читайте: Удар СБУ по подводной лодке в Новороссийске - беспрецедентная операция, - британская разведка

Что это может означать

В издании отмечают, что российское командование серьезно воспринимает угрозу возможных атак дронами даже по удаленным военным объектам.

Это уже не первый случай, когда российские военные корабли оснащают защитой от беспилотников.

Ранее подобные конструкции из сеток и каркасов фиксировали на кораблях Черноморского флота РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ впервые взорвала российскую подводную лодку подводными дронами Sub Sea Baby в Новороссийске

Автор: 

подводная лодка (221) россия (97527) дроны (7095)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Звичайно, круче було б якби вони на ці човни гріль наварили.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:33 Ответить
+6
Краще б ті підводні човни п#здою накрилися!🤬
показать весь комментарий
14.05.2026 12:45 Ответить
+4
Сцикотно...
показать весь комментарий
14.05.2026 12:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звичайно, круче було б якби вони на ці човни гріль наварили.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:33 Ответить
Сцикотно...
показать весь комментарий
14.05.2026 12:34 Ответить
Людям в українськіх містах точно "сцикотно" а от їм на камчатці точно пойух
показать весь комментарий
14.05.2026 12:42 Ответить
Було б пойух-сітки б не натягували..А як у вас там в сЬІсрані з безпекою?
показать весь комментарий
14.05.2026 13:38 Ответить
в нас У Київі сьгодні багатоповерхівку кацапи ракетою знесли 4 загиблих на 12.00 . добре що в тебе в селі поки що все заїбісь . але дарма радієш
показать весь комментарий
14.05.2026 13:44 Ответить
Але ти не сильно за це переймався-ти мабуть вже зранку вияснив що на камчатці кацапам пох...
показать весь комментарий
14.05.2026 13:48 Ответить
ти ба які якісні фото?!?!?! А от як хламінго кудись влучить то одразу зображення лайно
показать весь комментарий
14.05.2026 12:35 Ответить
Бо влучення хламінго, фільмує супутник притули.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:44 Ответить
А от як тхамодавком котрий нам обіцяли та кудись вдарити , влучить чи ні ,
та закінчити війну за 24 години...
та ні пардон, за тиждень ....
та ні пардон за місяць - слова першої армії світу....
та ні за рік.......
та ні за чотири .....
та то таке , це не у пекин злітати,та на запитання журналістів про підсумки зустрічі він відповів коротко: «Чудово. Китай прекрасний».
показать весь комментарий
14.05.2026 13:59 Ответить
Краще б ті підводні човни п#здою накрилися!🤬
показать весь комментарий
14.05.2026 12:45 Ответить
Вряд-ли они от баллистики помогут
показать весь комментарий
14.05.2026 13:19 Ответить
Їх би до курську.... І біля нього розпиляти...
показать весь комментарий
14.05.2026 13:58 Ответить
Немає дурним спокою. Якщо по них щось і прилетить, то його ніякі сітки не зупинять. Бо пробити два корпуси квадрокоптером не вийде, потрібно щось дуже важке. Але дибіли нехай розважаються. Із хорошого, це означає, що ті корита не виходять на бойове чергування, бо натягнути сітки на пр. 955 не швидка задача, стягнути - теж. Теоретично могли б пулять прямо із бази але ж сітки заважають. Абсолютно безкорисний металолом.
показать весь комментарий
14.05.2026 16:29 Ответить
 
 