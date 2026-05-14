На Камчатке накрыли атомные подводные лодки противодроновыми сетками, - СМИ

Россия установила противодроновые сетки над атомными подводными лодками на базе "Рыбачий" на Камчатке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Naval News.

Новые спутниковые снимки показали защитные конструкции над стратегическими подводными лодками РФ.

Что известно о базе

База "Рыбачий" расположена примерно в 7400 километрах от Украины и является одним из главных пунктов базирования атомных подводных лодок Тихоокеанского флота РФ.

На обнародованных спутниковых снимках видны две подводные лодки типа "Борей", полностью накрытые мелкой защитной сеткой.

Эти подводные лодки входят в систему ядерного сдерживания России.

Каждая из лодок несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

Что это может означать

В издании отмечают, что российское командование серьезно воспринимает угрозу возможных атак дронами даже по удаленным военным объектам.

Это уже не первый случай, когда российские военные корабли оснащают защитой от беспилотников.

Ранее подобные конструкции из сеток и каркасов фиксировали на кораблях Черноморского флота РФ.

