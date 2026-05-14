На Камчатці накрили атомні підводні човни протидроновими сітками, - ЗМІ

Росія встановила протидронові сітки над атомними підводними човнами на базі "Рибачий" на Камчатці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Naval News.

Нові супутникові знімки показали захисні конструкції над стратегічними субмаринами РФ.

Що відомо про базу

База "Рибачий" розташована приблизно за 7400 кілометрів від України та є одним із головних пунктів базування атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту РФ.

На оприлюднених супутникових знімках видно два підводні човни типу "Борей", повністю накриті дрібною захисною сіткою.

Ці субмарини входять до системи ядерного стримування Росії.

Кожен із човнів несе по 16 міжконтинентальних балістичних ракет "Булава".

Що це може означати

У виданні зазначають, що російське командування серйозно сприймає загрозу можливих атак дронами навіть по віддалених військових об’єктах.

Це вже не перший випадок, коли російські військові кораблі обладнують захистом від безпілотників.

Раніше подібні конструкції із сіток та каркасів фіксували на кораблях Чорноморського флоту РФ.

