На Камчатці накрили атомні підводні човни протидроновими сітками, - ЗМІ

Росія встановила протидронові сітки над атомними підводними човнами на базі "Рибачий" на Камчатці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Naval News.

Нові супутникові знімки показали захисні конструкції над стратегічними субмаринами РФ.

Що відомо про базу

База "Рибачий" розташована приблизно за 7400 кілометрів від України та є одним із головних пунктів базування атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту РФ.

На оприлюднених супутникових знімках видно два підводні човни типу "Борей", повністю накриті дрібною захисною сіткою.

Ці субмарини входять до системи ядерного стримування Росії.

Кожен із човнів несе по 16 міжконтинентальних балістичних ракет "Булава".

Що це може означати

У виданні зазначають, що російське командування серйозно сприймає загрозу можливих атак дронами навіть по віддалених військових об’єктах.

Це вже не перший випадок, коли російські військові кораблі обладнують захистом від безпілотників.

Раніше подібні конструкції із сіток та каркасів фіксували на кораблях Чорноморського флоту РФ.

Звичайно, круче було б якби вони на ці човни гріль наварили.
14.05.2026 12:33 Відповісти
Краще б ті підводні човни п#здою накрилися!🤬
14.05.2026 12:45 Відповісти
Сцикотно...
14.05.2026 12:34 Відповісти
Людям в українськіх містах точно "сцикотно" а от їм на камчатці точно пойух
14.05.2026 12:42 Відповісти
Було б пойух-сітки б не натягували..А як у вас там в сЬІсрані з безпекою?
14.05.2026 13:38 Відповісти
в нас У Київі сьгодні багатоповерхівку кацапи ракетою знесли 4 загиблих на 12.00 . добре що в тебе в селі поки що все заїбісь . але дарма радієш
14.05.2026 13:44 Відповісти
Але ти не сильно за це переймався-ти мабуть вже зранку вияснив що на камчатці кацапам пох...
14.05.2026 13:48 Відповісти
ти ба які якісні фото?!?!?! А от як хламінго кудись влучить то одразу зображення лайно
14.05.2026 12:35 Відповісти
Бо влучення хламінго, фільмує супутник притули.
14.05.2026 12:44 Відповісти
А от як тхамодавком котрий нам обіцяли та кудись вдарити , влучить чи ні ,
та закінчити війну за 24 години...
та ні пардон, за тиждень ....
та ні пардон за місяць - слова першої армії світу....
та ні за рік.......
та ні за чотири .....
та то таке , це не у пекин злітати,та на запитання журналістів про підсумки зустрічі він відповів коротко: «Чудово. Китай прекрасний».
14.05.2026 13:59 Відповісти
Вряд-ли они от баллистики помогут
14.05.2026 13:19 Відповісти
Їх би до курську.... І біля нього розпиляти...
14.05.2026 13:58 Відповісти
Немає дурним спокою. Якщо по них щось і прилетить, то його ніякі сітки не зупинять. Бо пробити два корпуси квадрокоптером не вийде, потрібно щось дуже важке. Але дибіли нехай розважаються. Із хорошого, це означає, що ті корита не виходять на бойове чергування, бо натягнути сітки на пр. 955 не швидка задача, стягнути - теж. Теоретично могли б пулять прямо із бази але ж сітки заважають. Абсолютно безкорисний металолом.
