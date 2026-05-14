Правительство хочет спасти стратегический урановый комбинат Украины, – Шмыгаль

Кабмин решил спасти "Восточный ГОК" – один из крупнейших урановых комбинатов мира

Кабинет министров принял решение о стабилизации работы государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" ("ВостГОК").

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Предприятие входит в десятку крупнейших производителей уранового концентрата в мире и обеспечивает сырьем украинские АЭС.

Что планирует правительство

В Минэнерго заявили о нескольких шагах по возобновлению работы комбината.

В частности, предприятие планируют обеспечить серной кислотой для производственных нужд.

Также правительство хочет пересмотреть условия контрактов с "Энергоатомом" для решения проблем с задолженностью.

Отдельно рассматривают возможность финансирования модернизации предприятия за счет авансовых платежей от "Энергоатома".

Что еще изменится на предприятии

По словам Шмыгаля, на "Восточный ГОК" уже назначили новое руководство.

С июня на предприятии планируют повысить зарплаты на 20%.

Кроме того, правительство направило в Верховную Раду законопроект о корпоратизации комбината.

Предприятие планируют преобразовать в акционерное общество со 100% государственной собственностью и присоединить к "Энергоатому".

Украина (44363) уран (86) Шмыгаль Денис (2966)
а що, цей комбінат нерентабельний? о_О
афігєть.
скільки країн добуває уран?
шо там по новинам про малі ядерні реактори?
попит на уран буде тільки збільшуватись, хоча й зараз високий.
14.05.2026 13:08 Ответить
Комбінат у свій час вибудував кілька районів міст Кропивницький, Жовті Води, селище Смоліне, багато зробив для людей, влаштуватись на шахту було складно. А зараз повно робочих місць, майже збанкрутували... Дохазяйнувались шапітолійці(
14.05.2026 14:18 Ответить
У зелених виродків все збиткове, гарні наступники жЮльки та яника. Чомусь при Пороху і Нафтогаз, і Укрзалізниця, і Енергоатом пішли в плюс, стали прибуткові, а от мАлАдАя поросль, тобто недоросль все просрала, тобто вкрала.
14.05.2026 17:07 Ответить
З Веронікою- ОПа феншуй призначення погодили?
14.05.2026 13:15 Ответить
Разворовали активы и нужно оплатить долги частным,хитрым компаниям?
14.05.2026 13:21 Ответить
і крадено багато і ще й тариф за урановий концентрат не виправдовує навіть собівартість добування та переробки...
14.05.2026 14:19 Ответить
Той комбінат міг би врятувати Україну, при президенті наркомані рятують комбінат
14.05.2026 13:30 Ответить
Непрофесіонали ідіоти в керівництві країни, їхній максимум прибиральники в туалетах
14.05.2026 13:42 Ответить
З 2019 року положення комбінату погіршувалось, у 2022 році взагалі простій був довгий, більше півроку через війну, профсоюз писав до усіх гілок влади про те що комбінату погано дуже, люди півроку зарплату мізерну, що не підвищують років 5 вже, очікували, був час і такий... Півміри якісь були, а часто геть без реакції, лише коли вже геть комбінат загнувся в дулю, аж зараз щось вирішили. А от чи виконають, то побачимо...
