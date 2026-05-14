Правительство хочет спасти стратегический урановый комбинат Украины, – Шмыгаль
Кабинет министров принял решение о стабилизации работы государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" ("ВостГОК").
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Предприятие входит в десятку крупнейших производителей уранового концентрата в мире и обеспечивает сырьем украинские АЭС.
Что планирует правительство
В Минэнерго заявили о нескольких шагах по возобновлению работы комбината.
В частности, предприятие планируют обеспечить серной кислотой для производственных нужд.
Также правительство хочет пересмотреть условия контрактов с "Энергоатомом" для решения проблем с задолженностью.
Отдельно рассматривают возможность финансирования модернизации предприятия за счет авансовых платежей от "Энергоатома".
Что еще изменится на предприятии
По словам Шмыгаля, на "Восточный ГОК" уже назначили новое руководство.
С июня на предприятии планируют повысить зарплаты на 20%.
Кроме того, правительство направило в Верховную Раду законопроект о корпоратизации комбината.
Предприятие планируют преобразовать в акционерное общество со 100% государственной собственностью и присоединить к "Энергоатому".
афігєть.
скільки країн добуває уран?
шо там по новинам про малі ядерні реактори?
попит на уран буде тільки збільшуватись, хоча й зараз високий.