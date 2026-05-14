Правительство хочет спасти стратегический урановый комбинат Украины, – Шмыгаль

Кабинет министров принял решение о стабилизации работы государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" ("ВостГОК").

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Предприятие входит в десятку крупнейших производителей уранового концентрата в мире и обеспечивает сырьем украинские АЭС.

Что планирует правительство

В Минэнерго заявили о нескольких шагах по возобновлению работы комбината.

В частности, предприятие планируют обеспечить серной кислотой для производственных нужд.

Также правительство хочет пересмотреть условия контрактов с "Энергоатомом" для решения проблем с задолженностью.

Отдельно рассматривают возможность финансирования модернизации предприятия за счет авансовых платежей от "Энергоатома".

Что еще изменится на предприятии

По словам Шмыгаля, на "Восточный ГОК" уже назначили новое руководство.

С июня на предприятии планируют повысить зарплаты на 20%.

Кроме того, правительство направило в Верховную Раду законопроект о корпоратизации комбината.

Предприятие планируют преобразовать в акционерное общество со 100% государственной собственностью и присоединить к "Энергоатому".

