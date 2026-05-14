Уряд хоче врятувати стратегічний урановий комбінат України, - Шмигаль

Кабмін вирішив рятувати "СхідГЗК" - один із найбільших уранових комбінатів світу

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо стабілізації роботи державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" ("СхідГЗК").

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Підприємство входить до десяти найбільших виробників уранового концентрату у світі та забезпечує сировиною українські АЕС.

Що планує уряд

У Міненерго заявили про кілька кроків для відновлення роботи комбінату.

Зокрема, підприємство планують забезпечити сірчаною кислотою для виробничих потреб.

Також уряд хоче переглянути умови контрактів із "Енергоатомом" для вирішення проблем із заборгованістю.

Окремо розглядають можливість фінансування модернізації підприємства за рахунок авансових платежів від "Енергоатому".

Що ще зміниться на підприємстві

За словами Шмигаля, на "СхідГЗК" уже призначили нове керівництво.

Із червня на підприємстві планують підвищити зарплати на 20%.

Крім цього, уряд направив до Верховної Ради законопроєкт про корпоратизацію комбінату.

Підприємство планують перетворити на акціонерне товариство зі 100% державною власністю та приєднати до "Енергоатому".

а що, цей комбінат нерентабельний? о_О
афігєть.
скільки країн добуває уран?
шо там по новинам про малі ядерні реактори?
попит на уран буде тільки збільшуватись, хоча й зараз високий.
14.05.2026 13:08 Відповісти
Комбінат у свій час вибудував кілька районів міст Кропивницький, Жовті Води, селище Смоліне, багато зробив для людей, влаштуватись на шахту було складно. А зараз повно робочих місць, майже збанкрутували... Дохазяйнувались шапітолійці(
14.05.2026 14:18 Відповісти
У зелених виродків все збиткове, гарні наступники жЮльки та яника. Чомусь при Пороху і Нафтогаз, і Укрзалізниця, і Енергоатом пішли в плюс, стали прибуткові, а от мАлАдАя поросль, тобто недоросль все просрала, тобто вкрала.
14.05.2026 17:07 Відповісти
З Веронікою- ОПа феншуй призначення погодили?
14.05.2026 13:15 Відповісти
Разворовали активы и нужно оплатить долги частным,хитрым компаниям?
14.05.2026 13:21 Відповісти
і крадено багато і ще й тариф за урановий концентрат не виправдовує навіть собівартість добування та переробки...
14.05.2026 14:19 Відповісти
Той комбінат міг би врятувати Україну, при президенті наркомані рятують комбінат
14.05.2026 13:30 Відповісти
Непрофесіонали ідіоти в керівництві країни, їхній максимум прибиральники в туалетах
14.05.2026 13:42 Відповісти
З 2019 року положення комбінату погіршувалось, у 2022 році взагалі простій був довгий, більше півроку через війну, профсоюз писав до усіх гілок влади про те що комбінату погано дуже, люди півроку зарплату мізерну, що не підвищують років 5 вже, очікували, був час і такий... Півміри якісь були, а часто геть без реакції, лише коли вже геть комбінат загнувся в дулю, аж зараз щось вирішили. А от чи виконають, то побачимо...
14.05.2026 14:16 Відповісти
 
 