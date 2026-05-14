Уряд хоче врятувати стратегічний урановий комбінат України, - Шмигаль

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо стабілізації роботи державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" ("СхідГЗК").

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підприємство входить до десяти найбільших виробників уранового концентрату у світі та забезпечує сировиною українські АЕС.

Що планує уряд

У Міненерго заявили про кілька кроків для відновлення роботи комбінату.

Зокрема, підприємство планують забезпечити сірчаною кислотою для виробничих потреб.

Також уряд хоче переглянути умови контрактів із "Енергоатомом" для вирішення проблем із заборгованістю.

Окремо розглядають можливість фінансування модернізації підприємства за рахунок авансових платежів від "Енергоатому".

Читайте: Уранові шахти на Кіровоградщині опинилися під загрозою затоплення через борги, – депутат

Що ще зміниться на підприємстві

За словами Шмигаля, на "СхідГЗК" уже призначили нове керівництво.

Із червня на підприємстві планують підвищити зарплати на 20%.

Крім цього, уряд направив до Верховної Ради законопроєкт про корпоратизацію комбінату.

Підприємство планують перетворити на акціонерне товариство зі 100% державною власністю та приєднати до "Енергоатому".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На найбільшій урановій шахті в Україні сталася аварія, тривають рятувальні роботи, – Міненерго